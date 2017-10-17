Nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu nhan sắc vượt thời gian của showbiz Việt, Hoa hậu Giáng My khiến người hâm mộ trầm trồ khi chia sẻ loạt hình ảnh mới của mình. Diện áo thanh lịch kết hợp với quần short ngắn trẻ trung, người đẹp sinh năm 1971 nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Nói về bí quyết giữ vóc dáng cân đối và nhan sắc vượt thời gian, Giáng My chia sẻ: "Tôi luôn ăn tất cả những gì cơ thể lên tiếng đòi hỏi và thích nhưng quan trọng tôi có phương pháp hoàn toàn khác là chỉ ăn 50% dạ dày". Ngoài chế độ ăn uống hợp lý, cô còn kết hợp tập yoga 30 phút tại nhà mỗi ngày để giảm stress, đẹp da.

Cùng ngắm loạt ảnh mới trẻ trung của Giáng My để xem Thần thời gian đã bỏ qua người đẹp này như thế nào nhé.