Hẹn hò cùng ‘phi công trẻ’ kém 10 tuổi, Thu Thủy nghẹn ngào tiết lộ cách gia đình người yêu đối xử với con trai

Sau nhiều biến cố gia đình, Thu Thủy đã có những trải lòng về mối tình với “phi công trẻ” kém cô nhiều tuổi.

Mới đây, trong buổi họp báo ra mắt MV mới, Thu Thủy đã khiến nhiều người bất ngờ khi công khai bạn trai kém tuổi sau 1 năm hẹn hò. Đây cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ tiết lộ về chuyện tình cảm hậu ly hôn. Thu Thủy xúc động khi kể về câu chuyện tình yêu của mình - Ảnh: Internet Được biết, bạn trai của Thu Thủy kém cô 10 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Tuy nhiên, nhờ sở hữu chiều cao nổi bật và gương mặt điển trai nên anh thường bị nhầm là diễn viên, ca sĩ.

Chia sẻ về bạn trai, Thu Thủy cho biết chính sự quan tâm, thấu hiểu của anh đã khiến cô dần mở lòng mình sau những tổn thương tình cảm. Anh luôn là người chia sẻ nhiều điều với cô trong cuộc sống và đặc biệt yêu thương Henry – con trai của cô. Bạn trai của Thu Thủy rất quan tâm đến mẹ con cô - Ảnh: Internet Thu Thủy cho biết khi bắt đầu mối quan hệ với một người kém hơn mình nhiều tuổi, bản thân không thể tránh khỏi những mặc cảm. Cô sợ rằng khoảng cách tuổi tác sẽ khiến anh khó đồng cảm cho mình. Tuy nhiên, anh đã dùng hành động để chứng minh tình cảm dành cho mẹ con cô và khiến cô thay đổi suy nghĩ.

“Khi mà anh ấy đến với tôi, tôi cũng đã không hề giấu giếm việc mình đã từng có chồng và có con, tôi cũng không còn là một cô gái mới lớn nữa nhưng anh ấy vẫn chấp nhận yêu và cùng vượt qua rất nhiều những biến cố trong cuộc sống” - Thu Thủy cho biết. Chính tình yêu của anh đã giúp Thu Thủy mở lòng mình - Ảnh: Internet Tuy nhiên, điều khiến Thu Thủy cảm thấy xúc động nhất chính là cách đối xử của gia đình bạn trai với con trai cô. Nữ ca sĩ nghẹn ngào chia sẻ: “Lần đầu gặp, ba mẹ anh đã nhận Henry là cháu nội. Vì Henry không có ông bà nội. Ba mẹ anh thương tôi như con gái vì tôi lớn và hiểu bản thân phải làm những gì. Ba mẹ anh hay đến nhà tôi thăm Henry”. Chính sự bao dung của gia đình bạn trai đã xoa dịu những nỗi đau và tổn thương mà mẹ con cô phải chịu đựng suốt những năm qua. Nữ ca sĩ không cầm được nước mắt vì cảm động trước sự bao dung của gia đình người yêu - Ảnh: Internet Những chia sẻ chân thành của Thu Thủy tại buổi họp báo khiến ai nấy đều cảm động. Bên cạnh đó, người hâm mộ của nữ ca sĩ tỏ ra vô cùng vui mừng khi cô đã tìm được một người phù hợp để đồng hành trong chặng đường tương lai.

Không còn vẻ đẹp ngọt ngào, Thu Thủy gây thất vọng khi để lộ gương mặt già nua hậu ‘dao kéo’ Từng sở hữu gương mặt khả ái được khán giả yêu mến nhưng Thu Thủy của hiện tại lại khiến nhiều người ngỡ ngàng vì nhan sắc ngày càng khác lạ của mình.

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