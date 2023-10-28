Sát ngày cưới, mẹ ruột Gin Tuấn Kiệt nói 1 câu thể hiện rõ thái độ này đối với nàng dâu mới!

Hậu trường 28/10/2023 09:16

Hành động của mẹ ruột Gin Tuấn Kiệt khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú.

Những ngày qua, nhiều sao Việt như Hoa hậu Khánh Vân, NS Việt Hương, ca sĩ Tóc Tiên, Duy Khánh, Nguyên Thảo, Minh Tú... rần rần "đập hộp" thiệp mời cưới độc lạ của Gin Tuấn Kiệt và Puka. Theo như cặp đôi chia sẻ, đám cưới được tổ chức ở Cam Ranh vào ngày 4/11 sắp tới đây và tại TP.HCM vào ngày 6/11 và 1 hôn lễ ở Đồng Tháp (quê Puka). 

Sát ngày cưới, mẹ ruột Gin Tuấn Kiệt nói 1 câu thể hiện rõ thái độ này đối với nàng dâu mới! - Ảnh 1
Những ngày qua, nhiều sao Việt như Hoa hậu Khánh Vân, NS Việt Hương, ca sĩ Tóc Tiên, Duy Khánh, Nguyên Thảo, Minh Tú... rần rần "đập hộp" thiệp mời cưới độc lạ của Gin Tuấn Kiệt và Puka

Tấm thiệp mời của Puka và Gin Tuấn Kiệt được đầu tư trong một hộp kính có trang trí hoa sen đá, quà tặng nến thơm gửi đến các khách mời. Ngoài ra, cặp đôi còn sáng tạo thêm một chi tiết đặc biệt là những mảnh ghép xếp thành hình cô dâu chú rể. Phía sau mảnh ghép là dòng chữ vô cùng dễ thương và dí dỏm như tính cách của cặp đôi: "Cảm ơn bạn đã xếp hình, nhưng đây không phải là thiệp. Chúng tôi làm như vậy để thử thách kiên nhẫn của bạn dành cho Gin Pu. Nếu tới đây cảm thấy cọc thì có 2 cách. 1 là vui lòng đọc tiếp, 2 là tháo ra xếp lại, rồi tới đây chọn cách 1 cũng được. Quyết định chọn cách 1 rồi chứ gì? Thật ra thì thiệp mời chính thức nằm ở dưới đáy hộp á. Hihi".

Sát ngày cưới, mẹ ruột Gin Tuấn Kiệt nói 1 câu thể hiện rõ thái độ này đối với nàng dâu mới! - Ảnh 2
Theo như cặp đôi chia sẻ, đám cưới được tổ chức ở Cam Ranh vào ngày 4/11 sắp tới đây và tại TP.HCM vào ngày 6/11 và 1 hôn lễ ở Đồng Tháp (quê Puka)

Người hâm mộ lẫn bạn bè, đồng nghiệp đang háo hức chờ đợi ngày cả 2 về chung một nhà. Mới đây nhất, mẹ ruột của Gin Tuấn Kiệt liền có hành động đầy ngọt ngào dành cho cô dâu mới sát ngày cưới. Cụ thể, bà chia sẻ lại bộ ảnh cưới của 2 con kèm dòng trạng thái: "Con dâu của tui" và loạt icon trái tim. Qua đó, có thể thấy, Puka rất được gia đình chồng yêu thương, gắn bó. 

Sát ngày cưới, mẹ ruột Gin Tuấn Kiệt nói 1 câu thể hiện rõ thái độ này đối với nàng dâu mới! - Ảnh 3
Mẹ ruột của Gin Tuấn Kiệt liền có hành động đầy ngọt ngào dành cho cô dâu mới sát ngày cưới

Trước đó, sau khi công khai chuyện tình cảm và có màn cầu hôn vô cùng đặc sắc, Puka và Gin Tuấn Kiệt trở thành một trong những cặp đôi gây bão mạng xã hội. Vừa qua, cặp đôi tiếp tục gây sốt khi khoe bộ ảnh cưới. Đôi uyên ương tạo dáng tinh nghịch. Nữ diễn viên cho biết cô vui vì được nhiều người khen trông trẻ trung hơn tuổi thật, nhìn xứng đôi bên bạn trai kém 5 tuổi.

Sát ngày cưới, mẹ ruột Gin Tuấn Kiệt nói 1 câu thể hiện rõ thái độ này đối với nàng dâu mới! - Ảnh 4
Sát ngày cưới, mẹ ruột Gin Tuấn Kiệt nói 1 câu thể hiện rõ thái độ này đối với nàng dâu mới! - Ảnh 5
Sát ngày cưới, mẹ ruột Gin Tuấn Kiệt nói 1 câu thể hiện rõ thái độ này đối với nàng dâu mới! - Ảnh 6
Đôi uyên ương tạo dáng tinh nghịch. Nữ diễn viên cho biết cô vui vì được nhiều người khen trông trẻ trung hơn tuổi thật, nhìn xứng đôi bên bạn trai kém 5 tuổi 

Puka cho biết cả hai quyết định về chung nhà khi thấy tình cảm đôi bên đủ lớn, bản thân ngày càng chín chắn. Họ trân quý nhất chính là tình cảm gia đình, sự yêu thương của người thân hai bên. Họ hứa tôn trọng, sống chân thành bên nhau.

Khách mời đầu tiên hé lộ chi tiết thiệp cưới ấn tượng của Puka - Gin Tuấn Kiệt, thời gian hôn lễ đã được ấn định rõ ràng!

Khách mời đầu tiên hé lộ chi tiết thiệp cưới ấn tượng của Puka - Gin Tuấn Kiệt, thời gian hôn lễ đã được ấn định rõ ràng!

Những hình ảnh đầu tiên về tấm thiệp cưới của Puka và Gin Tuấn Kiệt đã khiến dân tình xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   gin tuấn kiệt đám cưới Puka - Gin Tuấn Kiệt ảnh cưới Puka - Gin Tuấn Kiệt

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 2 giờ 38 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 3 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'