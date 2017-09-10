Hoa hậu Đền Hùng Giáng My trẻ trung xinh đẹp ở tuổi U50

Dù đã bước qua tuổi 46 và có một cô con gái 23 tuổi nhưng nhan sắc thách thức thời gian của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My vẫn khiến nhiều cô gái đôi mươi phải ngưỡng mộ.

Giáng My đoạt giải Hoa hậu Đền Hùng vào năm 1989. Khi đó, cô gái 18 tuổi có vẻ đẹp khả ái với chiếc mũi cao thanh thoát đã chiếm trọn vẹn tình cảm của công chúng. Đã gần 30 năm sau ngày đăng quang nhưng trên gương mặt của nàng Hoa hậu năm ấy vẫn chưa hề có dấu hiệu của tuổi tác.

"Con gái luôn nói mẹ như tắc kè hoa, thay đổi style liên tục. Cuộc sống cũng vậy, mỗi ngày là một mùi vị, màu sắc khác nhau, tại sao chúng ta lại không thay đổi để tự làm mới bản thân mỗi ngày?" - Hoa hậu Giáng My chia sẻ.

Trải qua cuộc hôn nhân đứt gánh giữa đường với 'đại gia ngàn tỉ', Hoa hậu Giáng My không đi thêm bước nữa mà chọn lựa cuộc sống độc thân và tích cực tham gia các sự kiện của giới giải trí. Vẫn nụ cười trên khuôn miệng xinh, vẫn đôi mắt hút hồn người đối diện, Hoa hậu Giáng My xứng đáng là người đẹp không tuổi của showbiz Việt.

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