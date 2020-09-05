Từng bị chế nhạo nhan sắc, Lê Âu Ngân Anh gây ngỡ ngàng khi ‘lột xác’ hoàn hảo tại lễ khai giảng với cương vị mới

Hậu trường 05/09/2020 17:08

Xuất hiện tại lễ khai giảng với cương vị giảng viên đại học, Lê Âu Ngân Anh nhận được “cơn mưa” lời khen vì ngày càng xinh đẹp.

Cách đây 3 năm, Lê Âu Ngân Anh đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Đại Dương 2017. Tuy nhiên, chiếc vương miện danh giá này lại mang về cho cô nàng không ít thị phi. Theo đó, Ngân Anh liên tục nhận về những chỉ trích, chê bai nhan sắc từ khán giả.

le au ngan anh 1
Nhan sắc gây tranh cãi của Ngân Anh thời điểm mới đăng quang Hoa hậu - Ảnh: Internet

Bẵng đi một thời gian, Lê Âu Ngân Anh hoàn thành chương trình thạc sĩ tại nước ngoài và trở về nước. Cô nàng quyết định không theo đuổi nghệ thuật mà lựa chọn trở thành giảng viên cho một trường Đại học tại TP. Hồ Chí Minh. Cũng từ đây, Lê Âu Ngân Anh hướng tới hình ảnh trưởng thành hơn trong cả thần thái lẫn phonng cách thời trang.

Cách đây ít giờ, “Hoa hậu Đại dương” gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh tại buỗi lễ khai giảng đầu tiên với cương vị mới đến người hâm mộ.

Trên trang Facebook cá nhân, cô cho biết: “Ngày 5/9 năm ngoái còn là cựu học sinh về trường cấp 3. Thoắt đó một năm, năm nay cô Na đã dự lễ khai giảng trên một cương vị mới. Chúc cho năm học 2020-2021 thành công rực rỡ với những bước tiến mới để ngày càng nâng tầm ngành giáo dục Việt Nam. Chúc cho bản thân mình sẽ có những lứa sinh viên đầu tiên thật đáng yêu, chăm ngoan nữa nè”.

le au ngan anh 2
Bài đăng của người đẹp - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, Lê Âu Ngân Anh diện áo dài hồng nền nã, để tóc thẳng dịu dàng. Nhiều người nhận xét nàng hậu ngày càng thăng hạng nhan sắc.

le au ngan anh 3
Quả thật cô nàng đã có một cuộc 'lột xác' ngoạn mục - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho Ngân Anh: “Em tôi xinh quá”, “Rất thích những gì em đang cống hiến!”, “Nay chị Na dịu dàng quá”, “Em xinh đẹp quá đi Ngân Anh ơi”, “Cô giáo đẹp quá, chắc học trò ngẩn ngơ hết”…

Lê Âu Ngân Anh lấn sân sang lĩnh vực mới hậu tuyên bố trở thành giảng viên đại học

Lê Âu Ngân Anh lấn sân sang lĩnh vực mới hậu tuyên bố trở thành giảng viên đại học

Vừa tuyên bố sẽ thành giảng viên, Lê Âu Ngân Anh lại xuất hiện với 1 vai trò mới trên sóng truyền hình.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh Hoa hậu Đại dương nhan sắc Lê Âu Ngân Anh

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 46 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026