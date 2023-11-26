Trường Giang lần đầu công khai thách đấu Trấn Thành, hé lộ mối quan hệ liên tục bị đồn 'cạch mặt'

Sự kiện trao giải TikTok Awards 2023 gây chú ý khi có sự tái hợp của bộ đôi MC Trấn Thành - Trường Giang. Cả hai có màn tung hứng ăn ý, tạo tiếng cười cho khán giả lẫn các khách mời trước mỗi hạng mục trao giải.

Vào tối 25/11, lễ trao giải TikTok Awards Việt Nam 2023 diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng và các nhà sáng tạo nội dung tham dự. Cụ thể, Trấn Thành xuất hiện với tư cách là MC, Trường Giang là khách mời lên trao giải thưởng lớn nhất - Nhà sáng tạo nội dung của năm.

Trên sân khấu, Trấn Thành liên tục nhắc đến Trường Giang, người bạn ngồi ở hàng ghế đầu. Khi chương trình trao giải cho một lĩnh vực mới với nhiều cái tên trẻ tuổi, Trấn Thành đùa: "Người low-tech như Trường Giang chắc không biết". Màn phối hợp ăn ý của cả 2 trên sân khấu trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi Cũng tại chương trình, Trường Giang là khách mời đặc biệt, cùng Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên trao giải thưởng lớn nhất. Lúc này, hình ảnh "cặp bài trùng" Thách thức danh hài năm nào hội ngộ trên sân khấu khiến dân tình thích thú.

Đáng chú ý, trong lúc đang trao giải thưởng, danh hài "Mười Khó" xin tạm ngưng chương trình để dành lời khen ngợi cho MC Trấn Thành. Trường Giang nói: "Hồi nãy giờ quý vị thấy người rất mệt, làm rất nhiều việc trên sân khấu đó chính là Trấn Thành. Cảm ơn Trấn Thành buổi tối ngày hôm nay. Cho tôi xin phép 62 giây để nói chuyện với Thành một tí, một người đồng nghiệp rất là thân". Trường Giang và Trấn Thành thân thiết từ ngoài đời đến trên sân khấu Trường Giang đối đáp lại câu đùa về việc mình low-tech: "Để tình trạng low-tech dừng lại, từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu chơi TikTok, thách thức Trấn Thành. Tôi sẽ làm nội dung là tôi làm gì thì Trấn Thành phải đáp lại y chang vậy. Ví dụ, Trường Giang nấu bún bò thì Thành phải nấu lại một món sợi có nước là phở, hủ tiếu. Còn Giang nấu cơm chiên trứng lốc xoáy thì Thành phải nấu cơm chiên Dương Châu". Sau đó, hai diễn viên bắt tay nhau để đồng ý "thách đấu" trên sân khấu. Màn tung hứng của 2 nghệ sĩ đình đám trên sân khấu khiến khán giả không khỏi thích thú.

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