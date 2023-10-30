Cận kề ngày cưới, Puka khoe thêm ảnh cưới ngọt ngào, Gin Tuấn Kiệt còn tự thiết kế nhẫn cưới cho ngày trọng đại

Puka nở nụ cười đầy hạnh phúc ở trong khung hình mới nhất của Gin Tuấn Kiệt.

Những ngày qua, nhiều sao Việt như Hoa hậu Khánh Vân, NS Việt Hương, ca sĩ Tóc Tiên, Duy Khánh, Nguyên Thảo, Minh Tú... rần rần "đập hộp" thiệp mời cưới độc lạ của Gin Tuấn Kiệt và Puka. Theo như cặp đôi chia sẻ, đám cưới được tổ chức ở Cam Ranh vào ngày 4/11 sắp tới đây và tại TP.HCM vào ngày 6/11 và 1 hôn lễ ở Đồng Tháp (quê Puka). Những ngày qua, nhiều sao Việt như Hoa hậu Khánh Vân, NS Việt Hương, ca sĩ Tóc Tiên, Duy Khánh, Nguyên Thảo, Minh Tú... rần rần "đập hộp" thiệp mời cưới độc lạ của Gin Tuấn Kiệt và Puka Mới đây, trang cá nhân, nữ diễn viên bất ngờ đăng tải thêm hình ảnh lãng mạn bên vị hôn phu Gin Tuấn Kiệt kèm lời chia sẻ đầy hạnh phúc: "Lo làm cô dâu tháng 11. Xém quên mình là cô gái tháng 10 luôn. Happy Birthday to me".



Nữ diễn viên bất ngờ đăng tải thêm hình ảnh lãng mạn bên vị hôn phu Gin Tuấn Kiệt kèm lời chia sẻ đầy hạnh phúc: "Lo làm cô dâu tháng 11. Xém quên mình là cô gái tháng 10 luôn. Happy Birthday to me" Bên cạnh lời khen ngợi visual của cặp đôi, khán giả tinh ý để tâm tới hai chiếc nhẫn Puka đeo trên tay. Một số người cho rằng đây lần lượt là hai "tín vật định tình" Gin Tuấn Kiệt trao cho Puka trong buổi cầu hôn đầy đặc biệt. Từ tháng 2 năm nay, Puka nhiều lần ngầm khoe chiếc nhẫn được cầu hôn Trên trang cá nhân, Gin Tuấn Kiệt mới đây cũng khoe cặp nhẫn cưới được thiết kế riêng cho ngày trọng đại của mình. Cụ thể, nam diễn viên tiết lộ: "Cặp nhẫn này khi ghép lại sẽ tạo thành hình trái tim, bên trong còn khắc ngày kỷ niệm tình yêu và tên GinPu nữa".

Trên trang cá nhân, Gin Tuấn Kiệt mới đây cũng khoe cặp nhẫn cưới được thiết kế riêng cho ngày trọng đại của mình Trong loạt ảnh đăng tải, Gin Tuấn Kiệt cùng nghệ nhân chỉnh sửa lại mẫu thiết kế để có được thành phẩm như mong muốn. Anh cười tươi rạng rỡ khoe nhẫn cưới trên tay. Qua đó, có thể thấy độ yêu chiều của Gin Tuấn Kiệt dành cho vợ sắp cưới khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cận cảnh cặp nhẫn cưới của Gin Tuấn Kiệt và Puka Đồng thời, Gin Tuấn Kiệt cũng cho biết thêm đang tất bật chuẩn bị nhiều đầu việc khác nhau cho ngày trọng đại sắp tới. Nam diễn viên hào hứng tâm sự: "Càng gần tới ngày trọng đại thì Gin càng cảm thấy hồi hộp, và nhiều cảm xúc khó tả khi GinPu cùng nhau chuẩn bị các công đoạn cuối cùng cho ngày vui của hai đứa". Đồng thời, Gin Tuấn Kiệt cũng cho biết thêm đang tất bật chuẩn bị nhiều đầu việc khác nhau cho ngày trọng đại sắp tới Puka và Gin Tuấn Kiệt có 4 năm tìm hiểu, hẹn hò trước khi quyết định tiến đến kết hôn. Hiện tại, người hâm mộ đang hào hứng chờ đón ngày cặp đôi chính thức 'về chung một nhà'.

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