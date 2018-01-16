Trưởng BGK nhiều cuộc thi Hoa hậu: ‘Đừng dồn Ngân Anh vào đường cùng, phải phạt thật nặng ban tổ chức’

Ông Dương Quốc Trung - nhà hoạt động văn hóa, từng ngồi vị trí trưởng ban giám khảo (BGK) nhiều cuộc thi nhan sắc không đồng tình với quyết định được cho là “quá nghiêm khắc” từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn về việc thu hồi vương miện của Hoa hậu Đại dương 2017.

Những ngày qua, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ thông tin tân Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh đứng trước nguy cơ bị tước vương miện. Theo nội dung công văn từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn gửi đến công ty TNHH Võ Việt Chung International - đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương, để đảm bảo công bằng cho các thí sinh tham gia, Cục yêu cầu ban tổ chức phải hủy bỏ kết quả cuối cùng đối với Lê Âu Ngân Anh do không đủ điều kiện dự thi. Trong khi nhiều cư dân mạng reo hò, vui mừng trước kết quả trên thì cũng có một số bộ phận khán giả không đồng ý với quyết định được cho là rất "mạnh tay" này. Không ít người cho rằng, Lê Âu Ngân Anh không phải là người có lỗi mà trách nhiệm thuộc về ban tổ chức.

Lê Âu Ngân Anh đang đứng trước nguy cơ phải trả vương miện sau gần 4 tháng đăng quang - Ảnh: Internet Mới đây, ông Dương Quốc Trung – một giám khảo kỳ cựu tại các cuộc thi nhan sắc lớn đã bày tỏ quan điểm của mình. Ông Dương Quốc Trung cho rằng Lê Âu Ngân Anh không đáng bị rơi vào tình thế oái oăm như vậy, bởi thí sinh này đã thành thật khai báo chuyện phẫu thuật thẩm mỹ từ đầu nhưng vẫn được ban tổ chức cho qua. Trưởng BGK nhiều cuộc thi sắc đẹp đưa ra ý kiến rằng, cần xử lý nghiêm ban tổ chức Hoa hậu Đại dương chứ không nên đổ hết mọi hậu quả lên đầu một cô gái trẻ.

Ông Dương Quốc Trung cho rằng, mọi việc đã lỡ rồi thì không nên tước vương miện của Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh: Internet “Tôi nghĩ không nên tước vương miện Hoa hậu Đại dương 2017. Trong vụ việc này, dù vô tình hay hữu ý để xảy ra việc thì trách nhiệm cao nhất vẫn là BTC, xử lý BTC và điều chỉnh là cần thiết để tránh lặp lại. Lê Âu Ngân Anh dự thi Hoa hậu Đại dương 2017, cô đã thông báo với BTC ngay từ đầu về việc từng làm mũi chứ không phải giấu diếm, dư luận cần thấy rõ điều đó. Trước thời gian tham gia cuộc thi, cô đã rút đệm mũi. Cách làm của BTC sai quy định thì sao chúng ta lại dồn trách nhiệm vào hoa hậu? Chúng ta cứ nhất thiết phải quan tâm tới danh hiệu và vật chất đến vậy sao, tôi nghĩ là không nên. Tôi cứ cảm thấy nặng tính đố kỵ hơn là sự sòng phẳng. Chuyện đã xảy ra rồi và chúng ta cần có cách xử lý nhân văn. Xử phạt nặng BTC thì tôi đồng ý nhưng với người tham gia, phải tôn trọng thí sinh, dồn tất cả gánh nặng trách nhiệm vào người được giải, tôi cho là hơi quá. Khi sự việc xảy ra rồi, bản thân danh hiệu hoa hậu ấy đã bị phần nào bị sứt mẻ, làm phiền lòng mọi người, nên dừng ở chỗ đó là vừa. Mọi người quan tâm thì cần có sự khoan dung, lòng nhân ái, họ đã chịu tổn thương rồi, đừng đẩy họ đến đường cùng” - Ông Dương Quốc Trung bày tỏ quan điểm cá nhân trên Pháp Luật & Xã Hội. Kể từ đêm chung kết Hoa hậu Đại dương, Lê Âu Ngân Anh liên tục đứng trước mũi rìu công kích của dư luận - Ảnh: Internet

Vượt qua cú sốc bị đề nghị trả vương miện, Lê Âu Ngân Anh buông hờ dây áo, tự nhận mình đã trưởng thành Nhân ngày sinh nhật, Hoa hậu Đại dương gửi lời cảm ơn đến những người thân yêu, bạn bè đã ở bên cạnh mình trong suốt thời gian sóng gió vừa qua. Lê Âu Ngân Anh cũng tự nhận mình trưởng thành hơn rất nhiều khi bước qua tuổi mới.

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