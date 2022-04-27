Từng bị bố mẹ từ mặt khi theo con đường người mẫu, Phương Mai 'cả gan' xách đồ bỏ đi trong đêm để chạy theo đam mê

Hậu trường 27/04/2022 15:03

Phương Mai thừa nhận gặp không ít khó khăn khi không có sự ủng hộ, đồng hành của bố mẹ trên con đường chinh phục ước mơ.

Siêu mẫu Phương Mai từng là một trong những cái tên đình đám trong làng thời trang Việt với nhiều thành tích khủng như: Top 10 cuộc thi Asian Super Model, Bán kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt, Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2012. Tuy nhiên, sau khi lập gia đình, nàng siêu mẫu đã giải nghệ nghề người mẫu, chuyển hướng hoàn toàn sang công việc MC và cũng gây được nhiều ấn tượng.

Từng bị bố mẹ từ mặt khi theo con đường người mẫu, Phương Mai 'cả gan' xách đồ bỏ đi trong đêm để chạy theo đam mê - Ảnh 1
Phương Mai chuyển hướng sang làm MC cũng gây được nhiều ấn tượng trong lòng khán giả - Ảnh: Thể thao & Văn hóa

Mới đây, trao đổi với Emđẹp.vn, Phương Mai đã có nhiều chia sẻ về chặng đường đầy chông gai đi đến nghề người mẫu khi từng phải chịu sự phản đối gay gắt từ phía bố mẹ. Cụ thể, cựu siêu mẫu cho biết từ khi nhỏ đã có đam mê hoạt động nghệ thuật dù tuổi dậy thì trông rất xấu, đen và gầy như con trai. Phương Mai nói: 

"Ước mơ tham gia vào giới giải trí nhen nhóm trong tôi từ khi tôi còn rất là nhỏ. Năm 13 tuổi tôi đã có ước mơ trở thành người mẫu. Tôi lớn lên rất là xấu, vừa đen vừa gầy như con trai nhưng lại có ước mơ trở thành người mẫu nên các bạn của tôi đều rất ngạc nhiên.

Ngoài chiều cao ra thì tôi chẳng có gì, nhưng khi đó báo Hoa học trò tổ chức cuộc thi Miss Kao và tôi không biết ai đã đăng ký cho tôi dự thi. Kết quả là tôi được mọi người yêu thích và trở thành người mẫu".

Từng bị bố mẹ từ mặt khi theo con đường người mẫu, Phương Mai 'cả gan' xách đồ bỏ đi trong đêm để chạy theo đam mê - Ảnh 2
Sau khi lập gia đình, siêu mẫu Phương Mai chuyển hướng hoàn toàn sang làm MC - Ảnh: Internet

Thuận lợi được ghi nhận tại cuộc thi đầu đời và hoạt động theo con đường người mẫu như mơ ước tuy nhiên lúc này Phương Mai lại vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ gia đình: "Điều tôi nhớ nhất là sự phản ứng gay gắt của gia đình. Ba tôi thậm chí từ con, không nói chuyện với tôi trong suốt một thời gian dài, mẹ thì khóc lóc…

Trên thực tế, khi đó tôi đã chuẩn bị đi du học nhưng đùng một cái lại nói: Thôi con không đi nữa, con làm người mẫu đây. Bất kỳ bậc phụ huynh nào cũng sẽ bị sốc khi nghe tin đó thôi. Rồi bản thân tôi cũng làm những việc khiến bố mẹ buồn và lo lắng hơn. Ví dụ như khi nhận được lời mời đóng phim, bố mẹ không muốn cho tôi đi vì quay ở Tuyên Quang khá xa, nhưng nửa đêm tôi xách đồ bỏ đi theo tiếng gọi của đam mê. Đúng là tuổi trẻ, chưa từng va vấp nên mình đã gây ra không ít sai lầm làm bố mẹ buồn lòng. Thực sự cần xin lỗi ba mẹ".

Từng bị bố mẹ từ mặt khi theo con đường người mẫu, Phương Mai 'cả gan' xách đồ bỏ đi trong đêm để chạy theo đam mê - Ảnh 3
Phương Mai từng đạt nhiều thành tích khủng trong các cuộc thi người mẫu như: Top 10 cuộc thi Asian Super Model, Bán kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt, Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2012 Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, khi nhìn lại quá khứ, cựu siêu mẫu cũng thừa nhận gặp không ít khó khăn khi không có sự ủng hộ, đồng hành của bố mẹ trên con đường chinh phục ước mơ. Nhưng may mắn, đến khi chứng minh được đam mê và thực lực của mình trong nghề này thì được bố mẹ dần chấp nhận: "Tôi nghĩ bất cứ đứa con nào bị ba mẹ giận dữ tới mức từ mặt thì cũng đều rất khó quên. Nhưng tôi cảm thấy tự hào vì đứng trước áp lực lớn như vậy mà mình vẫn dám bước đi, vẫn dám theo đuổi thứ mà mình mong muốn. Chỉ đến khi Phương Mai lọt vào top 10 cuộc thi Siêu mẫu châu Á, chứng minh được đam mê và năng lực của mình, mối quan hệ giữa cô và cha mẹ mới được hàn gắn".

Giữa ồn ào nữ ca sĩ gen Z cướp chồng đàn chị, MC Phương Mai gay gắt: 'Tiêu tiền của chồng người ta thì đừng khoe, chướng tai gai mắt'

Giữa ồn ào nữ ca sĩ gen Z cướp chồng đàn chị, MC Phương Mai gay gắt: 'Tiêu tiền của chồng người ta thì đừng khoe, chướng tai gai mắt'

Khi được hỏi về chuyện "tiểu tam", MC Phương Mai đã có những chia sẻ thẳng thắn khiến cộng đồng mạng thích thú.

Xem thêm
Từ khóa:   MC Phương Mai MC Phương Mai gay gắt trước lời xin lỗi của Jack MC Phương Mai nói về nghề

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?