Trước thềm rục rịch trở lại showbiz, em trai ruột tiết lộ tình trạng hiện tại của NS Hoài Linh sau ồn ào từ thiện

Gần đây, nhiều thông tin trên mạng xã hội cho thấy nghệ sĩ Hoài Linh đang rục rịch quay trở lại showbiz với nhiều dự án, song về phía nam danh hài chưa có động thái chia sẻ thêm gì mới về sự tái xuất này.

Thời gian qua, nghệ sĩ Hoài Linh phải lui về "ở ẩn" khi dính phải scandal lớn nhất sự nghiệp liên quan đến việc giải ngân chậm tiền từ thiện quyên góp bà con miền Trung lũ lụt. Mặc dù sau đó, nam nghệ sĩ đã được minh oan, trả lại sự minh bạch thế nhưng những lùm xùm đó vẫn để lại dư chấn, gây nhiều bàn tán xôn xao trên mạng xã hội.

Theo Dương Triệu Vũ chia sẻ, việc bố ruột qua đời vào tháng 10/2021 là nỗi đau mất mát to lớn của gia đình. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để xích các thành viên lại gần nhau hơn. Anh kể: “Mỗi ngày đúng 8 giờ sáng là tất cả thành viên trong nhà lên online đọc kinh cầu nguyện. Rồi buổi tối cũng thêm một buổi nữa. Từ lâu lắm rồi gia đình tôi mới có sự kết nối mạnh mẽ và chặt chẽ như thế. Anh chị em không còn bị cuốn theo công việc nữa mà có thời gian để mà hỏi thăm, nói chuyện, cười giỡn với nhau.

Nhiều khán giả vẫn tò mò về tình trạng "bình thường mới" của nam nghệ sĩ. Liên quan đến việc này, mới đây, trong một cuộc trao đổi với truyền thông, ca sĩ Dương Triệu Vũ (em ruột của Hoài Linh) hiếm hoi chia sẻ về chuyện gia đình, cũng như tiết lộ về tình hình sức khỏe , cuộc sống của danh hài Hoài Linh hiện tại.

Vừa rồi, gia đình tôi có một chuyến đi về miền Trung. Tôi hài hước nói đây là một tour nghĩa địa. Mọi người từ Sài Gòn ra Quảng Nam để viếng mồ mả của ông bà, chú bác... rồi tiếp tục về đến Nha Trang, Khánh Hòa. Cuối cùng là tới Dầu Giây thăm mộ của bố tôi. Nói chung gia đình tôi rất là quan trọng về bố mẹ, ông bà tổ tiên. Những chuyến đi như thế này ý nghĩa hơn việc đi du lịch, ăn nhậu...”.



Dương Triệu Vũ chia sẻ, việc bố ruột (người đội nón màu xám) qua đời vào tháng 10/2021 là nỗi đau mất mát to lớn của gia đình - Ảnh: Internet

Bên cạnh, nhắc lại lùm xùm tiền từ thiện của anh trai Hoài Linh trong suốt thời gian qua, Dương Triệu Vũ nhận định, mọi vấn đề đã được cơ quan chức năng công bố nên anh không bàn luận gì thêm: “Cũng như tất cả những người trong gia đình là không muốn nhắc về chuyện này, trừ những trách nhiệm mình phải có với pháp luật, nhưng pháp luật đã có kết luận rồi thì cũng chẳng có gì để phải nói thêm”.

Nói thêm về tình hình hiện tại của anh trai, giọng ca “Em lỡ thôi mà” bộc bạch: “Anh Hoài Linh hiện rất khỏe và rất vui vì có anh chị em và tất cả mọi người xung quanh về đoàn tụ với nhau. Về việc anh Hoài Linh trở lại với nghệ thuật ra sao thì tôi nghĩ nên để thuận tự nhiên. Anh Hoài Linh biết mình đang làm gì và muốn gì cho nên với vai trò là người em, tôi chỉ biết ngồi đó và ủng hộ bất kỳ một quyết định nào của anh”.

Nói thêm về tình hình hiện tại của anh trai, giọng ca “Em lỡ thôi mà” bộc bạch: “Anh Hoài Linh hiện rất khỏe và rất vui" - Ảnh: Internet

Dương Triệu Vũ ngoài được biết là một ca sĩ thì khán giả còn biết đến là em trai ruột của danh hài Hoài Linh. Mặc dù, có anh trai nổi tiếng nhưng nam ca sĩ đến với hoạt động nghệ thuật bằng chính tài năng và nỗ lực của anh chứ hoàn toàn không phải "ké" hào quang của anh trai. Nhờ liên tiếp khẳng định mình từ các cuộc thi, Dương Triệu Vũ đã có một chỗ đứng trong làng âm nhạc Việt. Nam ca sĩ cũng từng được Trung tâm Thúy Nga mời trở thành ca sĩ chính thức từ năm 2004 và thường xuyên xuất hiện trong các chương trình Paris By Night.