Vừa công khai bạn trai kém tuổi, Thu Thủy đã nhận được lời cầu hôn cực ngọt: 'Anh muốn là người xóa hết vết thương của em'

Hậu trường 20/06/2019 10:33

Sau thời gian hẹn hò, Thu Thủy và bạn trai kém 10 tuổi đã quyết định “về chung một nhà”.

Hậu ly hôn, Thu Thủy từng vướng tin đồn hẹn hò cùng “phi công trẻ”. Thời điểm đó, nữ ca sĩ chỉ im lặng và không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Tuy nhiên cách đây không lâu, Thu Thủy đã quyết định công khai bạn trai kém 10 tuổi tại họp báo ra mắt MV mới. Được biết, cặp đôi đã hẹn hò được 1 năm và nhận được sự ủng hộ của gia đình hai bên.

Vừa công khai bạn trai kém tuổi, Thu Thủy đã nhận được lời cầu hôn cực ngọt: 'Anh muốn là người xóa hết vết thương của em' - Ảnh 1
Thu Thủy công khai bạn trai kém tuổi - Ảnh: Internet

Cũng tại buổi họp báo, Thu Thủy đã dành nhiều lời khen “có cánh” cho bạn trai cũng như gửi lời cảm ơn đến gia đình anh vì đã yêu thương và chấp nhận mẹ con cô. Trước những chia sẻ chân thành của nữ ca sĩ, người hâm mộ không khỏi xúc động và vui mừng vì cô đã tìm được bến đỗ cho mình.

Vừa công khai bạn trai kém tuổi, Thu Thủy đã nhận được lời cầu hôn cực ngọt: 'Anh muốn là người xóa hết vết thương của em' - Ảnh 2
Thu Thủy xúc động khi nhắc đến bạn trai - Ảnh: Internet

Mới đây, bạn trai Thu Thủy đã chính thức cầu hôn nữ ca sĩ trước sự chứng kiến của bạn bè thân thiết. Giữa khung cảnh lãng mạn tràn ngập hoa hồng, anh đã quỳ gối cầu hôn cô cùng lời hứa: “Anh muốn là người xóa hết vết thương của em kể từ bây giờ". Nữ ca sĩ vô cùng xúc động và mỉm cười hạnh phúc nhận lời cầu hôn của bạn trai.

Vừa công khai bạn trai kém tuổi, Thu Thủy đã nhận được lời cầu hôn cực ngọt: 'Anh muốn là người xóa hết vết thương của em' - Ảnh 3
Bạn trai Thu Thủy mong muốn mang lại hạnh phúc cho cô - Ảnh: Internet
Vừa công khai bạn trai kém tuổi, Thu Thủy đã nhận được lời cầu hôn cực ngọt: 'Anh muốn là người xóa hết vết thương của em' - Ảnh 4
Anh quỳ gối cầu hôn Thu Thủy trước sự chứng kiến của bạn bè - Ảnh: Internet

Chứng kiến khoảnh khắc mẹ được cầu hôn, Henry - con trai của Thu Thủy tỏ ra vô cùng thích thú. Trước đó, Thu Thủy từng chia sẻ rằng Henry xem bạn trai của cô như bố ruột, gia đình anh cũng vô cùng yêu thương cậu bé.

Vừa công khai bạn trai kém tuổi, Thu Thủy đã nhận được lời cầu hôn cực ngọt: 'Anh muốn là người xóa hết vết thương của em' - Ảnh 5
Henry tỏ ra vô cùng thích thú khi mẹ được cầu hôn - Ảnh: Internet

Trước những hình ảnh này, người hâm mộ liên tục để lại bình luận chúc mừng Thu Thủy và mong chờ một đám cưới cổ tích trong tương lai.

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