Giữa loạt 'drama' dài tập của showbiz gần đây, kênh Truyền hình An Ninh TV cũng đã có một chương trình chi tiết bàn luận về việc nghệ sĩ làm sai nhưng không xin lỗi hoặc lên tiếng muộn màng về sự việc.

Những ngày gần đây, giới showbiz Việt như gặp "hạn lớn" khi ngày càng nhiều các nghệ sĩ lớn liên tiếp dính "phốt" từ chuyện quảng cáo sai sự thật đến chậm giải ngân 14 tỷ tiền từ thiện hay đấu tố nhau liên tục trên mạng xã hội. Tuy nhiên, câu chuyện "nghệ sĩ xin lỗi" lại rất hiếm xảy ra hoặc thường sẽ đến rất chậm sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng. Sự việc trên mới đây cũng đã được kênh An Ninh TV đưa lên sóng truyền hình với tựa đề "Bệnh lười xin lỗi". Cụ thể, kênh truyền hình phát đi hình ảnh của một số nghệ sĩ tiêu biểu gần đây như Hoài Linh, Hồng Vân, Ngọc Trinh, Nam Thư và đặt ra câu nghi vấn: "Cư dân mạng nghĩ gì trước lời xin lỗi hay tim lặng của các nghệ sĩ?".

Theo đó, chương trình đã trích lại nhiều bình luận trái chiều của cư dân mạng đồng thời cho rằng nhiều nghệ sĩ Việt mắc bệnh "lười xin lỗi", họ hay chọn cách im lặng trước mọi ồn ào rồi sau đó trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngay cả khi lời xin lỗi được đưa ra cũng chỉ theo một cách nhằm xoa dịu dư luận. Tuy nhiên, "xin lỗi hay không xin lỗi, im lặng hay không im lặng thì hình ảnh của các nghệ sĩ chính là tấm gương phản chiếu giá trị của mỗi người trước công chúng". Theo chương trình, đa số nghệ sĩ vẫn còn coi trọng danh dự của mình hơn là việc gắn kết với khán giả.

Nghệ sĩ Hồng Vân có 'lời xin lỗi muộn' - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra, trong buổi phát sóng cũng đề cập đến đến lời đánh giá của một chuyên gia truyền thông có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực giải trí. Theo người này, nghệ sĩ bị nhiễm thói quen tiết kiệm lời xin lỗi với xã hội. "Họ (nghệ sĩ) làm sai nhưng không dám đối diện với sự thật bẽ bàng. Hơn nữa, nghệ sĩ sợ rằng xin lỗi đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng bản thân đã sai và có thể phải chịu trách nhiệm, nhẹ là với khán giả, nặng là với pháp luật" - trích lời chia sẻ của một chuyên gia. Bài đăng mau chóng thu hút nhiều sự chú ý của dư luận. Một vài bình luận tỏ ý đồng tình và cho rằng giới giải trí Việt Nam vẫn còn chưa coi trọng lời xin lỗi. Bên cạnh đó, số khác lại cho rằng do khán giả Việt đã quá dễ tính, trong khi ở nước ngoài, một khi người nổi tiếng làm sai sẽ phải cúi gập người xin lỗi công chúng ngay lập tức.

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