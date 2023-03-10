Lê Giang gây hoang mang với gương mặt 'méo xệch', đơ cứng nghi do thẩm mỹ quá đà

Lê Giang từng công khai tham gia một chương trình truyền hình thực tế về phẫu thuật thẩm mỹ. Ngoài mũi, cô còn căng da mặt, dùng filler bọng mắt cười, lấy mỡ nhiều phần trên cơ thể... và tổng số lần làm đẹp không dưới 20 lần.

Nhiều người đã phải bình luận vào bài đăng vì gương mặt của Lê Giang ngày càng khác lạ và lộ rõ dấu hiệu can thiệp thẩm mỹ bằng chất làm đầy (filler). Dù da căng của nữ nghệ sĩ căng hơn so với độ tuổi, nhưng cơ mặt dần đơ cứng và không còn sự tự nhiên.

Mới đây, nghệ sĩ Lê Giang đã đăng tải một video lên trang TikTok để chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên, hình ảnh của diễn viên Nhà Bà Nữ lại khiến cư dân mạng phải lo lắng vì gương mặt sưng to, hai bên gò má không đều.

Lê Giang chia sẻ bản thân không thể nhớ mình đã "dao kéo" bao nhiêu lần: "Cứ mỗi lần nhìn vào gương và thấy trên mặt có gì không hài lòng, hoặc gặp điều xui xẻo, tôi lại muốn chỉnh sửa gương mặt của mình".

Lê Giang quan niệm ai xấu đều có quyền làm đẹp để tự tin, vui hơn trong cuộc sống. Cô cho rằng những người buông lời chê bai là do ganh tị nên bản thân thấy bình thường đối diện.

Hiện tại, Lê Giang đang là diễn viên khá nổi bật khi liên tiếp tham gia vào hai dự án phim điện ảnh ăn khách nhất mùa Tết năm nay là Nhà bà Nữ (Trấn Thành đạo diễn) và Chị chị em em 2 (Vũ Ngọc Đãng). Trong đó, Nhà bà Nữ - phim Lê Giang đóng chính - gây bão phòng vé, doanh thu hơn 230 tỷ đồng sau tám ngày ra rạp.

Diễn viên Lê Giang sinh năm 1972. Với chất giọng cao, khỏe cô trở thành đào chính tại các gánh hát tỉnh khi mới 15 tuổi. Năm 1990, cô gia nhập đoàn cải lương Thanh Nga và giành huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp với vở Dòng sông đầm lầy. Năm 2008, cô gây chú ý khi tham gia một vai trong phim truyền hình Cô gái xấu xí.

Sau khi ly hôn nghệ sĩ Duy Phương, năm 2009, cô kết hôn lần nữa, sang Australia định cư và có thêm con trai Duy Thọ (tên thân mật là Luke). Khi cuộc hôn nhân thứ hai đổ vỡ, cô về TP HCM sống và đi diễn. Năm 2021, cô đoạt huy chương vàng Liên hoan kịch nói Toàn quốc 2021 với vở Nắng chiều.