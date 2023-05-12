Từ nghệ sĩ cải lương thành diễn viên hài, nghệ sĩ Bảo Trí U60 ra sao sau cuộc đời nhiều biến cố?

Hậu trường 12/05/2023 17:42

Nghệ sĩ Bảo Trí xuất phát từ cải lương nhưng ông lại ''bén duyên'' với hài kịch và có một số thành công nhất định trong hơn 40 năm làm nghề. Mới đây người hâm mộ không khỏi cảm động khi nghe về câu chuyện cuộc đời của người nghẹ sĩ tài hoa năm nào.

Nghệ sĩ Bảo Trí xuất phát điểm là một nghệ sĩ cải lương, ông học hát cải lương vào năm 16 tuổi, sau bao nhiêu năm vẫn không tìm thấy được hào quang để tỏa sáng ông quyết định rẽ hướng nghề nghiệp sang hài kịch và trở nên thành công như hiện tại. 

Từ nghệ sĩ cải lương thành diễn viên hài, nghệ sĩ Bảo Trí U60 ra sao sau cuộc đời nhiều biến cố? - Ảnh 1
Nghệ sĩ Bảo Trí và nghiệp diễn hài đầy trắc trở  

Thời gian sau, Bảo Trí rong ruổi theo nhiều sân khấu và tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm. Từ vai độc, ông chuyển sang vai hề rồi lên hẳn hề chánh. Thời trẻ, Bảo Trí kể mình rất xốc nổi, không biết sợ ai. Năm 1990 nghệ sĩ Bảo Trí tham gia sân khấu hài nở rộ ở TP.HCM, Bảo Trí kết về nhóm hài Mập - Ốm (nhóm hài nổi danh khi đó). Thời hoàng kim, ông kể mình từng có lúc nhận 15 show một đêm. 

Từ nghệ sĩ cải lương thành diễn viên hài, nghệ sĩ Bảo Trí U60 ra sao sau cuộc đời nhiều biến cố? - Ảnh 2
Nghệ sĩ hài Bảo Trí với những vai diễn khiến khán giả yêu mến 
Từ nghệ sĩ cải lương thành diễn viên hài, nghệ sĩ Bảo Trí U60 ra sao sau cuộc đời nhiều biến cố? - Ảnh 3
Ông được xem là một biểu tượng hài của sân khấu kịch thập niên 90 
Từ nghệ sĩ cải lương thành diễn viên hài, nghệ sĩ Bảo Trí U60 ra sao sau cuộc đời nhiều biến cố? - Ảnh 4
Vai diễn từ bi đến hài nam nghệ sĩ có thể ''cân' hết 

Hơn 40 năm làm nghề, Bảo Trí trải qua rất nhiều vai diễn, từ những vở diễn cải lương, những tiểu phẩm tấu hài rồi cả những vở kịch. Nhưng với ông, vai diễn tâm đắc nhất với mình là vai Huỳnh Công Lý trong vở "Tả quân Lê Văn Duyệt". Nhờ vào vai diễn này ông được đề cử giải Mai Vàng danh giá nhưng chưa có đủ cơ duyên để nhận.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề nghệ sĩ Bảo Trí cũng "bỏ túi" khá nhiều giải thưởng. Cơ duyên đó bắt đầu từ khi ông về sân khấu Kịch Sài Gòn, thế chỗ Tấn Hoàng trong vở "Hồn ma báo oán". Vai diễn này đã đem về cho ông chiếc huy chương vàng đầu tiên vào năm 2016 tại Liên hoan sân khấu kịch ở Huế.

Thành công là thế những tuổi thơ của ông đã trai qua nhiều bất hành và vết xước tinh thần vô cùng lớn. Cha mẹ ly hôn, anh là con thứ 11 trong gia đình 12 anh chị em, nhà khó khắn phải mưu sinh bằng việc lượm ve chai để trang trải thêm việc học. Ông thường xuyên bị mẹ kế hành hạ đánh đâp, thậm chí nhúng tay vào nồi nước sôi. Ông còn bị bỏ đói nếu cậu ruột không gửi tiền cho mẹ kế trang trải tiền sinh hoạt cho nam nghệ sĩ. 

Từ nghệ sĩ cải lương thành diễn viên hài, nghệ sĩ Bảo Trí U60 ra sao sau cuộc đời nhiều biến cố? - Ảnh 5
Quên đi quá khứ bất hạnh nghệ sĩ Bảo Trí giờ đây cống hiến hết mình và được anh chị em đồng nghiệp yêu mến. 
Từ nghệ sĩ cải lương thành diễn viên hài, nghệ sĩ Bảo Trí U60 ra sao sau cuộc đời nhiều biến cố? - Ảnh 6
Đến độ tuổi U60 vẫn muốn cống hiến chưa muốn về hưu 

Ngoài ra bài học nhân sinh đầu đời của nam nghệ sĩ chính là vay mượn nợ để mua vàng chỉ vì lý do ''cho bằng bạn bằng bè'', ông cho biết thời điểm đó mình còn sốc nổi muốn thể hiện nên đã làm như thế khiến bản thân mắc nợ và phải lao động khổ cực để trả nợ. 

Hiện tại U60 nghệ sĩ Bảo Trí vẫn đang hoạt động nghệ thuật cùng vợ là bà Kim Tuyết, cả hai vợ chồng ngày ngày vẫn đèo nhau trên chiếc xe máy và đi diễn khắp các sân khấu khi nhận được lời mời. Nam nghệ sĩ cho biết bản thân chưa nghĩ đến việc về hưu và muốn cống hiến đến hơi thở cuối cùng, ngoài ra Bảo Trí còn chia sẻ vợ chính là động lực và niềm vui mỗi ngày thức giấc của ông. 

Từ nghệ sĩ cải lương thành diễn viên hài, nghệ sĩ Bảo Trí U60 ra sao sau cuộc đời nhiều biến cố? - Ảnh 7
Nghệ sĩ Bảo Trí và vợ là Kim Tuyết 
Cô gái trẻ được tỷ phú Mỹ U80 cầu hôn BẤT NGỜ tiết lộ bí mật tái hợp sau 4 năm chia tay

Cô gái trẻ được tỷ phú Mỹ U80 cầu hôn BẤT NGỜ tiết lộ bí mật tái hợp sau 4 năm chia tay

Sau gần 4 năm chia tay, cô gái Việt bất ngờ tái hợp bạn trai tỷ phú ngoại quốc hơn mình 46 tuổi tiết lộ nhiều bí mật kinh hoàng.

Xem thêm
Từ khóa:   nghệ sĩ Bảo Trí cuộc sống nghệ sĩ Bảo Trí tuổi thơ bất hạnh của NS Bảo Trí

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 43 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi