Từ nghệ sĩ cải lương thành diễn viên hài, nghệ sĩ Bảo Trí U60 ra sao sau cuộc đời nhiều biến cố?

Nghệ sĩ Bảo Trí xuất phát từ cải lương nhưng ông lại ''bén duyên'' với hài kịch và có một số thành công nhất định trong hơn 40 năm làm nghề. Mới đây người hâm mộ không khỏi cảm động khi nghe về câu chuyện cuộc đời của người nghẹ sĩ tài hoa năm nào.

Nghệ sĩ Bảo Trí xuất phát điểm là một nghệ sĩ cải lương, ông học hát cải lương vào năm 16 tuổi, sau bao nhiêu năm vẫn không tìm thấy được hào quang để tỏa sáng ông quyết định rẽ hướng nghề nghiệp sang hài kịch và trở nên thành công như hiện tại. Nghệ sĩ Bảo Trí và nghiệp diễn hài đầy trắc trở Thời gian sau, Bảo Trí rong ruổi theo nhiều sân khấu và tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm. Từ vai độc, ông chuyển sang vai hề rồi lên hẳn hề chánh. Thời trẻ, Bảo Trí kể mình rất xốc nổi, không biết sợ ai. Năm 1990 nghệ sĩ Bảo Trí tham gia sân khấu hài nở rộ ở TP.HCM, Bảo Trí kết về nhóm hài Mập - Ốm (nhóm hài nổi danh khi đó). Thời hoàng kim, ông kể mình từng có lúc nhận 15 show một đêm.

Nghệ sĩ hài Bảo Trí với những vai diễn khiến khán giả yêu mến Ông được xem là một biểu tượng hài của sân khấu kịch thập niên 90 Vai diễn từ bi đến hài nam nghệ sĩ có thể ''cân' hết Hơn 40 năm làm nghề, Bảo Trí trải qua rất nhiều vai diễn, từ những vở diễn cải lương, những tiểu phẩm tấu hài rồi cả những vở kịch. Nhưng với ông, vai diễn tâm đắc nhất với mình là vai Huỳnh Công Lý trong vở "Tả quân Lê Văn Duyệt". Nhờ vào vai diễn này ông được đề cử giải Mai Vàng danh giá nhưng chưa có đủ cơ duyên để nhận. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề nghệ sĩ Bảo Trí cũng "bỏ túi" khá nhiều giải thưởng. Cơ duyên đó bắt đầu từ khi ông về sân khấu Kịch Sài Gòn, thế chỗ Tấn Hoàng trong vở "Hồn ma báo oán". Vai diễn này đã đem về cho ông chiếc huy chương vàng đầu tiên vào năm 2016 tại Liên hoan sân khấu kịch ở Huế.

Thành công là thế những tuổi thơ của ông đã trai qua nhiều bất hành và vết xước tinh thần vô cùng lớn. Cha mẹ ly hôn, anh là con thứ 11 trong gia đình 12 anh chị em, nhà khó khắn phải mưu sinh bằng việc lượm ve chai để trang trải thêm việc học. Ông thường xuyên bị mẹ kế hành hạ đánh đâp, thậm chí nhúng tay vào nồi nước sôi. Ông còn bị bỏ đói nếu cậu ruột không gửi tiền cho mẹ kế trang trải tiền sinh hoạt cho nam nghệ sĩ. Quên đi quá khứ bất hạnh nghệ sĩ Bảo Trí giờ đây cống hiến hết mình và được anh chị em đồng nghiệp yêu mến. Đến độ tuổi U60 vẫn muốn cống hiến chưa muốn về hưu Ngoài ra bài học nhân sinh đầu đời của nam nghệ sĩ chính là vay mượn nợ để mua vàng chỉ vì lý do ''cho bằng bạn bằng bè'', ông cho biết thời điểm đó mình còn sốc nổi muốn thể hiện nên đã làm như thế khiến bản thân mắc nợ và phải lao động khổ cực để trả nợ. Hiện tại U60 nghệ sĩ Bảo Trí vẫn đang hoạt động nghệ thuật cùng vợ là bà Kim Tuyết, cả hai vợ chồng ngày ngày vẫn đèo nhau trên chiếc xe máy và đi diễn khắp các sân khấu khi nhận được lời mời. Nam nghệ sĩ cho biết bản thân chưa nghĩ đến việc về hưu và muốn cống hiến đến hơi thở cuối cùng, ngoài ra Bảo Trí còn chia sẻ vợ chính là động lực và niềm vui mỗi ngày thức giấc của ông. Nghệ sĩ Bảo Trí và vợ là Kim Tuyết

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