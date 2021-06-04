Đề Văn bắt 'trend' nóng hổi về 'hoạt động từ thiện' giữa lùm xùm tiền cứu trợ 14 tỷ đồng của NSƯT Hoài Linh

Đề thi Văn ở tỉnh Quảng Trị gây xôn xao khi bắt kịp vấn đề "nóng" trong đời sống cộng đồng vào thời gian gần đây là vấn đề từ thiện.

Những ngày qua, NS Hoài Linh là tâm điểm của dư luận khi sau một thời gian dài số tiền từ thiện hơn 14 tỷ đồng chưa giải ngân và trao cho đồng bào miền Trung. Mặc dù, nam nghệ sĩ đã lên tiếng giải trình rằng do tình hình dịch bệnh bùng phát nhưng khán giả vẫn không cảm thấy thoả đáng với lý do này. Sự việc xoay quanh số tiền 14 tỷ quyên góp từ thiện của Hoài Linh vẫn còn bị bàn tán xôn xao - Ảnh: Internet Vài ngày gần đây, do chịu nhiều "sức ép" từ người hâm mộ, nam danh hài đã nhanh chóng giải ngân hết số tiền hơn 14 tỷ đồng để khắc phục hậu quả sau lũ lụt. Dù vậy, những ồn ào xung quanh việc này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hơn thế nữa, "sức nóng" của vấn đề từ thiện còn lan tỏa vào tận đề thi Văn của tỉnh Quảng Trị.

Đề văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên của tỉnh Quảng Trị đang gây sốt mạng xã hội - Ảnh: Internet Đề văn này gây bất ngờ vì "bắt trend" khá nhanh về vấn đề tiền từ thiện của các nghệ sĩ. Trong thời gian vừa qua, vấn đề này đang "nóng hổi" và gây chú ý nhất. Trong đó, khoản tiền từ thiện 14 tỷ đồng được NSƯT Hoài Linh kêu gọi quyên góp hồi cuối năm 2020 nhưng vẫn chưa được chuyển đến tay bà con. Đến tháng 5 năm nay, mọi chuyện mới được lật lại và giải quyết. Nội dung phần Nghị luận xã hội trong đề văn như sau: "Hoạt động từ thiện đang trở thành vấn đề "nóng" trong đời sống cộng đồng vào thời gian gần đây. Hãy viết đoạn văn (khoảng 10 đến 15 dòng), chia sẻ quan điểm của em về cách làm từ thiện có ý nghĩa".

Hoài Linh đăng clip giải trình về lý do chưa thể chuyển tiền đến bà con miền Trung - Ảnh: Internet Ngoài ra, ở phần đọc - hiểu, đề bài trích dẫn nội dung từ một bài báo cũng rất hay và liên quan đến sự đoàn kết trong một xã hội. Từ đoạn trích này các học sinh sẽ phải trả lời các câu hỏi liên quan đến khả năng vận dụng tiếng Việt: "Em hiểu như thế nào về nghĩa của các cụm từ đi một mình và đi cùng nhau trong câu văn: Một xã hội quan trọng là có sự gắn kết, đồng cam cộng khổ, ai muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau". Sau khi đề văn đăng tải, dân mạng cảm thấy rất bất ngờ trước cách ra đề đầy tinh tế và bám sát được tình hình thực tế hiện nay.

Sau vụ 'deadline' 15 tỷ, hot TikToker Trương Quốc Anh: 'Hoài Linh là NS chuyên nghiệp, nhưng thiếu chuyên nghiệp trầm trọng trước áp lực cộng đồng' Liên quan đến việc nam danh hài Hoài Linh giải ngân hết số tiền 14 tỷ ủng hộ miền Trung trong thời gian ngắn, mới đây, "hot TikToker" Trương Quốc Anh đã có bài viết bày tỏ quan điểm của mình.

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