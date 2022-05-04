Tuấn Hưng thẳng thừng phản đối và đưa luôn lý do bất ngờ khi fan nữ tuyên bố sẽ đặt tên con giống nam ca sĩ

Tuấn Hưng khoe ảnh mua nhà ở biển cho bố mẹ, lập tức có fan nữ bày tỏ tình cảm và sự ngưỡng mộ dành cho anh.

Ca sĩ Tuấn Hưng từng sở hữu loạt ca khúc đình đám làng nhạc Việt như Nắm lấy tay anh, Tìm lại bầu trời,... Những năm gần đây, nam ca sĩ dù không hoạt động nghệ thuật nhưng cuộc sống của anh vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Trên trang cá nhân, Tuấn Hưng cũng thường xuyên chia sẻ về các hoạt động đời thường của gia đình mình. Mới đây, nam ca sĩ còn khiến dân tình rần rần khi khoe tậu biệt thự ở biển để báo hiếu cho cha mẹ. Theo đó, nam ca sĩ vừa khoe loạt ảnh đưa cả gia đình đi xem cơ ngơi hoành tráng ở vị trí đắc địa nhìn ra bãi biển. Anh vui mừng bày tỏ: "2 bố bảo khí hậu biển thích thật, 2 mẹ chỉ cười nhưng vợ chồng con hiểu 2 bố và 2 mẹ đang rất vui. Chúng con sẽ làm tất cả từ những điều nhỏ nhất để bố mẹ vui và khoẻ".

Bài đăng của Tuấn Hưng thu hút nhiều sự chú ý - Ảnh: Chụp màn hình Dưới phần bình luận, rất nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ và gửi lời khen cho lòng hiếu thảo của Tuấn Hưng dành cho bố mẹ. Trong số đó, một tài khoản mạng có tên trùng với vợ của Tuấn Hưng bất ngờ để lại bình luận bày tỏ sự yêu mến rằng: "Anh ơi em đặt tên con là tên anh vì 2 vợ chồng đều hâm mộ anh". Fan nữ tuyên bố đặt tên con giống nam ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình Trước bình luận này, nam ca sĩ tỏ ý rất vui nhưng anh lại phản đối việc lấy tên mình đặt cho con họ với lí do đưa ra vừa hài hước vừa hợp lí: "Rồi lúc cháu nó không nghe lời, thế là: "Hưng… mày muốn ăn đòn không? Hưng… Hưng…. Ui dời ơi".

Chưa dừng lại đó, nghe thần tượng nói thế, người này vẫn tiếp tục tương tác nhiệt tình: "Chồng em bảo mong Hương nhà mình được như Hương nhà anh Tuấn Hưng". Nghe đến đây, Tuấn Hưng cũng không khỏi cười ngất trước quả fan "chất như nước cất" thế này. Căn biệt thự sát biển mà Tuấn Hưng tặng bố mẹ - Ảnh: FBNV Ngoài là người con hiếu thảo, nếu theo dõi trên trang cá nhân của Tuấn Hưng có thể thấy nam ca sĩ còn là người chồng tâm lý, hết mực cưng chiều vợ và là người cha mẫu mực. Trong các dịp quan trọng, anh không ngại "vung tay quá trán" để tặng vợ nhiều món quà đắt đỏ khiến nhiều người ngưỡng mộ không thôi.

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