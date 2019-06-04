Không còn vẻ đẹp ngọt ngào, Thu Thủy gây thất vọng khi để lộ gương mặt già nua hậu ‘dao kéo’

Từng sở hữu gương mặt khả ái được khán giả yêu mến nhưng Thu Thủy của hiện tại lại khiến nhiều người ngỡ ngàng vì nhan sắc ngày càng khác lạ của mình.
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Thu Thủy không phải là cái tên lạ lẫm trong làng giải trí Việt. Cô từng là nữ ca sĩ được thế hệ 9x vô cùng yêu thích qua hàng loạt bản hit như: “Mỗi người một nơi”, “Mong anh quay về”, “Chiếc ô thời gian”, “Viên kẹo mới”… Bên cạnh giọng hát giàu cảm xúc, vẻ đẹp ngọt ngào của Thu Thủy giúp cô trở thành thần tượng của không ít bạn trẻ.
Tuy nhiên, cũng như nhiều ngôi sao Vbiz khác, Thu Thủy tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để tân trang nhan sắc sau một thời gian hoạt động nghệ thuật. Theo đó, nữ ca sĩ đã tiến hành nâng mũi và thu gọn xương hàm để sở hữu cằm nhọn chuẩn V-line.
Theo thời gian, gương mặt của nữ ca sĩ được nhận xét là ngày càng khác lạ, không còn nét mộc mạc, dễ thương như thuở mới gia nhập làng giải trí.
Mới đây, khi xuất hiện tại đám cưới của Dương Khắc Linh, Thu Thủy khiến nhiều người phát hoảng vì gương mặt lạ lẫm và có phần già nua của cô. Qua hình ảnh được chia sẻ, Thu Thủy để lộ gương mặt đơ cứng hậu “dao kéo”. Bên cạnh đó, chiếc mũi diều hâu và khuôn cằm nhọn được nhận xét là chẳng mấy ăn nhập với khuôn mặt của nữ ca sĩ.
Đây không phải là lần đầu tiên nhan sắc của cô gây xôn xao bởi trước đó, nữ ca sĩ từng khiến nhiều người bối rối vì gương mặt liên tục “biến đổi” của mình khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí.