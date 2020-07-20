Số sướng 'chả làm động móng tay' từ bé, cuộc sống của Ngọc Lan thay đổi ra sao khi có con

Được mẹ và anh trai chiều chuộng từ bé, nhưng sau khi làm mẹ cuộc sống của diễn viên Ngọc Lan đã thay đổi rất nhiều. Dù vất vả nhưng cô vẫn muốn tự tay chăm sóc con trai.
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Trên trang cá nhân, diễn viên Ngọc Lan vừa đăng tải bài viết chia sẻ về cuộc sống. Mỹ nhân phim "Luật trời" tự nhận mình số sướng vì không phải động tay vào bất kỳ việc gì khi có mẹ và anh trai chiều chuộng. Đến khi đi làm, cô cũng không thấy mình vất vả vì có người trợ giúp.
Cô viết: "Lúc nhỏ thì Mẹ và anh 2 chăm, mình chả làm động móng tay, đến khi mình ra ở riêng thì mình toàn ăn cơm đoàn phim nên cũng chả mấy khi nấu nướng, nhà cửa thì ở có 1 mình nên cũng chả bừa bộn gì. Đến khi khá giả tí thì lúc nào đi đâu cũng có giúp việc phụ mình, khi có con thì có vú phụ".
Dù có người phụ giúp, nhưng khi làm mẹ, suy nghĩ của Ngọc Lan đã thay đổi. Cô không muốn phụ thuộc tất cả vào vú nuôi mà muốn tự tay chăm sóc con trai theo cách riêng.
Bà mẹ đơn thân chia sẻ: "Giai đoạn Louis từ 5 tháng đến 13 tháng thì mình tự làm đồ ăn dặm cho con theo kiến thức mình có được, rồi sau đó mới bàn giao thói quen ăn uống của Louis lại cho vú. Hoặc như việc sắp xếp quần áo của con, mình cũng muốn tự tay làm, mình sẽ tự phối đồ cho con theo tư duy của mình".
Từ một người không phải "động móng tay" bất kỳ việc gì, giờ Ngọc Lan đã ra dáng một bà mẹ đảm đang. Sau khi ly hôn Thanh Bình, cô đã nghỉ làm nửa năm để ở nhà chăm sóc bé Louis.