Ra tòa ly hôn, tôi khiến chồng cũ tái mặt chỉ với bộ trang sức trị giá 2 tỷ

Tâm sự 15/07/2026 15:27

Lấy nhau được 2 năm thì vợ chồng gom góp chút vốn liếng, mở cửa hàng buôn bán lẻ. Thời gian đó tôi mang bầu con đầu lòng, chồng chở từng thùng hàng đi giao mỗi ngày. Từ những đồng lẻ tích góp từng ngày, vợ chồng tôi đi tìm thêm nguồn hàng, tìm kiếm mặt bằng. Tháng ngày đó gian khổ vô cùng, nhưng tôi tin cả đời mình cũng không thể quên. Vì có chồng có vợ đồng cam cộng khổ, sóng gió bên ngoài mà yên ấm cửa nhà.

Tôi cùng chồng đi lên từ bàn tay trắng. Lúc quen biết tôi, chồng còn là nhân viên giao hàng chẳng có mấy đồng dư. Cùng hoàn cảnh, tôi và chồng dần cảm thông rồi có tình cảm với nhau. Tôi còn nhớ như in đám cưới ngày đó chỉ đơn sơ hai bên gia đình ăn một bữa cơm đạm bạc.

Lấy nhau được 2 năm thì vợ chồng gom góp chút vốn liếng, mở cửa hàng buôn bán lẻ. Thời gian đó tôi mang bầu con đầu lòng, chồng chở từng thùng hàng đi giao mỗi ngày. Từ những đồng lẻ tích góp từng ngày, vợ chồng tôi đi tìm thêm nguồn hàng, tìm kiếm mặt bằng. Tháng ngày đó gian khổ vô cùng, nhưng tôi tin cả đời mình cũng không thể quên. Vì có chồng có vợ đồng cam cộng khổ, sóng gió bên ngoài mà yên ấm cửa nhà.

 

Khi tôi sinh con thứ hai thì gia đình mới phất lên. Đến giờ đã 10 năm, từ một cửa hàng nhỏ, giờ gia đình tôi đã có một chuỗi cửa hàng ở nhiều tỉnh. Chúng tôi có xe hơi, xây nhà lầu, cho con cái học trường đắt đỏ.

Gia đình đã khá giả hơn nhưng tôi vẫn phụ chồng làm không ngớt tay, vẫn đứng bán khi có thời gian rảnh. Nhưng dù có nhiều tiền hơn, mua cho chồng áo vest đắt tiền, tôi vẫn giữ thói quen ăn mặc như lúc trước. Cũng vì thế mà trông chồng tôi trẻ trung phong độ hơn, còn tôi thì già đi hẳn.

Mọi chuyện cứ ngỡ vẫn bình yên, cho đến khi tôi biết chồng ngoại tình. Giây phút thấy nhân tình của chồng xinh đẹp bốc lửa, trên người đều là đồ hiệu đắt tiền, ánh mắt cô ta nhìn tôi như kẻ chiến thắng, trái tim tôi chết lặng một nhịp. Tôi giật mình nhận ra mình chưa từng mua một bộ đồ hiệu nào, đến chiếc túi đắt đỏ chồng tặng cũng không dám đeo trên người.

Tôi suy sụp hoàn toàn, nhưng vẫn quyết định ly hôn chồng.

Ra tòa ly hôn, tôi khiến chồng cũ tái mặt chỉ với bộ trang sức trị giá 2 tỷ - Ảnh 1
Giây phút thấy nhân tình của chồng xinh đẹp bốc lửa, trên người đều là đồ hiệu đắt tiền, ánh mắt cô ta nhìn tôi như kẻ chiến thắng, trái tim tôi chết lặng một nhịp - Ảnh minh họa: Internet

Trước ngày ra tòa, tôi dạo quanh những cửa hàng trang sức đắt đỏ nhất thành phố. Nhưng chẳng có nhân viên nào chịu tiếp đón tôi. Vì trên người tôi chỉ là bộ quần áo rẻ tiền cũ kĩ, cùng gương mặt già nua nghèo khó. Chỉ đến cửa hàng cuối cùng, có một nữ nhân viên tốt bụng đã tiếp tôi, tôi nói rằng mình muốn xem bộ trang sức đắt nhất cửa hàng của họ lúc đó.

Lúc cho tôi xem bộ trang sức đó, cô nhân viên đã nói một câu khiến tôi trào nước mắt:

“Trang sức cũng là một phần giấc mơ, là kiêu hãnh của phụ nữ. Giấc mơ của chị là gì?”.

Tôi khóc vì nghe hai từ giấc mơ kia thật xa xỉ. Khi còn trẻ, giấc mơ của tôi chính là tình yêu của chồng. Khi có gia đình, giấc mơ của tôi là hạnh phúc của chồng con. Theo tháng năm, tôi đã không còn hỏi bản thân muốn gì, thích gì và mong ước điều gì. Để giờ khi bị chồng phản bội, tôi nhận ra mình chẳng có gì cho bản thân cả, dù là giấc mơ hay là kiêu hãnh.

Ngày vợ chồng ly hôn, tôi bình thản bước vào tòa. Tôi biết chồng đang nhìn tôi ngỡ ngàng, thậm chí là trố mắt. Đương nhiên tôi biết anh ta đang nhìn bộ trang sức 2 tỷ trên người tôi. Còn có bộ đồ hiệu tôi đã mua, mái tóc tôi đã làm, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận. Tôi rực rỡ cả một gian phòng như thế thì làm sao anh ta lại không nhìn chăm chú?

Lúc rời khỏi tòa, chồng cũ còn chạy theo tôi như muốn nói điều gì đó. Tôi lại chẳng thèm liếc mắt một cái, quay lưng đi thẳng. Con đường phía trước sẽ có giấc mơ và kiêu hãnh của người đàn bà ly hôn như tôi, để tìm lại chính mình, để hạnh phúc một lần nữa

Sau hơn một tháng góa chồng, người vợ bàng hoàng trước bí mật đằng sau căn hộ gần 4 tỷ

Sau hơn một tháng góa chồng, người vợ bàng hoàng trước bí mật đằng sau căn hộ gần 4 tỷ

Tôi và chồng đều là dân xa quê lên Sài Gòn lập nghiệp. 25 tuổi lấy chồng, tôi dành hết thanh xuân đời con gái cho anh. Chúng tôi ở nhà trọ, lương vợ lương chồng cũng chỉ 23 triệu. Lấy nhau được ba năm thì một trai một gái ra đời. Vợ chồng cứ bị cuốn vào vòng cơm áo gạo tiền với con cái như thế mà làm hoài cũng chẳng dư dôi để mua nhà ở thành phố.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên thừa nhận ném gạch, phủ nhận dùng chất cấm

Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên thừa nhận ném gạch, phủ nhận dùng chất cấm

Hậu trường 6 giờ 10 phút trước
Loại rau bờ ruộng tên lạ hoắc: "Thuốc quý" giúp lợi tiểu, chống viêm cực đỉnh ít ai biết

Loại rau bờ ruộng tên lạ hoắc: "Thuốc quý" giúp lợi tiểu, chống viêm cực đỉnh ít ai biết

Dinh dưỡng 6 giờ 25 phút trước
Ăn canh nấu từ khoai tây mọc mầm, cụ bà 69 tuổi tử vong

Ăn canh nấu từ khoai tây mọc mầm, cụ bà 69 tuổi tử vong

Tin y tế 6 giờ 25 phút trước
Bão số 2 đổi hướng và tăng cường độ, khả năng suy yếu dần

Bão số 2 đổi hướng và tăng cường độ, khả năng suy yếu dần

Xã hội 7 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 26/7/2026: Người mua lỗ 10 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 26/7/2026: Người mua lỗ 10 triệu đồng sau một tuần

Đời sống 7 giờ 50 phút trước
Tử vi tuần mới từ 27/7 đến 2/8/2026, 3 con giáp Thần Tài quý mến, quý nhân nâng đỡ, vận mệnh hanh thông, sở hữu khoản tiền lớn trong tay

Tử vi tuần mới từ 27/7 đến 2/8/2026, 3 con giáp Thần Tài quý mến, quý nhân nâng đỡ, vận mệnh hanh thông, sở hữu khoản tiền lớn trong tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 55 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/7/2026, 3 con giáp ngập trong HỶ SỰ, công danh phát tài, có cơ may phất lên thành đại gia số má nhờ trí thông minh tuyệt đỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/7/2026, 3 con giáp ngập trong HỶ SỰ, công danh phát tài, có cơ may phất lên thành đại gia số má nhờ trí thông minh tuyệt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 27/7/2026, 3 con giáp phúc vận vô biên, vét cạn túi Thần Tài, tiền lớn, tiền nhỏ đều 'không mời mà đến'

Đúng ngày mai, thứ Hai 27/7/2026, 3 con giáp phúc vận vô biên, vét cạn túi Thần Tài, tiền lớn, tiền nhỏ đều 'không mời mà đến'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 26/7/2026, 3 con giáp Thần may mắn chỉ lối, vận thế phát Tài phát Lộc, cuộc sống Phú Quý giàu sang

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 26/7/2026, 3 con giáp Thần may mắn chỉ lối, vận thế phát Tài phát Lộc, cuộc sống Phú Quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 55 phút trước
Loại quả được thế giới tôn vinh là "siêu trái cây": Ăn vào bổ dưỡng đủ đường, ngừa đủ bệnh

Loại quả được thế giới tôn vinh là "siêu trái cây": Ăn vào bổ dưỡng đủ đường, ngừa đủ bệnh

Dinh dưỡng 12 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ 27/7 đến 2/8/2026, 3 con giáp Thần Tài quý mến, quý nhân nâng đỡ, vận mệnh hanh thông, sở hữu khoản tiền lớn trong tay

Tử vi tuần mới từ 27/7 đến 2/8/2026, 3 con giáp Thần Tài quý mến, quý nhân nâng đỡ, vận mệnh hanh thông, sở hữu khoản tiền lớn trong tay

Giá vàng hôm nay, ngày 26/7/2026: Người mua lỗ 10 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 26/7/2026: Người mua lỗ 10 triệu đồng sau một tuần

Loại quả được thế giới tôn vinh là "siêu trái cây": Ăn vào bổ dưỡng đủ đường, ngừa đủ bệnh

Loại quả được thế giới tôn vinh là "siêu trái cây": Ăn vào bổ dưỡng đủ đường, ngừa đủ bệnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng mình khôn ngoan vì lén để dành tiền riêng, tôi không ngờ ngày chồng nhắm mắt cũng là lúc biết sự thật đau lòng

Tưởng mình khôn ngoan vì lén để dành tiền riêng, tôi không ngờ ngày chồng nhắm mắt cũng là lúc biết sự thật đau lòng

Suốt nhiều năm tôi cho rằng chồng có quỹ đen ngoại tình, sự thật được hé lộ sau khi anh mất khiến tôi sụp đổ

Suốt nhiều năm tôi cho rằng chồng có quỹ đen ngoại tình, sự thật được hé lộ sau khi anh mất khiến tôi sụp đổ

Chồng qua đời, tôi mới phát hiện 'quỹ đen' không dành cho người khác mà là điều khiến tôi day dứt cả đời

Chồng qua đời, tôi mới phát hiện 'quỹ đen' không dành cho người khác mà là điều khiến tôi day dứt cả đời

Tôi luôn nghĩ chồng giấu tiền để phản bội, đến ngày đọc được sự thật anh để lại, nước mắt chỉ còn biết rơi

Tôi luôn nghĩ chồng giấu tiền để phản bội, đến ngày đọc được sự thật anh để lại, nước mắt chỉ còn biết rơi

Tưởng chồng ngoại tình nên âm thầm bòn rút tiền, khi anh mất tôi mới chết lặng vì bí mật anh giấu kín

Tưởng chồng ngoại tình nên âm thầm bòn rút tiền, khi anh mất tôi mới chết lặng vì bí mật anh giấu kín

Nghi chồng có quỹ đen nuôi nhân tình, tôi lén giấu tiền riêng, đến ngày anh qua đời mới biết sự thật cay đắng

Nghi chồng có quỹ đen nuôi nhân tình, tôi lén giấu tiền riêng, đến ngày anh qua đời mới biết sự thật cay đắng