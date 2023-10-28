Sát ngày cưới, mẹ ruột Gin Tuấn Kiệt nói 1 câu thể hiện rõ thái độ này đối với nàng dâu mới!

Những ngày qua, nhiều sao Việt như Hoa hậu Khánh Vân, NS Việt Hương, ca sĩ Tóc Tiên, Duy Khánh, Nguyên Thảo, Minh Tú... rần rần "đập hộp" thiệp mời cưới độc lạ của Gin Tuấn Kiệt và Puka. Theo như cặp đôi chia sẻ, đám cưới được tổ chức ở Cam Ranh vào ngày 4/11 sắp tới đây và tại TP.HCM vào ngày 6/11 và 1 hôn lễ ở Đồng Tháp (quê Puka).

Những ngày qua, nhiều sao Việt như Hoa hậu Khánh Vân, NS Việt Hương, ca sĩ Tóc Tiên, Duy Khánh, Nguyên Thảo, Minh Tú... rần rần "đập hộp" thiệp mời cưới độc lạ của Gin Tuấn Kiệt và Puka

Tấm thiệp mời của Puka và Gin Tuấn Kiệt được đầu tư trong một hộp kính có trang trí hoa sen đá, quà tặng nến thơm gửi đến các khách mời. Ngoài ra, cặp đôi còn sáng tạo thêm một chi tiết đặc biệt là những mảnh ghép xếp thành hình cô dâu chú rể. Phía sau mảnh ghép là dòng chữ vô cùng dễ thương và dí dỏm như tính cách của cặp đôi: "Cảm ơn bạn đã xếp hình, nhưng đây không phải là thiệp. Chúng tôi làm như vậy để thử thách kiên nhẫn của bạn dành cho Gin Pu. Nếu tới đây cảm thấy cọc thì có 2 cách. 1 là vui lòng đọc tiếp, 2 là tháo ra xếp lại, rồi tới đây chọn cách 1 cũng được. Quyết định chọn cách 1 rồi chứ gì? Thật ra thì thiệp mời chính thức nằm ở dưới đáy hộp á. Hihi".