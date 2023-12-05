Trường Giang bối rối khi Nam Thư bất ngờ bật khóc tiết lộ thất vọng, trách móc đàn anh vô tâm với mình

Hậu trường 05/12/2023 09:38

Nam Thư không kìm được sự xúc động khi nhắc về Trường Giang. Nữ diễn viên cho rằng đàn anh không còn quan tâm mình như trước đây.

Trong tập phát sóng mới nhất của của 2 ngày 1 đêm đã quy tụ dàn khách mời nữ như Lâm Vỹ Dạ, Nam Thư, Ngọc Phước, Puka, Minh Tú, Kha Ly. Họ cùng dàn cast chính vượt qua các thử thách của chương trình mang lại tiếng cười cho người xem.

Trường Giang bối rối khi Nam Thư bất ngờ bật khóc tiết lộ thất vọng, trách móc đàn anh vô tâm với mình - Ảnh 1
Trong tập phát sóng mới nhất của của 2 ngày 1 đêm đã quy tụ dàn khách mời nữ như Lâm Vỹ Dạ, Nam Thư, Ngọc Phước, Puka, Minh Tú, Kha Ly

Tuy nhiên, ở phần cuối trước khi kết thúc tập phát sóng, chia sẻ về hành trình 2 ngày qua, Nam Thư bất ngờ nghẹn ngào bật khóc chia sẻ bản thân rất thất vọng và buồn vì hành động của đàn anh Trường Giang. Theo đó, sao nữ Thập tứ cô nương cho rằng đàn anh thiên vị với các diễn viên nữ khác và vô tâm với mình.

“Chẳng hạn như đi một chương trình, lúc nào tôi cũng cảm thấy tôi không được anh Giang quan tâm nhiều. Lúc nào anh Giang cũng ưu tiên những bạn khác, còn Nam Thư chỉ là sự lựa chọn thứ 3, thứ 4. Chính vì điều đó nên tôi buồn lắm", Nam Thư bật khóc bày tỏ.

Trường Giang bối rối khi Nam Thư bất ngờ bật khóc tiết lộ thất vọng, trách móc đàn anh vô tâm với mình - Ảnh 2
Nam Thư bất ngờ nghẹn ngào bật khóc chia sẻ bản thân rất thất vọng và buồn vì hành động của đàn anh Trường Giang

Chứng kiến cảnh này, Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng lên tiếng cứu cánh cho danh hài xứ Quảng rằng: "Cho tôi xin đính chính luôn. Nếu nói về anh Giang thì tôi rất hiểu anh. Vì anh Giang đã coi mình là người trong gia đình rồi nên sự ưu tiên luôn dành cho những đứa em út. Còn gia đình thì thân thiết quá nên không thể hiện quá nhiều tình cảm. Chứ không phải anh Giang thiên vị hay không thương mình".

Tiếp lời, Ngô Kiến Huy cho rằng chồng Nhã Phương muốn nâng đỡ ai sẽ dành sự quan tâm cho người đó nhiều hơn. Với những nghệ sĩ có thể tự phát triển, Trường Giang luôn để họ “tự lực cánh sinh”.

Trường Giang bối rối khi Nam Thư bất ngờ bật khóc tiết lộ thất vọng, trách móc đàn anh vô tâm với mình - Ảnh 3
Chứng kiến cảnh này, Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng lên tiếng cứu cánh cho danh hài xứ Quảng

Về phía Trường Giang, khi nghe đàn em chia sẻ, anh cũng khá bối rối và giải bày: "Mọi người nhìn đi, ngoại trừ lúc Nam Thư khóc thì ở đây ai mạnh mẽ bằng Nam Thư không? Thư muốn làm gì thì không ai cản được. Thư có đường đi riêng, không ai nói được. Chỉ cho lời khuyên thôi chứ không ép Thư đi đường nào được.

Trường Giang trước giờ chỉ hỗ trợ cho những bạn yếu hơn thôi. Đó là nguyên tắc. Bởi vì người mạnh họ đã có nhiều show rồi, người yếu ít show hơn. Họ cần sự quan tâm của mình để mạnh hơn và có nhiều show hơn. Trường Giang biết Thư nghĩ gì chứ sao không biết. Thư có buồn anh thì cứ buồn. Anh cũng chẳng giải thích lời nào rằng anh không thương em bằng Dạ hay không thương em bằng ai đó. Việc của anh là thấy em trưởng thành hơn mỗi ngày và mạnh hơn tất cả mọi người về ý chí phấn đấu".

Trường Giang bối rối khi Nam Thư bất ngờ bật khóc tiết lộ thất vọng, trách móc đàn anh vô tâm với mình - Ảnh 4
Về phía Trường Giang, khi nghe đàn em chia sẻ, anh cũng khá bối rối và giải bày

Sau chia sẻ của Trường Giang, Nam Thư dần xóa tan hiểu lầm, khúc mắc trong lòng. Trường Giang đã bước đến ôm và an ủi Nam Thư khiến cô ấm lòng trở lại. Được biết, trước khi nổi tiếng, Nam Thư, Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ từng sống chung nhà. Giai đoạn đó, hai nữ diễn viên được đàn anh yêu thương, quan tâm hết mực.

Trường Giang bối rối khi Nam Thư bất ngờ bật khóc tiết lộ thất vọng, trách móc đàn anh vô tâm với mình - Ảnh 5
Sau chia sẻ của Trường Giang, Nam Thư dần xóa tan hiểu lầm, khúc mắc trong lòng. Trường Giang đã bước đến ôm và an ủi Nam Thư khiến cô ấm lòng trở lại

Trên sóng truyền hình, Nam Thư không ít lần dành những lời có cánh đàn anh như: “Anh Giang có tài và sự duyên dáng. Tôi là người ở chung nhà với anh ấy từ lúc còn học ở trường sân khấu. Lúc nào anh cũng mang lại nguồn năng lượng tích cực cho mọi người".

Trường Giang lần đầu công khai thách đấu Trấn Thành, hé lộ mối quan hệ liên tục bị đồn 'cạch mặt'

Trường Giang lần đầu công khai thách đấu Trấn Thành, hé lộ mối quan hệ liên tục bị đồn 'cạch mặt'

Sự kiện trao giải TikTok Awards 2023 gây chú ý khi có sự tái hợp của bộ đôi MC Trấn Thành - Trường Giang. Cả hai có màn tung hứng ăn ý, tạo tiếng cười cho khán giả lẫn các khách mời trước mỗi hạng mục trao giải.

Xem thêm
Từ khóa:   Nam Thư Bã xã Trường Giang Trường Giang

TIN MỚI NHẤT

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 52 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 2 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 14 giờ 45 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 14 giờ 48 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 14 giờ 50 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 14 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?