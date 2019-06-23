Xôn xao thông tin Thu Thủy kết hôn vào tháng 7, lộ hình ảnh thiệp cưới với bạn trai kém 10 tuổi

Hậu trường 23/06/2019 09:43

Mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh thiệp cưới được cho là của Thu Thủy và bạn trai kém tuổi khiến nhiều người hoang mang vì “quá nhanh, quá nguy hiểm”.

Cách đây vài ngày, Thu Thủy đã nhận được lời cầu hôn từ bạn trai Kin Nguyễn sau 1 năm hẹn hò. Trước sự chứng kiến của bạn bè và cậu con trai Henry, chàng “phi công trẻ” quỳ gối cầu hôn nữ ca sĩ và hứa sẽ giúp cô chữa lành mọi vết thương lòng. Ngay sau đó, bạn bè và người hâm mộ đã gửi lời chúc phúc đến cặp đôi.

Thu Thuy ket hon voi ban trai kem 10 tuoi
Thu Thủy được bạn trai Kin Nguyễn cầu hôn - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hình ảnh thiệp cưới được cho là của Thu Thủy và bạn trai Kin Nguyễn khiến nhiều người “bán tín bán nghi”. Cụ thể, một trang fanpage giải trí đã đăng tải bức ảnh thiệp cưới của cặp đôi, đồng thời khẳng định Thu Thủy kết hôn vào ngày 4/7 sắp tới.

Bên cạnh đó, theo thông tin in trên thiệp cưới thì hôn lễ sẽ được tổ chức tại một nhà hàng tiệc cưới ở Đà Lạt. Chi tiết này được cho là khá hợp lý vì bạn trai của Thu Thủy vốn là người Đà Lạt.

Thu Thuy ket hon voi ban trai kem 10 tuoi
Thiệp cưới được cho là của Thu Thủy và Kin Nguyễn - Ảnh: Internet
Xôn xao thông tin Thu Thủy kết hôn vào tháng 7, lộ hình ảnh thiệp cưới với bạn trai kém 10 tuổi - Ảnh 3
Đám cưới sẽ được tổ chức tại Đà Lạt - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi và bày tỏ mong muốn Thu Thủy sẽ hạnh phúc. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng thông tin này chưa chắc đã là thật. Không chỉ vậy, việc cả hai nhanh chóng tổ chức hôn lễ còn làm dấy lên nghi vấn “cưới chạy bầu”.

Thu Thuy ket hon voi ban trai kem 10 tuoi
Cư dân mạng mong Thu Thủy tìm được hạnh phúc sau đổ vỡ - Ảnh: Internet
Thu Thuy ket hon voi ban trai kem 10 tuoi
Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng Thu Thủy 'cưới chạy bầu' - Ảnh: Internet

Hiện tại, người hâm mộ đang mong chờ Thu Thủy và Kin Nguyễn chính thức lên tiếng xác nhận về việc tổ chức đám cưới.

Thu Thủy thừa nhận đã sai khi đổ lỗi cho tình yêu

Thu Thủy thừa nhận đã sai khi đổ lỗi cho tình yêu

Thu Thủy hạnh phúc kể về sự xuất hiện của vị hôn phu trong cuộc sống của mình.

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Từ khóa:   Thu Thủy và Kin Nguyễn Thu Thủy

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