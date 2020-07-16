Ngọc Lan nhắn tin xin mẹ ruột 100 triệu mua trang sức, và đây là phản ứng cực đáng yêu của bà

Hậu trường 16/07/2020 16:19

Động thái mới đây của diễn viên Ngọc Lan một lần nữa chứng minh mối quan hệ giữa cô và mẹ ruột vô cùng tốt đẹp.

Mới đây, diễn viên Ngọc Lan vừa đăng tải đoạn hội thoại vui giữa mình và mẹ ruột. Nữ diễn viên phim "Luật trời" chọc ghẹo mẹ ruột bằng cách gửi một loạt các món đồ trang sức đến từ thương hiệu thời trang nổi tiếng. Cô mè nheo và xin bà 100 triệu để mua những món đồ đắt giá này làm quà sinh nhật cho mình. Trước lời "van xin" của con gái, mẹ Ngọc Lan cho biết mình chưa đủ tiền nhưng bà sẽ cố gắng trong tương lai.

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Phản ứng cực đáng yêu của mẹ ruột Ngọc Lan khi nghe con gái xin tiền mua đồ hiệu - Ảnh: FB
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Sau khi xin tiền, Ngọc Lan hài hước đoán: 'Mẹ mình chắc đang làm mệt ở nhà sau khi trả lời tin nhắn rồi' - Ảnh: FB

Cuộc nói chuyện giữa Ngọc Lan và mẹ ruột khiến mọi người vô cùng thích thú. Dưới bài viết, dân mạng vạch trần nữ diễn viên dùng "chiêu trò" gài kèo mẹ: "Tội bà ngoại bị áp đặt ghê", "Tội nghiệp bà ngoại bị gài quá", "Con gái bòn quá bà Lan ơi"...

Không ít dân mạng hài hước nói lên nỗi lòng của mẹ ruột Ngọc Lan: "Bà ngoại nghe xong bà ngoại hết rối loạn tiền đình luôn, tỉnh luôn nha", "Bà ngoại hết rối loạn tiền đình chuyển qua rối loạn tiền xài luôn", "Bà ngoại chắc đi truyền máu sớm chứ mất máu nhiều quá"...

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Ngọc Lan bên mẹ ruột - Ảnh: FB

Thông qua đoạn tin nhắn này, Ngọc Lan ngầm chứng minh mối quan hệ tốt đẹp giữa mình và mẹ ruột. Thời điểm mới công khai chuyện ly hôn Thanh Bình, từng xuất hiện tin đồn hai mẹ con nữ diễn viên "cơm không lành canh không ngọt". Không cần giải thích nhiều, bà mẹ đơn thân nhẹ nhàng đánh bay mọi lời đồn thổi. Cách đây không lâu, cô còn đưa con trai Louis và mẹ ruột đi du lịch Vũng Tàu.

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Từ khóa:   diễn viên Ngọc Lan mẹ ruột Ngọc Lan bé Louis

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