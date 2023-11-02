Trường Giang nhắn nhủ 1 câu xúc động đến 'con gái cưng' Puka trong ngày lễ tân hôn!

Hậu trường 02/11/2023 13:14

Lễ ăn hỏi của Puka - Gin Tuấn Kiệt đã được diễn ra ấm áp trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và khán giả.

Ngày 1/11 vừa qua, diễn viên Puka và Gin Tuấn Kiệt đã chính thức tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng với sự góp mặt của nhiều sao Việt như Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ, Thúy Ngân... Dàn bê tráp của cặp đôi là loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Thúy Ngân, LyLy, Nguyên Thảo, Anh Tú, ST. Sơn Thạch, Jun Phạm, Trương Thế Vinh, Song Luân, Duy Khánh... 

Trường Giang nhắn nhủ 1 câu xúc động đến 'con gái cưng' Puka trong ngày lễ tân hôn! - Ảnh 1
Trường Giang nhắn nhủ 1 câu xúc động đến 'con gái cưng' Puka trong ngày lễ tân hôn! - Ảnh 2
Dàn bê tráp của cặp đôi là loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Thúy Ngân, LyLy, Nguyên Thảo, Anh Tú, ST. Sơn Thạch, Jun Phạm, Trương Thế Vinh, Song Luân, Duy Khánh... 

Là đồng nghiệp thân thiết với Gin Tuấn Kiệt và Puka, Trường Giang đảm nhận vai trò chủ hôn dẫn đầu nhà trai tới đám hỏi, trong khi đó Lâm Vỹ Dạ là chủ hôn bên nhà gái. Phát biểu tại buổi lễ, Trường Giang gửi lời nhắn nhủ xúc động tới 2 đàn em: "Tiền nhiều không quan trọng, hạnh phúc là cái quan trọng nhất. Cha mẹ không mong sẽ thành công nổi nổi tiếng cỡ nào đâu chỉ mong các con có cuộc sống hạnh phúc".

Trường Giang nhắn nhủ 1 câu xúc động đến 'con gái cưng' Puka trong ngày lễ tân hôn! - Ảnh 3
Phát biểu tại buổi lễ, Trường Giang gửi lời nhắn nhủ xúc động tới 2 đàn em: "Tiền nhiều không quan trọng, hạnh phúc là cái quan trọng nhất".

Không gian tiệc cũng được trang trí bằng hoa tươi, nến, màu hồng chủ đạo. Gin Tuấn Kiệt cũng thể hiện sự quan tâm tới bà xã, liên tục thấm mồ hôi, lau nước mắt cho Puka. Đáng chú ý, một người anh thân thiết có mặt trong lễ hỏi đã tiết lộ sính lễ khủng mà chú rể Gin Tuấn Kiệt mang sang nhà gái khiến nhiều người trầm trồ.

Trường Giang nhắn nhủ 1 câu xúc động đến 'con gái cưng' Puka trong ngày lễ tân hôn! - Ảnh 4
Không gian tiệc cũng được trang trí bằng hoa tươi, nến, màu hồng chủ đạo. Gin Tuấn Kiệt cũng thể hiện sự quan tâm tới bà xã, liên tục thấm mồ hôi, lau nước mắt cho Puka

Theo đó, người này cho biết: "Lễ tân hôn hot nhất hôm nay. Quà cưới nhà trai bộ trang sức kim cương sương sương 2 tỷ". Ngoài sính lễ trang sức kim cương, nhà trai chuẩn bị mâm lễ trầu cau, rượu, bánh trái, hoa tươi... đầy đủ vật lễ của đám hỏi truyền thống.

Đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức ở Cam Ranh vào ngày 4/11 sắp tới đây và tại TP.HCM vào ngày 6/11 và 1 hôn lễ ở Đồng Tháp (quê Puka).

Trường Giang nhắn nhủ 1 câu xúc động đến 'con gái cưng' Puka trong ngày lễ tân hôn! - Ảnh 5
Một người anh thân thiết có mặt trong lễ hỏi đã tiết lộ sính lễ khủng mà chú rể Gin Tuấn Kiệt mang sang nhà gái khiến nhiều người trầm trồ

Trước thềm diễn ra ngày trọng đại, Puka - Gin Tuấn Kiệt bất ngờ tung MV kỉ niệm dành tặng người hâm mộ đã đẩy thuyền nhiệt tình suốt thời gian qua. Nữ diễn viên bày tỏ niềm hạnh phúc trong bức thư tay có nội dung: "Thương gửi tất cả thành viên của thuyền Gin - Puka. Bốn năm qua, tình yêu thương và ship đôi nhiệt tình đến từ các thuyền viên chính là niềm vui tinh thần rất lớn của Gin và Puka. 

Gin Pu biết có những lúc hai đứa cũng làm mọi người buồn nhiều vì chưa thừa nhận tình cảm của mình. Lý do là vì Gin Pu mong muốn chờ đợi đến giây phút 2 đứa chính thức trở thành vợ chồng mới lan toả niềm hạnh phúc ấy đến với mọi người. Một cái kết đẹp sẽ đến khi ta luôn truyền năng lượng tích cực cho nhau. Chính vì thế, Gin Pu mong muốn sẽ mang đến tất cả mọi người những năng lượng thật tích cực trong cuộc sống này. 

Trường Giang nhắn nhủ 1 câu xúc động đến 'con gái cưng' Puka trong ngày lễ tân hôn! - Ảnh 6
Trường Giang nhắn nhủ 1 câu xúc động đến 'con gái cưng' Puka trong ngày lễ tân hôn! - Ảnh 7
Cặp đôi gửi kèm bức thư tay nhắn gửi ngọt ngào tới khán giả trước ngày hôn lễ

Gin Pu rất biết ơn vì các bạn đã hiểu, bảo vệ và luôn dành niềm tin bất diệt cho Gin Pu để cùng đồng hành trên chiếc thuyền này cho đến lúc cập bến. Một chiếc thuyền, luôn yêu thương, luôn đồng hành, luôn thấu hiểu và luôn bảo vệ Gin Pu vô điều kiện. Gin Pu không biết phải cảm ơn những tình cảm đáng quý đó bao nhiêu cho đủ nên MV này là món quà tinh thần Gin Pu muốn gửi tặng đến tất cả quý vị khán giả. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ luôn hạnh phúc, bình an trong cuộc sống".

Trường Giang làm chủ hôn cho đám cưới Gin Tuấn Kiệt - Puka, xuất hiện rạng rỡ trong ngày vui của 'con gái cưng'

Trường Giang làm chủ hôn cho đám cưới Gin Tuấn Kiệt - Puka, xuất hiện rạng rỡ trong ngày vui của 'con gái cưng'

Sáng nay ngày 1/11, cặp đôi Puka và Gin Tuấn Kiệt đã chính thức tổ chức Lễ Gia tiên ra mắt 2 bên gia đình. Nam danh hài Trường Giang cũng góp mặt là giữ vị trí vô cùng quan trọng.

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