Hé lộ sính lễ 'khủng' của nhà trai Gin Tuấn Kiệt mang sang hỏi cưới cô dâu Puka

Trong ảnh được đăng tải, dàn bê tráp là loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Thúy Ngân, LyLy, Nguyên Thảo, Anh Tú, ST. Sơn Thạch, Jun Phạm, Trương Thế Vinh, Song Luân, Duy Khánh... Ngoài ra, nghệ sĩ Trường Giang và Lâm Vĩ Dạ cũng có mặt dự ngày vui của người em thân thiết.

Sau thời gian mong đợi, sáng nay (1/11), Puka - Gin Tuấn Kiệt đã tổ chức lễ đón dâu và thực hiện những nghi thức ăn hỏi tại nhà riêng. Trên trang cá nhân, nhiều nghệ sĩ thân thiết với cô dâu chú rể như Thúy Ngân, Anh Tú... đã đồng loạt đăng tải ảnh trong trang phục làm phụ dâu, phụ rể cho tiệc hỏi của cặp đôi.

Theo đó, người này cho biết: "Lễ tân hôn hot nhất hôm nay. Quà cưới nhà trai bộ trang sức kim cương sương sương 2 tỷ". Ngoài sính lễ trang sức kim cương, nhà trai chuẩn bị mâm lễ trầu cau, rượu, bánh trái, hoa tươi... đầy đủ vật lễ của đám hỏi truyền thống.

Không gian tiệc cũng được trang trí bằng hoa tươi, nến, màu hồng chủ đạo. Gin Tuấn Kiệt cũng thể hiện sự quan tâm tới bà xã, liên tục thấm mồ hôi, lau nước mắt cho Puka. Đáng chú ý, một người anh thân thiết có mặt trong lễ hỏi đã tiết lộ sính lễ khủng mà chú rể Gin Tuấn Kiệt mang sang nhà gái khiến nhiều người trầm trồ.

Đáng chú ý, một người anh thân thiết có mặt trong lễ hỏi đã tiết lộ sính lễ khủng mà chú rể Gin Tuấn Kiệt mang sang nhà gái khiến nhiều người trầm trồ

Đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức ở Cam Ranh vào ngày 4/11 sắp tới đây và tại TP.HCM vào ngày 6/11 và 1 hôn lễ ở Đồng Tháp (quê Puka). Cặp đôi cũng đang tất bật chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho ngày trọng đại.

Cận kề ngày cưới, Puka - Gin Tuấn Kiệt bất ngờ tung MV kỉ niệm dành tặng người hâm mộ đã đẩy thuyền nhiệt tình suốt thời gian qua. Nữ diễn viên bày tỏ niềm hạnh phúc trong bức thư tay có nội dung:

Đáng chú ý, cặp đôi còn gửi kèm bức thư tay nhắn gửi ngọt ngào tới khán giả. Cụ thể, bức thư có nội dung như sau: "Thương gửi tất cả thành viên của thuyền Gin - Puka. Bốn năm qua, tình yêu thương và ship đôi nhiệt tình đến từ các thuyền viên chính là niềm vui tinh thần rất lớn của Gin và Puka.

Đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức ở Cam Ranh vào ngày 4/11 sắp tới đây và tại TP.HCM vào ngày 6/11 và 1 hôn lễ ở Đồng Tháp (quê Puka)

Gin Pu biết có những lúc hai đứa cũng làm mọi người buồn nhiều vì chưa thừa nhận tình cảm của mình. Lý do là vì Gin Pu mong muốn chờ đợi đến giây phút 2 đứa chính thức trở thành vợ chồng mới lan toả niềm hạnh phúc ấy đến với mọi người. Một cái kết đẹp sẽ đến khi ta luôn truyền năng lượng tích cực cho nhau. Chính vì thế, Gin Pu mong muốn sẽ mang đến tất cả mọi người những năng lượng thật tích cực trong cuộc sống này.

Cặp đôi gửi kèm bức thư tay nhắn gửi ngọt ngào tới khán giả trước ngày hôn lễ

Gin Pu rất biết ơn vì các bạn đã hiểu, bảo vệ và luôn dành niềm tin bất diệt cho Gin Pu để cùng đồng hành trên chiếc thuyền này cho đến lúc cập bến. Một chiếc thuyền, luôn yêu thương, luôn đồng hành, luôn thấu hiểu và luôn bảo vệ Gin Pu vô điều kiện. Gin Pu không biết phải cảm ơn những tình cảm đáng quý đó bao nhiêu cho đủ nên MV này là món quà tinh thần Gin Pu muốn gửi tặng đến tất cả quý vị khán giả. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ luôn hạnh phúc, bình an trong cuộc sống".