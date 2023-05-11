Khung cảnh vắng lặng, đìu hiu tại lễ tang của cựu thành viên Zero9 khiến ai nấy cũng xót xa

Hậu trường 11/05/2023 09:45

Theo thông tin trên cáo phó, lễ nhập quan diễn ra vào lúc 17h30 cùng ngày, còn lễ động quan sẽ được diễn ra vào ngày 11/5. Sau đó, linh cữu của Win sẽ được hỏa táng tại Đa Phước Viên, Bình Chánh.

Tối ngày 9/5, bức ảnh cáo phó thông báo về sự ra đi của ca sĩ Hồ Minh Tuấn (nghệ danh Win) - cựu thành viên nhóm Zero 9 lan truyền trên mạng xã hội khiến người hâm mộ bàng hoàng, thương tiếc. Cùng thời điểm, ca sĩ Dương Trí Nghĩa - thành viên nhóm Zero 9 và là bạn thân của Hồ Minh Tuấn cho biết với báo Dân Trí, anh đang có mặt tại nhà của Hồ Minh Tuấn cùng gia đình nên chưa tiện chia sẻ thêm về sự việc, hẹn sẽ gọi lại sau.

Được biết, đám tang của Hồ Minh Tuấn được tổ chức tại nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương (quận 5, TP.HCM). Lễ nhập quan được tổ chức vào chiều nay 9/5. Lễ động quan sẽ diễn ra vào 6h ngày 11/5, sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Đa Phước Viên (quận Bình Chánh, TP.HCM). Nam ca sĩ ra đi đột ngột khi tuổi đời 26.

Khung cảnh vắng lặng, đìu hiu tại lễ tang của cựu thành viên Zero9 khiến ai nấy cũng xót xa - Ảnh 1
Tối ngày 9/5, bức ảnh cáo phó thông báo về sự ra đi của ca sĩ Hồ Minh Tuấn (nghệ danh Win) - cựu thành viên nhóm Zero 9 lan truyền trên mạng xã hội khiến người hâm mộ bàng hoàng

Theo thông tin trên cáo phó, lễ nhập quan diễn ra vào lúc 17h30 cùng ngày, còn lễ động quan sẽ được diễn ra vào ngày 11/5. Sau đó, linh cữu của Win sẽ được hỏa táng tại Đa Phước Viên, Bình Chánh.

Các cựu thành viên của nhóm cũng không giấu được sự xót xa, liên tục gửi lời tiễn biệt đến người bạn đã cùng nhau sát cánh thời gian dài. Bên cạnh đó, các khán giả biết đến nhóm Zero9 cũng không khỏi tiếc thương vì sự ra đi đột ngột của Win.

Quang cảnh tang lễ chiều ngày 10/5 khá vắng lặng. Khu vực linh cữu được bày trí đơn giản và trang nghiêm. Túc trực bên linh cữu là người thân của nam ca sĩ.

Khung cảnh vắng lặng, đìu hiu tại lễ tang của cựu thành viên Zero9 khiến ai nấy cũng xót xa - Ảnh 2

Khung cảnh vắng lặng, đìu hiu tại lễ tang của cựu thành viên Zero9 khiến ai nấy cũng xót xa - Ảnh 3
Quang cảnh tang lễ chiều ngày 10/5 khá vắng lặng

Trước đó, chia sẻ thêm với VietNamNet, mẹ ca sĩ Win - bà Thu Hương cho hay, sáng 9/5, bà nhận cuộc gọi từ Công an TP.HCM về việc phát hiện thi thể anh ở làn đi bộ trên một cây cầu trong tư thế úp mặt xuống đường. Do trên người Win không có giấy tờ tùy thân, cơ quan điều tra căn cứ vào biển số xe máy bên cạnh để xác nhận danh tính, người thân.  

Trước đó, khoảng 23h ngày 8/5, ca sĩ Win báo ra ngoài cùng một người bạn sau khi ăn tối. Anh mang theo ít quần áo, ôm mẹ rồi đi. Bà Hương đồng ý, không mảy may nghĩ ngợi vì con trai vốn có thói quen ra ngoài tìm kiếm cảm hứng sáng tác. Mỗi lần anh đi khoảng vài tiếng hoặc có thể ngủ lại nhà bạn, hôm sau mới về. Bà Hương hoàn toàn không ngờ đó là đêm cuối cùng của con trai.

Khung cảnh vắng lặng, đìu hiu tại lễ tang của cựu thành viên Zero9 khiến ai nấy cũng xót xa - Ảnh 4
Khung cảnh vắng lặng, đìu hiu tại lễ tang của cựu thành viên Zero9 khiến ai nấy cũng xót xa - Ảnh 5
Khung cảnh vắng lặng, đìu hiu tại lễ tang của cựu thành viên Zero9 khiến ai nấy cũng xót xa - Ảnh 6
Khu vực linh cữu được bày trí đơn giản và trang nghiêm. Túc trực bên linh cữu là người thân của nam ca sĩ

Đến khi nghe tin báo Win qua đời, bà sốc nặng, đau đớn, không tin vào tai mình. Dù vậy, bà chưa thể đến nhận thi thể con trai ngay do cơ quan điều tra phải tiến hành khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của người bạn đi cùng Win tối 8/5.

Khoảng 18h ngày 9/5, bà mới được nhận thi thể con trai. Cơ quan điều tra kết luận ca sĩ Win trước khi chết không chịu tác động ngoại lực, không có dấu hiệu xô xát, dạ dày không phát hiện chất độc. Nguyên nhân tử vong là tắc nghẽn đường hô hấp. Ngoài ra, thi thể anh không có giấy tờ tùy thân, ví tiền và điện thoại di động.

Bà Hương đoán con trai mất do đột quỵ hoặc trúng gió, hạ đường huyết. "Cậu bạn có việc nên rời đi, con ở lại một mình, có thể bất ngờ bị đột quỵ và ngã úp mặt xuống đường. Do chẳng có ai bên cạnh, con không được phát hiện kịp thời, cứ thế không thở được nên qua đời. Khi người bạn của Win quay lại đã thấy nhiều công an trên cầu. Còn việc giấy tờ, điện thoại biến mất có thể do ai đó ngang qua phát hiện và lấy đi" - bà nói.

Khung cảnh vắng lặng, đìu hiu tại lễ tang của cựu thành viên Zero9 khiến ai nấy cũng xót xa - Ảnh 7
Các thành viên Super9 đến viếng Win.

Trước câu hỏi về tin đồn ca sĩ Win tự tử lan truyền trên mạng, bà Hương khẳng định không có chuyện đó.

"Những ngày cuối đời, con trai tôi hoàn toàn bình thường. Mỗi tối về nhà, con hay nghe nhạc, nhún nhảy. Win hiện chưa có người yêu nên không thể thất tình. Khi giao tiếp với mẹ và em trai, con không tỏ ra điều gì khác lạ, cũng không để lại bất cứ thư từ, tin nhắn gì", bà nói.

Trước khi qua đời đột ngột, cựu thành viên nhóm Zero9 từng nhắn tin tạm biệt vài người bạn thân

Trước khi qua đời đột ngột, cựu thành viên nhóm Zero9 từng nhắn tin tạm biệt vài người bạn thân

Tại đám tang của Win, một số thành viên của Super9 đến tiễn biệt đồng nghiệp cũ.

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