Trường Giang và dàn cast Running Man Việt lại gặp 'sóng gió', bị CĐM chỉ trích vì sang Hàn ghi hình trong thời điểm dịch Covid-19

Hậu trường 21/08/2021 06:28

Running Man Việt Nam chưa lên sóng, dàn cast đã liên tục bị dư luận chỉ trích vì chuyến xuất ngoại để thực hiện ghi hình trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng.

Tối ngày 19/8, trên mạng lan truyền một số bức ảnh được cho là của dàn cast Running Man Việt Nam mùa 2 đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để lên đường sang Hàn Quốc ghi hình chương trình. Trong đó, Jun Phạm, Thúy Ngân, Ngô Kiến Huy, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Trường Giang, Karik lần lượt xuất hiện. Tuy nhiên, nam ca sĩ Jack không xuất hiện cùng các thành viên. 

truong giang
 Hình ảnh được cho là của dàn cast Running Man Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị sang Hàn ghi hình - Ảnh: Internet

Có thể thấy trước khi vào sân bay, dàn cast "mỗi người một vẻ", ai cũng mặc trang phục khá thoải mái. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành thủ tục qua cổng check-in chờ lên máy bay, 8 thành viên của Running Man Việt đã diện đồ bảo hộ màu xanh trùm kín người và đi giày bảo hộ. Có thể thấy các thành viên của Running Man Việt chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chuẩn quy tắc được khuyến cáo để đi máy bay an toàn trong thời buổi dịch bệnh. Tất cả đều trùm kín mít và hầu như không để lộ gương mặt dù chỉ một chút.

truong giang
 Cộng đồng mạng tranh luận trái chiều về việc ekip và dàn cast chương trình Running Man Việt sang Hàn Quốc ghi hình - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, thông tin Trường Giang và dàn sao hạng A của Running Man Việt Nam xuất ngoại để ghi hình chương trình lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một số người hâm mộ tỏ ra lo lắng cho dàn nghệ sĩ vì tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc cũng đang hết sức căng thẳng, việc thực hiện ghi hình ở nước ngoài lúc này cần phải hết sức cẩn trọng. Mặt khác, không ít người hâm mộ tỏ ra khá bức xúc vì trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp thì dàn nghệ sĩ Việt và ekip vẫn thực hiện chương trình. 

truong giang
Dàn cast Running Man Việt mùa 2 - Ảnh: Internet 

Làn sóng chỉ trích này hiện vẫn đang được cộng đồng mạng bàn luận rôm rả. Về phía ekip chương trình và dàn cast Running Man Việt Nam mùa 2 vẫn chưa có phát ngôn chính thức về những ý kiến trái chiều trên của dư luận. Có thể nói, vì tình hình dịch bệnh căng thẳng, so với những chuyến xuất ngoại khác của dàn sao Việt, có lẽ đây là một trong những chuyến xuất ngoại đặc biệt đầy "sóng gió" của dàn cast và ekip Running Man Việt khi vừa bị dư luận chỉ trích vì đi quay mùa dịch, song song với đó là vụ việc đời tư lùm xùm của thành viên Jack cũng ảnh hưởng không nhỏ tới chương trình.

Khả Như nhờ Trường Giang "tìm chồng" khi hay tin đàn anh sang Hàn quay hình

Khả Như nhờ Trường Giang "tìm chồng" khi hay tin đàn anh sang Hàn quay hình

Khả Như đăng tin nhắn với Trường Giang, hé lộ hông tin bà xã Nhã Phương sang Hàn để "kiếm chồng" cho đàn em.

Xem thêm
Từ khóa:   Running Man Việt Nam Ninh Dương Lan Ngọc Jack

TIN MỚI NHẤT

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 33 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 39 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 57 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36