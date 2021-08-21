Trường Giang và dàn cast Running Man Việt lại gặp 'sóng gió', bị CĐM chỉ trích vì sang Hàn ghi hình trong thời điểm dịch Covid-19

Tối ngày 19/8, trên mạng lan truyền một số bức ảnh được cho là của dàn cast Running Man Việt Nam mùa 2 đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để lên đường sang Hàn Quốc ghi hình chương trình. Trong đó, Jun Phạm, Thúy Ngân, Ngô Kiến Huy, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Trường Giang, Karik lần lượt xuất hiện. Tuy nhiên, nam ca sĩ Jack không xuất hiện cùng các thành viên.

Hình ảnh được cho là của dàn cast Running Man Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị sang Hàn ghi hình - Ảnh: Internet

Có thể thấy trước khi vào sân bay, dàn cast "mỗi người một vẻ", ai cũng mặc trang phục khá thoải mái. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành thủ tục qua cổng check-in chờ lên máy bay, 8 thành viên của Running Man Việt đã diện đồ bảo hộ màu xanh trùm kín người và đi giày bảo hộ. Có thể thấy các thành viên của Running Man Việt chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chuẩn quy tắc được khuyến cáo để đi máy bay an toàn trong thời buổi dịch bệnh. Tất cả đều trùm kín mít và hầu như không để lộ gương mặt dù chỉ một chút.