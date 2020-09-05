Xuất hiện tại lễ khai giảng với cương vị giảng viên đại học, Lê Âu Ngân Anh nhận được “cơn mưa” lời khen vì ngày càng xinh đẹp.

Cách đây 3 năm, Lê Âu Ngân Anh đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Đại Dương 2017. Tuy nhiên, chiếc vương miện danh giá này lại mang về cho cô nàng không ít thị phi. Theo đó, Ngân Anh liên tục nhận về những chỉ trích, chê bai nhan sắc từ khán giả.

Nhan sắc gây tranh cãi của Ngân Anh thời điểm mới đăng quang Hoa hậu - Ảnh: Internet

Bẵng đi một thời gian, Lê Âu Ngân Anh hoàn thành chương trình thạc sĩ tại nước ngoài và trở về nước. Cô nàng quyết định không theo đuổi nghệ thuật mà lựa chọn trở thành giảng viên cho một trường Đại học tại TP. Hồ Chí Minh. Cũng từ đây, Lê Âu Ngân Anh hướng tới hình ảnh trưởng thành hơn trong cả thần thái lẫn phonng cách thời trang.

Cách đây ít giờ, “Hoa hậu Đại dương” gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh tại buỗi lễ khai giảng đầu tiên với cương vị mới đến người hâm mộ.

Trên trang Facebook cá nhân, cô cho biết: “Ngày 5/9 năm ngoái còn là cựu học sinh về trường cấp 3. Thoắt đó một năm, năm nay cô Na đã dự lễ khai giảng trên một cương vị mới. Chúc cho năm học 2020-2021 thành công rực rỡ với những bước tiến mới để ngày càng nâng tầm ngành giáo dục Việt Nam. Chúc cho bản thân mình sẽ có những lứa sinh viên đầu tiên thật đáng yêu, chăm ngoan nữa nè”.

Bài đăng của người đẹp - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, Lê Âu Ngân Anh diện áo dài hồng nền nã, để tóc thẳng dịu dàng. Nhiều người nhận xét nàng hậu ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Quả thật cô nàng đã có một cuộc 'lột xác' ngoạn mục - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho Ngân Anh: “Em tôi xinh quá”, “Rất thích những gì em đang cống hiến!”, “Nay chị Na dịu dàng quá”, “Em xinh đẹp quá đi Ngân Anh ơi”, “Cô giáo đẹp quá, chắc học trò ngẩn ngơ hết”…

Lê Âu Ngân Anh lấn sân sang lĩnh vực mới hậu tuyên bố trở thành giảng viên đại học Vừa tuyên bố sẽ thành giảng viên, Lê Âu Ngân Anh lại xuất hiện với 1 vai trò mới trên sóng truyền hình.

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