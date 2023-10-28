Sát ngày cưới, mẹ ruột Gin Tuấn Kiệt nói 1 câu thể hiện rõ thái độ này đối với nàng dâu mới!

Hành động của mẹ ruột Gin Tuấn Kiệt khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú.
- Trước thềm ngày cưới, Puka than thở 'vỡ mộng' một điều về chồng tương lai Gin Tuấn Kiệt
- Gin Tuấn Kiệt và Puka hé lộ bộ ảnh cưới độc lạ, đậm chất điện ảnh, dàn dâu - rể phụ gây sốt!
Những ngày qua, nhiều sao Việt như Hoa hậu Khánh Vân, NS Việt Hương, ca sĩ Tóc Tiên, Duy Khánh, Nguyên Thảo, Minh Tú... rần rần "đập hộp" thiệp mời cưới độc lạ của Gin Tuấn Kiệt và Puka. Theo như cặp đôi chia sẻ, đám cưới được tổ chức ở Cam Ranh vào ngày 4/11 sắp tới đây và tại TP.HCM vào ngày 6/11 và 1 hôn lễ ở Đồng Tháp (quê Puka).
Tấm thiệp mời của Puka và Gin Tuấn Kiệt được đầu tư trong một hộp kính có trang trí hoa sen đá, quà tặng nến thơm gửi đến các khách mời. Ngoài ra, cặp đôi còn sáng tạo thêm một chi tiết đặc biệt là những mảnh ghép xếp thành hình cô dâu chú rể. Phía sau mảnh ghép là dòng chữ vô cùng dễ thương và dí dỏm như tính cách của cặp đôi: "Cảm ơn bạn đã xếp hình, nhưng đây không phải là thiệp. Chúng tôi làm như vậy để thử thách kiên nhẫn của bạn dành cho Gin Pu. Nếu tới đây cảm thấy cọc thì có 2 cách. 1 là vui lòng đọc tiếp, 2 là tháo ra xếp lại, rồi tới đây chọn cách 1 cũng được. Quyết định chọn cách 1 rồi chứ gì? Thật ra thì thiệp mời chính thức nằm ở dưới đáy hộp á. Hihi".
Người hâm mộ lẫn bạn bè, đồng nghiệp đang háo hức chờ đợi ngày cả 2 về chung một nhà. Mới đây nhất, mẹ ruột của Gin Tuấn Kiệt liền có hành động đầy ngọt ngào dành cho cô dâu mới sát ngày cưới. Cụ thể, bà chia sẻ lại bộ ảnh cưới của 2 con kèm dòng trạng thái: "Con dâu của tui" và loạt icon trái tim. Qua đó, có thể thấy, Puka rất được gia đình chồng yêu thương, gắn bó.
Trước đó, sau khi công khai chuyện tình cảm và có màn cầu hôn vô cùng đặc sắc, Puka và Gin Tuấn Kiệt trở thành một trong những cặp đôi gây bão mạng xã hội. Vừa qua, cặp đôi tiếp tục gây sốt khi khoe bộ ảnh cưới. Đôi uyên ương tạo dáng tinh nghịch. Nữ diễn viên cho biết cô vui vì được nhiều người khen trông trẻ trung hơn tuổi thật, nhìn xứng đôi bên bạn trai kém 5 tuổi.
Puka cho biết cả hai quyết định về chung nhà khi thấy tình cảm đôi bên đủ lớn, bản thân ngày càng chín chắn. Họ trân quý nhất chính là tình cảm gia đình, sự yêu thương của người thân hai bên. Họ hứa tôn trọng, sống chân thành bên nhau.