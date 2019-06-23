Xôn xao thông tin Thu Thủy kết hôn vào tháng 7, lộ hình ảnh thiệp cưới với bạn trai kém 10 tuổi

Cách đây vài ngày, Thu Thủy đã nhận được lời cầu hôn từ bạn trai Kin Nguyễn sau 1 năm hẹn hò. Trước sự chứng kiến của bạn bè và cậu con trai Henry, chàng “phi công trẻ” quỳ gối cầu hôn nữ ca sĩ và hứa sẽ giúp cô chữa lành mọi vết thương lòng. Ngay sau đó, bạn bè và người hâm mộ đã gửi lời chúc phúc đến cặp đôi.

Thu Thủy được bạn trai Kin Nguyễn cầu hôn - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hình ảnh thiệp cưới được cho là của Thu Thủy và bạn trai Kin Nguyễn khiến nhiều người “bán tín bán nghi”. Cụ thể, một trang fanpage giải trí đã đăng tải bức ảnh thiệp cưới của cặp đôi, đồng thời khẳng định Thu Thủy kết hôn vào ngày 4/7 sắp tới.