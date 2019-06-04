Không còn vẻ đẹp ngọt ngào, Thu Thủy gây thất vọng khi để lộ gương mặt già nua hậu ‘dao kéo’

Thu Thủy không phải là cái tên lạ lẫm trong làng giải trí Việt. Cô từng là nữ ca sĩ được thế hệ 9x vô cùng yêu thích qua hàng loạt bản hit như: “Mỗi người một nơi”, “Mong anh quay về”, “Chiếc ô thời gian”, “Viên kẹo mới”… Bên cạnh giọng hát giàu cảm xúc, vẻ đẹp ngọt ngào của Thu Thủy giúp cô trở thành thần tượng của không ít bạn trẻ.

Thu Thủy vô cùng nổi tiếng với thế hệ 9x - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cũng như nhiều ngôi sao Vbiz khác, Thu Thủy tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để tân trang nhan sắc sau một thời gian hoạt động nghệ thuật. Theo đó, nữ ca sĩ đã tiến hành nâng mũi và thu gọn xương hàm để sở hữu cằm nhọn chuẩn V-line.