Trường Giang bối rối khi Nam Thư bất ngờ bật khóc tiết lộ thất vọng, trách móc đàn anh vô tâm với mình

Tuy nhiên, ở phần cuối trước khi kết thúc tập phát sóng, chia sẻ về hành trình 2 ngày qua, Nam Thư bất ngờ nghẹn ngào bật khóc chia sẻ bản thân rất thất vọng và buồn vì hành động của đàn anh Trường Giang. Theo đó, sao nữ Thập tứ cô nương cho rằng đàn anh thiên vị với các diễn viên nữ khác và vô tâm với mình.

Trong tập phát sóng mới nhất của của 2 ngày 1 đêm đã quy tụ dàn khách mời nữ như Lâm Vỹ Dạ, Nam Thư , Ngọc Phước, Puka, Minh Tú, Kha Ly. Họ cùng dàn cast chính vượt qua các thử thách của chương trình mang lại tiếng cười cho người xem.

Chứng kiến cảnh này, Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng lên tiếng cứu cánh cho danh hài xứ Quảng rằng: "Cho tôi xin đính chính luôn. Nếu nói về anh Giang thì tôi rất hiểu anh. Vì anh Giang đã coi mình là người trong gia đình rồi nên sự ưu tiên luôn dành cho những đứa em út. Còn gia đình thì thân thiết quá nên không thể hiện quá nhiều tình cảm. Chứ không phải anh Giang thiên vị hay không thương mình".

“Chẳng hạn như đi một chương trình, lúc nào tôi cũng cảm thấy tôi không được anh Giang quan tâm nhiều. Lúc nào anh Giang cũng ưu tiên những bạn khác, còn Nam Thư chỉ là sự lựa chọn thứ 3, thứ 4. Chính vì điều đó nên tôi buồn lắm", Nam Thư bật khóc bày tỏ.

Tiếp lời, Ngô Kiến Huy cho rằng chồng Nhã Phương muốn nâng đỡ ai sẽ dành sự quan tâm cho người đó nhiều hơn. Với những nghệ sĩ có thể tự phát triển, Trường Giang luôn để họ “tự lực cánh sinh”.

Chứng kiến cảnh này, Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng lên tiếng cứu cánh cho danh hài xứ Quảng

Về phía Trường Giang, khi nghe đàn em chia sẻ, anh cũng khá bối rối và giải bày: "Mọi người nhìn đi, ngoại trừ lúc Nam Thư khóc thì ở đây ai mạnh mẽ bằng Nam Thư không? Thư muốn làm gì thì không ai cản được. Thư có đường đi riêng, không ai nói được. Chỉ cho lời khuyên thôi chứ không ép Thư đi đường nào được.

Trường Giang trước giờ chỉ hỗ trợ cho những bạn yếu hơn thôi. Đó là nguyên tắc. Bởi vì người mạnh họ đã có nhiều show rồi, người yếu ít show hơn. Họ cần sự quan tâm của mình để mạnh hơn và có nhiều show hơn. Trường Giang biết Thư nghĩ gì chứ sao không biết. Thư có buồn anh thì cứ buồn. Anh cũng chẳng giải thích lời nào rằng anh không thương em bằng Dạ hay không thương em bằng ai đó. Việc của anh là thấy em trưởng thành hơn mỗi ngày và mạnh hơn tất cả mọi người về ý chí phấn đấu".



Về phía Trường Giang, khi nghe đàn em chia sẻ, anh cũng khá bối rối và giải bày

Sau chia sẻ của Trường Giang, Nam Thư dần xóa tan hiểu lầm, khúc mắc trong lòng. Trường Giang đã bước đến ôm và an ủi Nam Thư khiến cô ấm lòng trở lại. Được biết, trước khi nổi tiếng, Nam Thư, Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ từng sống chung nhà. Giai đoạn đó, hai nữ diễn viên được đàn anh yêu thương, quan tâm hết mực.



Sau chia sẻ của Trường Giang, Nam Thư dần xóa tan hiểu lầm, khúc mắc trong lòng. Trường Giang đã bước đến ôm và an ủi Nam Thư khiến cô ấm lòng trở lại

Trên sóng truyền hình, Nam Thư không ít lần dành những lời có cánh đàn anh như: “Anh Giang có tài và sự duyên dáng. Tôi là người ở chung nhà với anh ấy từ lúc còn học ở trường sân khấu. Lúc nào anh cũng mang lại nguồn năng lượng tích cực cho mọi người".