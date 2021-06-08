Từ clip giải trình 46 phút của NS Hoài Linh: Xạ trị là gì? Tại sao Hoài Linh phải cách ly 15 ngày? Có nhất thiết phải thực hiện cách ly không?

Hậu trường 08/06/2021 08:01

Những ngày gần đây, dân mạng xôn xao về thông tin Hoài Linh khẳng định phải cách ly do xạ trị K tuyến giáp trong clip 46 phút giải trình của mình.

Trước sức ép dư luận về khoản tiền cứu trợ hơn 14 tỷ thì cuối tuần qua, Hoài Linh có một video dài 46 phút để trần tình và xin lỗi khán giả. Trong clip, nam danh hài chia sẻ về những lý do tại sao lại chậm trễ việc đi cứu trợ và khẳng định từ ngày 20/10/2020 anh đã có quãng thời gian cách ly sau xạ trị là 15 ngày.

Tuy nhiên dân mạng đã đặt nghi vấn cho lời trình bày của Hoài Linh. Đặc biệt, mạng xã hội đã truyền tay hình ảnh có sự xuất hiện của nghệ sĩ Hoài Linh tại một sự kiện khai trương vào ngày 24/10/2020 với trạng thái hoàn toàn tươi tắn và khỏe mạnh. Chính những hình ảnh này đã khiến nhiều người cho rằng Hoài Linh không trung thực trong quá trình giải thích và vô cùng thất vọng về nam danh hài.

Từ clip giải trình 46 phút của NS Hoài Linh: Xạ trị là gì? Tại sao Hoài Linh phải cách ly 15 ngày? Có nhất thiết phải thực hiện cách ly không? - Ảnh 1
 Hình ảnh Hoài Linh tham gia lễ khai trương của một nhãn hàng vào ngày 24/10/2020

Tiếp sau đó, dân mạng lại phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh nghệ sĩ Hoài Linh "khỏe mạnh", nhảy cực sung trên nền nhạc vinahouse. Danh hài vẫn diện bộ quần áo xanh khiến dân tình hiểu lầm anh nhảy tại sự kiện khai trương. Được biết, đây là cảnh khi Hoài Linh tham gia một đám cưới. Thời điểm này được cho là diễn sau khi khoảng 1 tháng kể từ khi nam danh hài cách ly xạ trị.

Từ clip giải trình 46 phút của NS Hoài Linh: Xạ trị là gì? Tại sao Hoài Linh phải cách ly 15 ngày? Có nhất thiết phải thực hiện cách ly không? - Ảnh 2
 Hình ảnh cắt từ clip nghi vẫn Hoài Linh 'quẩy' nhiệt tình sau khi xạ trị K tuyến giáp

Theo tìm hiểu, đoạn clip nhảy của Hoài Linh được đăng tải trên kênh Youtube diễn viên Trịnh Tú Trung. Thời điểm chia sẻ là vào ngày 24/11/2020. Dù không rơi vào thời điểm cách ly xạ trị nhưng Hoài Linh vẫn khiến cư dân mạng cảm thấy khó hiểu. Vậy tại sao sau khi xạ trị ung thư lại cần phải cách ly? Phải thực hiện cách ly trong bao lâu và có nhất thiết phải thực hiện cách ly không?

Bệnh ung thư tuyến giáp là gì?

Tuyến giáp là một tuyến nội tiết nằm ở giữa cổ, gồm 2 thùy nối với nhau qua eo giáp trạng, có chức năng tiết ra hormone giúp cơ thể tăng trưởng và phát triển. Ung thư tuyến giáp xảy ra khi những tế bào bình thường ở tuyến giáp biến đổi thành những tế bào bất thường và phát triển không tuân theo sự kiểm soát của cơ thể.

Ung thư tuyến giáp có nhiều loại khác nhau: hay gặp là ung thư tuyến giáp nhú, thể tủy, thể không biệt hóa, trong đó thể tủy và thể không biệt hóa có tiên lượng xấu hơn. Tuy nhiên, ung thư tuyến giáp đặc biệt là thể biệt hoá là bệnh có tỉ lệ chữa khỏi khá cao. Người bệnh có thể sống được thời gian lâu hơn so với các bệnh ung thư khác. Đặc biệt, nếu đáp ứng điều trị tốt, người bệnh sẽ có nhiều cơ hội và thời gian hơn nữa. Theo các bác sĩ, hầu hết các ung thư tuyến giáp đều được chữa khỏi.

Xạ trị là gì?

Xạ trị ung thư tuyến giáp cũng tương tự như phương pháp xạ trị của các loại ung thư khác sử dụng tia xạ trị có năng lượng lớn có khả năng bắn phá các tế bào ung thư, trong xạ trị ung thư tuyến giáp có thể dùng chất phóng xạ iod (thường là I-131) vì thế khi nói đến xạ trị iod 131 tức là nói đến xạ trị K tuyến giáp.

Tùy thuộc vào giai đoạn của ung thư tuyến giáp mà bác sĩ sẽ có chỉ định khác nhau trong đó phổ biến nhất là sử dụng xạ trị bằng iod phóng xạ hoặc xạ trị bên ngoài cũng như có thể kết hợp đồng thời hai biện pháp này.

Phương pháp xạ trị iod 131 mà Hoài Linh phải trải qua còn được sử dụng để xạ hình tuyến giáp trong các trường hợp cần chẩn đoán các bệnh liên quan đến tuyến giáp có nghi ngờ ung thư, đánh giá bệnh nhân ung thư tuyến giáp trước và sau phẫu thuật.

Bệnh nhân xạ trị có cần cách ly với những người xung quanh?

Cách ly sau trị xạ là một trong những bắt buộc cần tuân thủ trong quá trình xạ trị bệnh ung thư tuyến giáp.

Theo các chuyên gia của viện y học phóng xạ và u bướu quân đội, iod phóng xạ có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới những người xung quanh nên sau khi điều trị ung thư tuyến giáp cần hạn chế tiếp xúc với người khác, đặc biệt là phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

Không chỉ thế, với bệnh nhân uống iod phóng xạ thì nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ cho người khác cao nhất là trong khoảng 24 – 48 giờ đầu tiên. Giữ khoảng cách cách xa tầm 1,8m trong 24h đầu và 1m trong 5 ngày tiếp theo với người xung quanh. Với bệnh nhân phải điều trị iod phóng xạ liều cao thì phải ở trong phòng cách ly từ 3 – 7 ngày và chỉ được về nhà khi đã được bác sĩ kiểm tra, đánh giá là an toàn.

Do đó, việc thực hiện các ly sau khi điều trị bằng phương pháp xạ trị ung thư tuyến giáp là điều bắt buộc và khuyến cáo phải thực hiện. Để đảm bảo an toàn cho người bệnh, người thân, xã hội, những bệnh nhân K giáp sau khi xạ trị cần chú ý thực hiện cách ly theo thời gian, khoảng cách mà bác sĩ chỉ định.

Từ clip giải trình 46 phút của NS Hoài Linh: Xạ trị là gì? Tại sao Hoài Linh phải cách ly 15 ngày? Có nhất thiết phải thực hiện cách ly không? - Ảnh 3
 NS Hoài Linh đã thực hiện phẫu thuật và xạ trị K tuyến giáp 2 lần - tính đến hết ngày 13/4/2021

Được biết, nam nghệ sĩ được chẩn đoán U ác tuyến giáp dạng nhú di căn hạch cổ đã được phẫu thuật tại Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM sau đó điều trị bằng xạ trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong 2 tuần. Ngày 22/9, NS Hoài Linh đã tiến hành phẫu thuật và sau đó, thực hiện xạ trị lần 1 vào ngày 19/10/2020, xạ trị lần 2 vào ngày 13/4/2021. 

*Ảnh: Internet

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