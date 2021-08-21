Trường Giang và dàn cast Running Man Việt lại gặp 'sóng gió', bị CĐM chỉ trích vì sang Hàn ghi hình trong thời điểm dịch Covid-19

Running Man Việt Nam chưa lên sóng, dàn cast đã liên tục bị dư luận chỉ trích vì chuyến xuất ngoại để thực hiện ghi hình trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng.
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Tối ngày 19/8, trên mạng lan truyền một số bức ảnh được cho là của dàn cast Running Man Việt Nam mùa 2 đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để lên đường sang Hàn Quốc ghi hình chương trình. Trong đó, Jun Phạm, Thúy Ngân, Ngô Kiến Huy, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Trường Giang, Karik lần lượt xuất hiện. Tuy nhiên, nam ca sĩ Jack không xuất hiện cùng các thành viên.
Có thể thấy trước khi vào sân bay, dàn cast "mỗi người một vẻ", ai cũng mặc trang phục khá thoải mái. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành thủ tục qua cổng check-in chờ lên máy bay, 8 thành viên của Running Man Việt đã diện đồ bảo hộ màu xanh trùm kín người và đi giày bảo hộ. Có thể thấy các thành viên của Running Man Việt chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chuẩn quy tắc được khuyến cáo để đi máy bay an toàn trong thời buổi dịch bệnh. Tất cả đều trùm kín mít và hầu như không để lộ gương mặt dù chỉ một chút.
Tuy nhiên, thông tin Trường Giang và dàn sao hạng A của Running Man Việt Nam xuất ngoại để ghi hình chương trình lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một số người hâm mộ tỏ ra lo lắng cho dàn nghệ sĩ vì tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc cũng đang hết sức căng thẳng, việc thực hiện ghi hình ở nước ngoài lúc này cần phải hết sức cẩn trọng. Mặt khác, không ít người hâm mộ tỏ ra khá bức xúc vì trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp thì dàn nghệ sĩ Việt và ekip vẫn thực hiện chương trình.
Làn sóng chỉ trích này hiện vẫn đang được cộng đồng mạng bàn luận rôm rả. Về phía ekip chương trình và dàn cast Running Man Việt Nam mùa 2 vẫn chưa có phát ngôn chính thức về những ý kiến trái chiều trên của dư luận. Có thể nói, vì tình hình dịch bệnh căng thẳng, so với những chuyến xuất ngoại khác của dàn sao Việt, có lẽ đây là một trong những chuyến xuất ngoại đặc biệt đầy "sóng gió" của dàn cast và ekip Running Man Việt khi vừa bị dư luận chỉ trích vì đi quay mùa dịch, song song với đó là vụ việc đời tư lùm xùm của thành viên Jack cũng ảnh hưởng không nhỏ tới chương trình.