Từng bị đồn cạch mặt nhau, Lâm Khánh Chi bất ngờ lên tiếng khuyên nhủ Hương Giang giữa lùm xùm anti-fan

Khi được hỏi về lùm xùm giữa Hoa hậu Hương Giang và anti-fan những ngày gần đây, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi đã có những chia sẻ đầy thẳng thắn.

Lâm Khánh Chi và Hương Giang là 2 mỹ nhân chuyển giới nổi tiếng của showbiz Việt. Tuy nhiên cách đây nhiều năm, cả hai từng vướng tin đồn mâu thuẫn, thậm chí cạch mặt nhau.

Lâm Khánh Chi và Hương Giang bị đồn cạch mặt nhau - Ảnh: Internet

Mới đây, khi xuất hiện tại một sự kiện, Lâm Khánh Chi bất ngờ lên tiếng khuyên nhủ đàn em trước ồn ào liên quan đến anti-fan: “Thật ra Chi cũng nghe nhiều ý kiến trái chiều về chuyện của Hương Giang. Tôi chỉ khuyên Hương Giang rằng mình là hoa hậu nên cần phải suy nghĩ kỹ trước khi nói. Thứ nhất, tôi và Hương Giang là những người đại diện cho cộng đồng LGBT, khi phát ngôn bất kỳ điều gì cũng phải thận trọng. Chi nghĩ Giang nên cẩn trọng trong lời nói và chúc Giang thành công trong thời gian tới”.

Lâm Khánh Chi khuyên Hương Giang nên cẩn trọng hơn trong lời nói - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Lâm Khánh Chi khá vui vẻ và thoải mái khi nhắc về Hương Giang. Bên cạnh đó, cô cũng cho biết bản thân không giỏi nói triết lý, có sao nói vậy nên lời nói đôi khi không hoa mỹ.

Nói về sự cố Hương Giang gọi bằng tên trước chuyển giới của cô tại một sự kiện cách đây không lâu, Lâm Khánh Chi thẳng thắn chia sẻ: “Tôi đang hạnh phúc, viên mãn trong tình yêu nên không quan tâm chuyện Hương nói nhầm hay có cố ý. Nhỏ nhặt làm gì với những lời nói đó? Dù Hương Giang cố ý, Chi cũng thấy bình thường và mỉm cười…

Bản thân Chi luôn muốn chị em vui vẻ với nhau, khi xuất hiện tại sự kiện thì mỗi người có vai trò riêng nên không nói chuyện với nhau. Nhưng thật sự thì 5 - 6 năm nay chúng tôi đã không nói chuyện nên giờ cũng không biết bắt đầu từ đâu và bàn về chuyện gì nên tốt nhất là không nói”.

Hương Giang tìm đến tận nhà antifan để xử lý, khẳng định sẽ không dễ dàng cho qua Nói là làm, tối 30/10, Hương Giang cho biết cô đã nhờ công an vào cuộc xử lý những người công kích mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tung-bi-don-cach-mat-nhau-lam-khanh-chi-bat-ngo-len-tieng-khuyen-nhu-huong-giang-giua-lum-xum-anti-fan-384921.html