Ngọc Lan khiến dân tình cười té ghế khi bỏ quên cả người thân ngoài chợ, 'não cá vàng' đến thế là cùng

Hậu trường 23/07/2020 15:51

Diễn viên Ngọc Lan khiến fan hâm mộ thích thú khi kể lại chuyện bỏ quên dì ngoài chợ. Nhiều người tỏ ra đồng cảm với chứng "não cá vàng" của cô.

Trên trang cá nhân, diễn viên Ngọc Lan khiến dân mạng cười xỉu khi chia sẻ chuyện bỏ quên người thân ngoài chợ. Cụ thể sáng nay, trên đường đưa con trai đi học, cô chở dì đi chợ rồi về nhà thư thái nằm "vắt chân lên võng đu đưa, lướt Facebook". Cho đến khi nhận được cuộc gọi của dì, bà mẹ đơn thân vẫn chưa nhớ ra đã quên bà ngoài chợ.

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Sau khi được dì nhắc nhở, cô đã quay lại đón và không quên chụp ảnh làm bằng chứng. Pha 'mất não' của bà mẹ một con khiến dân mạng ngã ngửa - Ảnh: FB

Ngọc Lan kể: "Sáng nay đưa dì đi chợ đưa Louis đi học, xong mình về nhà nằm vắt chân lên võng đu đưa lướt Facebook, dì gọi mình:

- Dạ con nghe dì.

- Ừ con về nhà chưa Lan?

- Dạ rồi.

- Con có quên gì không?

- Dạ không, con đưa Louis đi học rồi về chứ đâu làm gì mà quên.

- Ừ con bỏ quên dì ở chợ nè con".

Cô nhấn mạnh: "Đây là câu chuyện có thật nha mọi người. Hiện tại mình đang ăn năn sám hối với dì nên mọi người đừng làm phiền mình".

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Cô bị bạn bè chọc ghẹo vì 'não cá vàng' - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của Ngọc Lan thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả, đồng nghiệp tỏ ra đồng cảm với nữ diễn viên "Luật trời" vì từng chung cảnh ngộ.

Diễn viên Tuyền Mập kể: "Hồi đó tui để quên má tui ở siêu thị rồi chạy về nhà, tới cửa sực nhớ chạy lại đón. Haha vậy là cùng bệnh giống nhau rồi". Diễn viên Anh Tài chọc ghẹo: "Rồi gọi lên trường coi, nhiều khi bà bỏ quên Louis ở nhà rồi đó má".

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