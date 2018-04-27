Tú Vi khoe nhan sắc rạng ngời sau sinh, Văn Anh gây sốc với hình ảnh 'tàn tạ' vì thức đêm chăm con

Hậu trường 27/04/2018 16:28

Gần một tháng sau ngày chào đón con đầu lòng, vợ chồng Tú Vi và Văn Anh đang thay phiên nhau thức đêm để chăm sóc ‘công chúa’ nhỏ của mình.

Vào ngày 2/4 vừa qua, cặp đôi Văn Anh – Tú Vi đã hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng. Gần 1 tháng nghỉ ngơi sau ca sinh mổ, hiện tại, Tú Vi đã khỏe và có thể cùng ông xã chăm sóc con.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Tú Vi vừa cập nhật hình ảnh mới nhất của cô. Chưa đầy 1 tháng sau khi “vượt cạn”, nữ diễn viên Cổng mặt trời đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng cùng gương mặt rạng rỡ, tươi trẻ. Dù phải thức đêm nhiều và mỗi ngày chỉ ngủ được 3 đến 4 tiếng nhưng niềm hạnh phúc khi được làm mẹ và ở bên cạnh chồng con đã giúp bà mẹ trẻ tràn đầy sức sống.

Tú Vi khoe nhan sắc rạng ngời sau sinh, Văn Anh gây sốc với hình ảnh 'tàn tạ' vì thức đêm chăm con - Ảnh 1
Dù mất ngủ nhưng Tú Vi vẫn rất xinh đẹp - Ảnh: FBNV

Trái ngược vẻ tươi trẻ, rạng ngời của vợ, Văn Anh khiến người hâm mộ xót xa khi chia sẻ bức ảnh râu tóc bờm xờm, mặt bơ phờ kèm chú thích “chồng vẫn tươi nè”. Thấy hình ảnh 'tàn tạ' của chồng, Tú Vi đáp lời “trời ơi haha ghê quá”.

Tú Vi khoe nhan sắc rạng ngời sau sinh, Văn Anh gây sốc với hình ảnh 'tàn tạ' vì thức đêm chăm con - Ảnh 2
Văn Anh khiến nhiều người xót xa khi chia sẻ hình ảnh xuống sắc vì phụ vợ chăm con - Ảnh: FBNV
Tú Vi khoe nhan sắc rạng ngời sau sinh, Văn Anh gây sốc với hình ảnh 'tàn tạ' vì thức đêm chăm con - Ảnh 3
Văn Anh để lại hình ảnh và bình luận hài hước chọc ghẹo vợ - Ảnh: FBNV
Tú Vi khoe nhan sắc rạng ngời sau sinh, Văn Anh gây sốc với hình ảnh 'tàn tạ' vì thức đêm chăm con - Ảnh 4
Tú Vi nhận được nhiều lời khen vì nhan sắc sau sinh - Ảnh: FBNV
Văn Anh hạnh phúc thông báo bà xã Tú Vi đã sinh con đầu lòng

Văn Anh hạnh phúc thông báo bà xã Tú Vi đã sinh con đầu lòng

Vợ chồng Tú Vi và Văn Anh đang vô cùng hạnh phúc vì sự xuất hiện của thành viên mới trong gia đình. Cặp đôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ.

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