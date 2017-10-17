Tự tin diện quần short ngắn ở tuổi U50, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khiến dân mạng 'xịt máu mũi'

Hậu trường 17/10/2017 17:08

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khiến nhiều chị em xuýt xoa khen ngợi khi tự tin mặc quần short khoe chân dài nuột nà ở tuổi U50.

Nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu nhan sắc vượt thời gian của showbiz Việt, Hoa hậu Giáng My khiến người hâm mộ trầm trồ khi chia sẻ loạt hình ảnh mới của mình. Diện áo thanh lịch kết hợp với quần short ngắn trẻ trung, người đẹp sinh năm 1971 nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Tự tin diện quần short ngắn ở tuổi U50, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khiến dân mạng 'xịt máu mũi' - Ảnh 1
Giáng My đăng quang Hoa hậu Đền Hùng năm 1992. Đặc biệt cô cũng là hoa hậu Đền Hùng duy nhất - Ảnh: Internet

Nói về bí quyết giữ vóc dáng cân đối và nhan sắc vượt thời gian, Giáng My chia sẻ: "Tôi luôn ăn tất cả những gì cơ thể lên tiếng đòi hỏi và thích nhưng quan trọng tôi có phương pháp hoàn toàn khác là chỉ ăn 50% dạ dày". Ngoài chế độ ăn uống hợp lý, cô còn kết hợp tập yoga 30 phút tại nhà mỗi ngày để giảm stress, đẹp da.

Cùng ngắm loạt ảnh mới trẻ trung của Giáng My để xem Thần thời gian đã bỏ qua người đẹp này như thế nào nhé.

Tự tin diện quần short ngắn ở tuổi U50, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khiến dân mạng 'xịt máu mũi' - Ảnh 2
Người đẹp tự tin khoe đôi chân nuột nà khi diện quần short ngắn cá tính, trẻ trung - Ảnh: Internet

Tự tin diện quần short ngắn ở tuổi U50, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khiến dân mạng 'xịt máu mũi' - Ảnh 3
Hoa hậu Đền Hùng nổi tiếng với vẻ đẹp không tuổi...

Tự tin diện quần short ngắn ở tuổi U50, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khiến dân mạng 'xịt máu mũi' - Ảnh 4
...tuy đã bước sang tuổi U50 nhưng cô vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và quyến rũ - Ảnh: Internet

Tự tin diện quần short ngắn ở tuổi U50, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khiến dân mạng 'xịt máu mũi' - Ảnh 5
Với phong cách này, nàng hậu nhận được nhiều lời khen từ khán giả - Ảnh: Internet

Tự tin diện quần short ngắn ở tuổi U50, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khiến dân mạng 'xịt máu mũi' - Ảnh 6
Với nụ cười rạng rỡ và làn da trắng mịn không tỳ vết, Giáng My khiến nhiều chị em phải ghen tỵ - Ảnh: Internet

Tự tin diện quần short ngắn ở tuổi U50, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khiến dân mạng 'xịt máu mũi' - Ảnh 7
Cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng năm 1992 đã làm thay đổi cuộc đời Giáng My. Sau đăng quang, người đẹp tích cực tham gia các hoạt động trong làng giải trí Việt - Ảnh: Internet

Tự tin diện quần short ngắn ở tuổi U50, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khiến dân mạng 'xịt máu mũi' - Ảnh 8
Giáng My đang đảm nhận vai trò "cầm cân nảy mực" cho cuộc thi sắc đẹp Miss Grand International 2017 - Ảnh: Internet

Tự tin diện quần short ngắn ở tuổi U50, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khiến dân mạng 'xịt máu mũi' - Ảnh 9
Bước vào độ tuổi U50 nhưng cô vẫn gây ấn tượng với phong cách thời trang trẻ trung, cá tính của mình - Ảnh: Internet

Nhìn những hình ảnh này, bạn có tin Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đã U50?

Nhìn những hình ảnh này, bạn có tin Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đã U50?

Dù đã bước qua tuổi 46 và có một cô con gái 23 tuổi nhưng nhan sắc thách thức thời gian của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My vẫn khiến nhiều cô gái đôi mươi phải ngưỡng mộ.

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