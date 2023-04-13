Từ thiện không khoa trương, Lê Giang âm thầm xây nhà tặng gia đình người phụ nữ khuyết tật

Hậu trường 13/04/2023 08:38

Hành động của Lê Giang nhanh chóng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ, ủng hộ nhiệt tình từ khán giả.

Mới đây, trên trang cá nhâm, nữ diễn viên Lê Giang bất ngờ chia sẻ hành động ý nghĩa của mình dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, không kêu gọi khoa trương, Lê Giang âm thầm tự bỏ tiền túi xây nhà cho đôi vợ chồng nghèo có nơi ở an toàn và phát triển công việc. Người vợ có sức khỏe không tốt nên kinh tế gia đình khó khăn. Cô viết: "Lê Giang thương tặng anh B, chị H ngôi nhà che nắng, che mưa".

Từ thiện không khoa trương, Lê Giang âm thầm xây nhà tặng gia đình người phụ nữ khuyết tật - Ảnh 1
Không kêu gọi khoa trương, Lê Giang âm thầm tự bỏ tiền túi xây nhà cho đôi vợ chồng nghèo có nơi ở an toàn và phát triển công việc - Ảnh: FBNV

Hành động của Lê Giang nhanh chóng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ, ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Người hâm mộ dành lời khen cho việc làm ý nghĩa, biết san sẻ yêu thương của nữ diễn viên. Bên dưới bình luận, MC Cát Tường cũng tán dương: "Tuyệt vời chị yêu".

Từ thiện không khoa trương, Lê Giang âm thầm xây nhà tặng gia đình người phụ nữ khuyết tật - Ảnh 2
Hành động của Lê Giang nhanh chóng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ, ủng hộ nhiệt tình từ khán giả - Ảnh: Internet

Được biết, trước khi có cuộc sống sung túc như hiện tại, Lê Giang cũng từng trải qua thời gian chật vật, khó khăn khi mưu sinh ở Úc. Nữ diễn viên từng tâm sự: "Ngày ngày ngồi làm nail cho người ta, tôi ngậm ngùi khóc thầm trong lòng vì nghĩ ở Việt Nam, cần gì sẽ có người làm cho mình, giờ thì phải ngồi làm cho người ta. Mấy năm đó, tôi khóc mỗi đêm. Tôi cứ kêu thầm với ông trời: Sao con khổ thế này".

Từ thiện không khoa trương, Lê Giang âm thầm xây nhà tặng gia đình người phụ nữ khuyết tật - Ảnh 3
Khoảng thời gian sinh sống ở Úc, Lê Giang cảm thấy khó khăn, chật vật kiếm sống - Ảnh: FBNV

Thời điểm quyết định trở về Việt Nam sinh sống và làm việc, Lê Giang cũng gặp nhiều khó khăn. Cô lo lắng bản thân sẽ không được khán giả đón nhận. “Ngày quyết định rời Úc trở lại Việt Nam, tôi nghẹn ngào khi nghĩ về con đường sắp tới. Bởi khi ấy mình không còn trẻ, thị trường thay đổi theo năm tháng. Nỗi lo lắng mình ‘hết thời’ khiến tôi ám ảnh" - Lê Giang bộc bạch.

Từ thiện không khoa trương, Lê Giang âm thầm xây nhà tặng gia đình người phụ nữ khuyết tật - Ảnh 4
Sau khi về Việt Nam sinh sống, Lê Giang bắt đầu tạo dựng lại sự nghiệp vững chắc và có cuộc sống ổn định hơn. Vừa qua, cô cũng tậu được căn biệt thự khang trang - Ảnh: FBNV

Có lẽ vươn lên từ những điều khó khăn này nên Lê Giang thấu hiểu được hoàn cảnh đáng thương của đôi vợ chồng kia. Hiện tại, sau khi về Việt Nam sinh sống, Lê Giang bắt đầu tạo dựng lại sự nghiệp vững chắc và có cuộc sống ổn định hơn. Vừa qua, cô cũng tậu được căn biệt thự khang trang, chăm lo đủ đầy cho các con và cháu nội.

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