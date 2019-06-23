Xôn xao thông tin Thu Thủy kết hôn vào tháng 7, lộ hình ảnh thiệp cưới với bạn trai kém 10 tuổi

Mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh thiệp cưới được cho là của Thu Thủy và bạn trai kém tuổi khiến nhiều người hoang mang vì “quá nhanh, quá nguy hiểm”.
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Cách đây vài ngày, Thu Thủy đã nhận được lời cầu hôn từ bạn trai Kin Nguyễn sau 1 năm hẹn hò. Trước sự chứng kiến của bạn bè và cậu con trai Henry, chàng “phi công trẻ” quỳ gối cầu hôn nữ ca sĩ và hứa sẽ giúp cô chữa lành mọi vết thương lòng. Ngay sau đó, bạn bè và người hâm mộ đã gửi lời chúc phúc đến cặp đôi.
Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hình ảnh thiệp cưới được cho là của Thu Thủy và bạn trai Kin Nguyễn khiến nhiều người “bán tín bán nghi”. Cụ thể, một trang fanpage giải trí đã đăng tải bức ảnh thiệp cưới của cặp đôi, đồng thời khẳng định Thu Thủy kết hôn vào ngày 4/7 sắp tới.
Bên cạnh đó, theo thông tin in trên thiệp cưới thì hôn lễ sẽ được tổ chức tại một nhà hàng tiệc cưới ở Đà Lạt. Chi tiết này được cho là khá hợp lý vì bạn trai của Thu Thủy vốn là người Đà Lạt.
Ngay lập tức, nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi và bày tỏ mong muốn Thu Thủy sẽ hạnh phúc. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng thông tin này chưa chắc đã là thật. Không chỉ vậy, việc cả hai nhanh chóng tổ chức hôn lễ còn làm dấy lên nghi vấn “cưới chạy bầu”.
Hiện tại, người hâm mộ đang mong chờ Thu Thủy và Kin Nguyễn chính thức lên tiếng xác nhận về việc tổ chức đám cưới.