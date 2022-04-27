Phương Mai thừa nhận gặp không ít khó khăn khi không có sự ủng hộ, đồng hành của bố mẹ trên con đường chinh phục ước mơ.

Siêu mẫu Phương Mai từng là một trong những cái tên đình đám trong làng thời trang Việt với nhiều thành tích khủng như: Top 10 cuộc thi Asian Super Model, Bán kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt, Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2012. Tuy nhiên, sau khi lập gia đình, nàng siêu mẫu đã giải nghệ nghề người mẫu, chuyển hướng hoàn toàn sang công việc MC và cũng gây được nhiều ấn tượng.

Phương Mai chuyển hướng sang làm MC cũng gây được nhiều ấn tượng trong lòng khán giả - Ảnh: Thể thao & Văn hóa Mới đây, trao đổi với Emđẹp.vn, Phương Mai đã có nhiều chia sẻ về chặng đường đầy chông gai đi đến nghề người mẫu khi từng phải chịu sự phản đối gay gắt từ phía bố mẹ. Cụ thể, cựu siêu mẫu cho biết từ khi nhỏ đã có đam mê hoạt động nghệ thuật dù tuổi dậy thì trông rất xấu, đen và gầy như con trai. Phương Mai nói:

"Ước mơ tham gia vào giới giải trí nhen nhóm trong tôi từ khi tôi còn rất là nhỏ. Năm 13 tuổi tôi đã có ước mơ trở thành người mẫu. Tôi lớn lên rất là xấu, vừa đen vừa gầy như con trai nhưng lại có ước mơ trở thành người mẫu nên các bạn của tôi đều rất ngạc nhiên. Ngoài chiều cao ra thì tôi chẳng có gì, nhưng khi đó báo Hoa học trò tổ chức cuộc thi Miss Kao và tôi không biết ai đã đăng ký cho tôi dự thi. Kết quả là tôi được mọi người yêu thích và trở thành người mẫu".

Sau khi lập gia đình, siêu mẫu Phương Mai chuyển hướng hoàn toàn sang làm MC - Ảnh: Internet Thuận lợi được ghi nhận tại cuộc thi đầu đời và hoạt động theo con đường người mẫu như mơ ước tuy nhiên lúc này Phương Mai lại vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ gia đình: "Điều tôi nhớ nhất là sự phản ứng gay gắt của gia đình. Ba tôi thậm chí từ con, không nói chuyện với tôi trong suốt một thời gian dài, mẹ thì khóc lóc… Trên thực tế, khi đó tôi đã chuẩn bị đi du học nhưng đùng một cái lại nói: Thôi con không đi nữa, con làm người mẫu đây. Bất kỳ bậc phụ huynh nào cũng sẽ bị sốc khi nghe tin đó thôi. Rồi bản thân tôi cũng làm những việc khiến bố mẹ buồn và lo lắng hơn. Ví dụ như khi nhận được lời mời đóng phim, bố mẹ không muốn cho tôi đi vì quay ở Tuyên Quang khá xa, nhưng nửa đêm tôi xách đồ bỏ đi theo tiếng gọi của đam mê. Đúng là tuổi trẻ, chưa từng va vấp nên mình đã gây ra không ít sai lầm làm bố mẹ buồn lòng. Thực sự cần xin lỗi ba mẹ". Phương Mai từng đạt nhiều thành tích khủng trong các cuộc thi người mẫu như: Top 10 cuộc thi Asian Super Model, Bán kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt, Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2012 Ảnh minh họa: Internet Hiện tại, khi nhìn lại quá khứ, cựu siêu mẫu cũng thừa nhận gặp không ít khó khăn khi không có sự ủng hộ, đồng hành của bố mẹ trên con đường chinh phục ước mơ. Nhưng may mắn, đến khi chứng minh được đam mê và thực lực của mình trong nghề này thì được bố mẹ dần chấp nhận: "Tôi nghĩ bất cứ đứa con nào bị ba mẹ giận dữ tới mức từ mặt thì cũng đều rất khó quên. Nhưng tôi cảm thấy tự hào vì đứng trước áp lực lớn như vậy mà mình vẫn dám bước đi, vẫn dám theo đuổi thứ mà mình mong muốn. Chỉ đến khi Phương Mai lọt vào top 10 cuộc thi Siêu mẫu châu Á, chứng minh được đam mê và năng lực của mình, mối quan hệ giữa cô và cha mẹ mới được hàn gắn".

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