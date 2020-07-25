Từng bị chửi không biết chăm con, giờ nhìn Ngọc Lan tỉ mỉ cắt móng tay cho quý tử mà xúc động

Hậu trường 25/07/2020 09:54

Khoảnh khắc diễn viên Ngọc Lan chơi cùng con, chăm chú cắt móng tay cho bé Louis được một người thân cận chia sẻ thu hút sự chú ý của dân mạng.

Ngọc Lan từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài 3 năm với diễn viên Thanh Bình. Sau khi ly hôn vào cuối năm 2019, chân dài họ Nguyễn được quyền nuôi con trai chung. Cô quyết định nghỉ làm nửa năm để ở nhà chăm sóc, dạy dỗ quý tử. Từng thừa nhận mình là một người chưa khéo trong chuyện bếp núc, chăm con, nhưng giờ Ngọc Lan có thể tự mình làm mọi chuyện.

Đặc biệt, dù công việc có bận đến mấy, bà mẹ đơn thân vẫn xem con trai là ưu tiên hàng đầu. Cô chăm sóc bé Louis từng li từng tí.

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Cuộc sống vui vẻ của Ngọc Lan và con trai sau khi hôn nhân đổ vỡ - Ảnh: FB

Mới đây, một người thân cận của diễn viên Ngọc Lan bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc đời thường của hai mẹ con kèm dòng chia sẻ xúc động.

Người này tag tên vợ cũ Thanh Bình và viết: "Ngồi quay lén 2 mẹ con chơi mà tự nhiên nước mắt rớt, vẫn có nhiều người tới bây giờ vẫn chửi chị là người vô dụng không biết chăm con các kiểu.

Mình là người ở gần chị nhất, mình chứng kiến hết những cái mà chị làm vì con chị và không có cái gì quan trọng hơn con của chị.

Louis sốt chị thức cả đêm, con chị co giật chị liền chở đi cấp cứu với bộ đồ nhăn nheo quên luôn mình là diễn viên phải cần ăn mặc đẹp khi ra đường".

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Tuy có người phụ giúp, nhưng cô luôn muốn tự chăm sóc cho con trai - Ảnh: FB

Dù tất bật với công việc nhưng mỗi khi có thời gian, nữ diễn viên "Luật trời" luôn nghĩ đến con đầu tiên. Cô tranh thủ từng phút từng giây để được về sớm với quý tử.

Hơn nửa năm sau khi ba mẹ ly hôn, bé Louis cũng dần quen với cuộc sống bên mẹ. "Louis cũng thương Mẹ Lan lắm, đợi Mẹ Lan về cắt móng chân, móng tay cho Louis. Mình kêu "thôi Louis để dì cắt móng tay cho Louis nha?" Thì ảnh trả lời "dạ thôi, Louis chờ Mẹ Lan về cắt móng tay cho Louis thôi".

Vậy đó, đi quay về là lật đật vô tắm cho sạch sẽ rồi ra ngồi cắt móng tay, chơi với con, tâm sự tất cả mọi thứ trên trời dưới đất rồi mới chia tay nhau đi ngủ. Thương 2 mẹ con ghê, tự nhiên cái lại rớt nước mắt vì 2 mẹ con", người này tiết lộ thêm.

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Cuộc sống bình yên của Ngọc Lan bên con trai được người thân cận ghi lại khiến dân mạng xúc động - Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi ly hôn Thanh Bình, Ngọc Lan nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Cô luôn thể hiện mình là một bà mẹ đơn thân xinh đẹp, vui vẻ. Hiện nữ diễn viên đã trở lại với công việc và gặt hái được thành công nhất định khi lấn sân sang lĩnh vực MC.

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Từ khóa:   Ngọc Lan con trai Ngọc Lan bé Louis

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