Siêu mẫu Hà Anh "bóc phốt" tài xế lớn tuổi, tung cả giấy tờ tuy thân, Phương Mai bức xúc "đá xéo" ai đó keo kiệt, đối tử tệ bạc với tài xế

Hậu trường 03/03/2022 16:42

Siêu mẫu Hà Anh gây nhiều tranh cãi khi đăng tải thông tin cá nhân của tài xế lên mạng xã hội để "bóc phốt", ngay sau đó Phương Mai lập tức có động thái đá xéo ai đó "keo kiệt từng đồng, đối xử tệ bạc với tài xê lớn tuổi".

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Phương Mai bất ngờ đăng tải bài viết "đá xéo" ai đó keo kiệt, chèn ép nhân viên còn tự ý đăng tải thông tin người khác lên MXH. Nữ MC xoáy sâu vào câu chuyện của một bác tài xế bị chèn ép quá đáng. "Lương 8,5 triệu đi làm không ngày nghỉ lễ tết, không bảo hiểm, không lương thưởng tháng 13, đã thế còn phải phục vụ cả đại gia đình.

Đến khi chịu không nổi phải kiếm cớ nghỉ thì bị tung hê hình ảnh lẫn chứng minh thư lên khắp nơi, rồi bị lôi cả lên báo như người ta là tội đồ gì xấu xa lắm…", Phương Mai kể.

Siêu mẫu Hà Anh 'bóc phốt' tài xế lớn tuổi, tung cả giấy tờ tuy thân, Phương Mai bức xúc 'đá xéo' ai đó keo kiệt, đối tử tệ bạc với tài xế - Ảnh 1
Bài đăng của Phương Mai (Ảnh chụp màn hình)
Siêu mẫu Hà Anh 'bóc phốt' tài xế lớn tuổi, tung cả giấy tờ tuy thân, Phương Mai bức xúc 'đá xéo' ai đó keo kiệt, đối tử tệ bạc với tài xế - Ảnh 2

Cùng với đó, Phương Mai cũng hé lộ về sự hậu đãi của mình với tài xế riêng, cho thấy sự khác biệt trong cách sống. Trò chuyện cùng mọi người, nữ MC còn mỉa mai ai đó "cố chơi sang nhưng không đủ gạo".

Dù không nói rõ đích danh người trong câu chuyện, thế nhưng có thể dễ dàng nhận thấy Phương Mai đang ngầm nhắc đến siêu mẫu Hà Anh. Lý do là bởi trước đó, trên trang cá nhân của mình, nàng mẫu gây xôn xao khi bất ngờ đăng đàn "bóc phốt" luôn cả người tài xế lớn tuổi của mình. 

Siêu mẫu Hà Anh 'bóc phốt' tài xế lớn tuổi, tung cả giấy tờ tuy thân, Phương Mai bức xúc 'đá xéo' ai đó keo kiệt, đối tử tệ bạc với tài xế - Ảnh 3

Hà Anh bày tỏ sự bức xúc với tài xế cũ. Chia sẻ bài viết dài phanh phui khúc mắc của 2 bên, cho rằng người này "âm thầm nghỉ việc", "vô ơn". Tuy nhiên, điều gây bức xúc chính là nữ siêu mẫu còn đăng tải cận cảnh giấy tờ tùy thân của người tài xế này. Việc làm công khai thông tin của người khác để bóc phốt của siêu mẫu Hà Anh vướng phải nhiều tranh cãi từ công chúng

Ngay sau đó, người tài xế của Hà Anh cũng lên tiếng nói rõ sự việc. Người này tiết lộ Hà Anh trả mức lương 8,5 triệu/1 tháng nhưng không có đãi ngộ nào, làm không công ngoài giờ, cuối tuần, ngày lễ, Tết và phải phục vụ cả gia đình nàng mẫu. Người tài xế cho biết vì "không thể chịu đựng được nữa nên mới phải âm thầm nghỉ việc. 

 

Siêu mẫu Hà Anh 'bóc phốt' tài xế lớn tuổi, tung cả giấy tờ tuy thân, Phương Mai bức xúc 'đá xéo' ai đó keo kiệt, đối tử tệ bạc với tài xế - Ảnh 4
Người tài xế lên tiếng nói về vấn đề khi làm việc với Hà Anh (Ảnh chụp màn hình)

Trước động thái của tài xế cũ, phía gia đình Hà Anh đã lên tiếng. Em gái chân dài làng mẫu đăng đàn mắng ngược người làm, bênh vực chị gái và cho biết Hà Anh đối xử rất tốt với người tài xế này, không bắt làm thêm chủ nhật hay cuối tuần.

Siêu mẫu Hà Anh 'bóc phốt' tài xế lớn tuổi, tung cả giấy tờ tuy thân, Phương Mai bức xúc 'đá xéo' ai đó keo kiệt, đối tử tệ bạc với tài xế - Ảnh 5

Tuy nhiên, trong tin nhắn được Hà Anh đăng tải nhằm chứng minh bản thân đối xử tốt với tài xế của mình, dân tình soi ra được đoạn tin nhắn nữ người mẫu nhắn tin tài xế đến chở mình vào chủ nhật, thậm chí là vào ngày tết. Để kết thúc câu chuyện, Hà Anh nói: "Giúp vật, vật trả ơn, giúp người, người trả oán". "Bằng chứng ký tá có hết, ông ta vu khống thì sẽ phải trả lời với pháp luật" - Hà Anh cương quyết.

 

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