Nhìn những hình ảnh này, bạn có tin Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đã U50?

Hậu trường 10/09/2017 09:49

Dù đã bước qua tuổi 46 và có một cô con gái 23 tuổi nhưng nhan sắc thách thức thời gian của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My vẫn khiến nhiều cô gái đôi mươi phải ngưỡng mộ.

Giáng My đoạt giải Hoa hậu Đền Hùng vào năm 1989. Khi đó, cô gái 18 tuổi có vẻ đẹp khả ái với chiếc mũi cao thanh thoát đã chiếm trọn vẹn  tình cảm của công chúng. Đã gần 30 năm sau ngày đăng quang nhưng trên gương mặt của nàng Hoa hậu năm ấy vẫn chưa hề có dấu hiệu của tuổi tác.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My trẻ trung xinh đẹp ở tuổi U50
Vẻ đẹp không tuổi của Giáng My ở tuổi 46 - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My trẻ trung xinh đẹp ở tuổi U50
Người đẹp trẻ trung như gái đôi mươi - Ảnh: FBNV

"Con gái luôn nói mẹ như tắc kè hoa, thay đổi style liên tục. Cuộc sống cũng vậy, mỗi ngày là một mùi vị, màu sắc khác nhau, tại sao chúng ta lại không thay đổi để tự làm mới bản thân mỗi ngày?" - Hoa hậu Giáng My chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My trẻ trung xinh đẹp ở tuổi U50
Trên khuôn mặt của Hoa hậu Giáng My dường như chưa có dấu hiệu tuổi tác - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My trẻ trung xinh đẹp ở tuổi U50

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My trẻ trung xinh đẹp ở tuổi U50
Hoa hậu Đền Hùng sở hữu vẻ đẹp sang trọng, quý phái - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My trẻ trung xinh đẹp ở tuổi U50
Giáng My trẻ trung khi đi ăn với bạn bè - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My trẻ trung xinh đẹp ở tuổi U50

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My trẻ trung xinh đẹp ở tuổi U50
Vóc dáng thon thả của Hoa hậu Giáng My khiến nhiều cô gái ghen tị - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My trẻ trung xinh đẹp ở tuổi U50

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My trẻ trung xinh đẹp ở tuổi U50

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My trẻ trung xinh đẹp ở tuổi U50

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My trẻ trung xinh đẹp ở tuổi U50
Nhìn Giáng My, thật khó tin chị đã có một cô con gái 23 tuổi - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My trẻ trung xinh đẹp ở tuổi U50
Hoa hậu Giáng My năm 18 tuổi - Ảnh: Ngoisao.net

Trải qua cuộc hôn nhân đứt gánh giữa đường với 'đại gia ngàn tỉ', Hoa hậu Giáng My không đi thêm bước nữa mà chọn lựa cuộc sống độc thân và tích cực tham gia các sự kiện của giới giải trí. Vẫn nụ cười trên khuôn miệng xinh, vẫn đôi mắt hút hồn người đối diện, Hoa hậu Giáng My xứng đáng là người đẹp không tuổi của showbiz Việt.

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