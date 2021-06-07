Hoài Linh rút khỏi ghế nóng Thách thức danh hài, ông trùm showbiz nhắn nhủ: Cho sinh mệnh một nụ cười, bạn sẽ có cuộc đời vui vẻ

Mới đây nhất, nghệ sĩ Hoài Linh đã đăng tải video gửi lời xin lỗi đến khán giả và giải thích lý do khiến anh chậm trễ trong công tác từ thiện. Bên cạnh đó, nam danh hài cũng gây chú ý khi tuyên bố sẽ rút khỏi chương trình "Thách Thức Danh Hài" mùa 7 vì không muốn những ồn ào của mình gây ra nhiều ảnh hưởng đến mọi người.

Hình ảnh Hoài Linh là giám khảo chương trình được bên phía nhà sản xuất công bố trước đó

Sau khi biết thông tin Hoài Linh rút khỏi chương trình, Color Man - đại diện sản xuất chương trình, đã trút một tràng tâm sự dài trên trên cá nhân của mình. Bài viết mang thông điệp về ý nghĩa "nụ cười sinh mệnh" trong cuộc sống. Theo đó, ông trùm showbiz khuyên dù bạn có đang ở tình cảnh nào, khó khăn ra sao chỉ cần một nụ cười sảng khoái, một vòng cung đẹp đẽ ở đôi môi lại thấy bản thân tràn trề sự kiên cường, lạc quan. Người đang mỉm cười không phải là không có những lúc buồn đau, chẳng qua họ đã tập cho mình nhìn nhận những khổ đau ấy là động lực để tiến tới tương lai tươi sáng.