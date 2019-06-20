Hậu ly hôn, Thu Thủy từng vướng tin đồn hẹn hò cùng “phi công trẻ”. Thời điểm đó, nữ ca sĩ chỉ im lặng và không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Tuy nhiên cách đây không lâu, Thu Thủy đã quyết định công khai bạn trai kém 10 tuổi tại họp báo ra mắt MV mới. Được biết, cặp đôi đã hẹn hò được 1 năm và nhận được sự ủng hộ của gia đình hai bên.

Thu Thủy công khai bạn trai kém tuổi - Ảnh: Internet

Cũng tại buổi họp báo, Thu Thủy đã dành nhiều lời khen “có cánh” cho bạn trai cũng như gửi lời cảm ơn đến gia đình anh vì đã yêu thương và chấp nhận mẹ con cô. Trước những chia sẻ chân thành của nữ ca sĩ, người hâm mộ không khỏi xúc động và vui mừng vì cô đã tìm được bến đỗ cho mình.