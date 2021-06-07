Hoài Linh rút khỏi ghế nóng Thách thức danh hài, ông trùm showbiz nhắn nhủ: Cho sinh mệnh một nụ cười, bạn sẽ có cuộc đời vui vẻ

Hậu trường 07/06/2021 13:45

Sau khi nghệ sĩ Hoài Linh tuyên bố rút khỏi ghế giám khảo chương trình "Thách thức danh hài", Color Man - nhà sản xuất chương trình đã chia sẻ một bài đăng tâm trạng trên trang cá nhân của mình.

Mới đây nhất, nghệ sĩ Hoài Linh đã đăng tải video gửi lời xin lỗi đến khán giả và giải thích lý do khiến anh chậm trễ trong công tác từ thiện. Bên cạnh đó, nam danh hài cũng gây chú ý khi tuyên bố sẽ rút khỏi chương trình "Thách Thức Danh Hài" mùa 7 vì không muốn những ồn ào của mình gây ra nhiều ảnh hưởng đến mọi người.

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Hình ảnh Hoài Linh là giám khảo chương trình được bên phía nhà sản xuất công bố trước đó

Sau khi biết thông tin Hoài Linh rút khỏi chương trình, Color Man - đại diện sản xuất chương trình, đã trút một tràng tâm sự dài trên trên cá nhân của mình. Bài viết mang thông điệp về ý nghĩa "nụ cười sinh mệnh" trong cuộc sống. Theo đó, ông trùm showbiz khuyên dù bạn có đang ở tình cảnh nào, khó khăn ra sao chỉ cần một nụ cười sảng khoái, một vòng cung đẹp đẽ ở đôi môi lại thấy bản thân tràn trề sự kiên cường, lạc quan. Người đang mỉm cười không phải là không có những lúc buồn đau, chẳng qua họ đã tập cho mình nhìn nhận những khổ đau ấy là động lực để tiến tới tương lai tươi sáng.

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Nguyên văn bài viết chia sẻ trên cá nhân của Color Man - Ảnh: Chụp màn hình
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Color Man nhắn nhủ rằng: 'Cho sinh mệnh một nụ cười, bạn sẽ có được một cuộc đời vui vẻ' - Ảnh: FBNV

Dưới bài đăng của Colorman đã nhận về sự đồng cảm của khán giả, nhiều người động viên 'ông trùm showbiz' hãy cố gắng vượt qua khó khăn, mong anh luôn tích cực, lạc quan như các trên video clip anh đăng tải trên youtube.

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Bình luận của khán giả dưới bài đăng của Color Man - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay lúc đầu, khi phía Công ty Color Man công bố sẽ sản xuất chương trình "Thách thức danh hài" mùa 7 đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều do mời nghệ sĩ Hoài Linh giữa lúc danh hài liên tục vướng phải những scandal lớn, bị khán giả tẩy chay. Điều này chắc chắn khiến cho ông chủ sản xuất chương trình cũng không khỏi áp lực. Nhiều người cũng thắc mắc rằng chương trình này sẽ có những thay đổi gì sau khi thiếu vắng nam danh hài Hoài Linh.

Danh hài Hoài Linh chính thức rút khỏi Thách Thức Danh Hài

Danh hài Hoài Linh chính thức rút khỏi Thách Thức Danh Hài

Nghệ sĩ Hoài Linh cho biết anh sẽ rút khỏi chương trình Thách Thức Danh Hài 2021.

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