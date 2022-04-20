Giữa lúc CEO Đại Nam bị bắt, đàn em thân thiết thay mặt NS Hoài Linh báo 'tin vui' đến người hâm mộ

Trong khi các nghệ sĩ ẩn ý hay vui mừng ra mặt khi nữ CEO Đại Nam bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam thì NSƯT Hoài Linh - nhân vật từng bị réo tên nhiều nhất trong các livestream của bà Phương Hằng, không có bất cứ động thái nào.

Sau thời dài hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Hoài Linh lần đầu tiên phải đối mặt với scandal lớn nhất sự nghiệp về chuyện giải ngân chậm tiền quyên góp từ thiện cho bà con miền Trung lũ lụt. Scandal này bắt nguồn từ việc nam nghệ sĩ liên tục bị réo tên trong các livestream của nữ CEO Đại Nam yêu cầu sao kê minh bạch. Từ đây, nhiều chuyện được phanh phui khiến nghệ sĩ Hoài Linh bị cộng đồng mạng công kích trong 2 năm qua, đến nỗi ông phải "ở ẩn" tránh né dư luận. Ns Hoài Linh từng lao đao sau khi bị nữ CEO Đại Nam réo tên liên tục trong livestream về việc chậm giải ngân tiền từ thiện - Ảnh: Cắt từ clip

Thời gian gần đây, nghệ sĩ Hoài Linh hiếm hoi tái xuất trở lại hoạt động nghệ thuật sau ồn ào gây nhiều sự chú ý. Mới nhất, một người em thân thiết với Hoài Linh là nghệ sĩ Bình Tinh bất ngờ thông báo thêm tin vui đến người hâm mộ của nam danh hài. Cụ thể, tháng 6 tới đây, NSƯT Hoài Linh sẽ tham gia vở cải lương tuồng cổ Hoàn châu cách cách của đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Thông tin này gây bất ngờ bởi đã rất lâu, anh chưa trở lại với môn nghệ thuật này.

Nghệ sĩ Hoài Linh sẽ tham gia vở cải lương tuồng cổ 'Hoàn châu cách cách' vào tháng 6 tới đây - Ảnh minh họa: Internet Chia sẻ với báo Pháp luật Việt Nam, nghệ sĩ Bình Tinh - người quản lý đoàn hiện tại cho biết: "Anh Linh vốn rất thương, quý gia đình tôi. Từ khi anh còn ở nước ngoài luôn hỏi thăm, quan tâm đến đoàn. Khi về nước hoạt động, anh cũng dành tình cảm yêu mến đặc biệt cho mẹ tôi. Lần này, nhờ thêm sự tiếp sức của NSƯT Thoại Mỹ nên anh nhận lời trở lại sân khấu cải lương. Những vở diễn gần đây của đoàn đều được khán giả yêu mến. Tuy nhiên, nhìn chung, phạm vi vẫn bị hạn chế. Vì thế, tôi xác định trong thời gian tới sẽ cố gắng đưa các vở diễn của đoàn đến với đông đảo khán giả hơn. Ngoài việc đầu tư cho vở diễn thì luôn cần sự chung sức ủng hộ của các tiền bối. Từ tên tuổi, tài năng của họ sẽ góp sức rất nhiều trong hành trình này. Nghe được những nỗ lực, trăn trở của tôi với đoàn hiện tại, thông qua NSƯT Thoại Mỹ, anh Linh nhận lời. Hơn nữa, suất diễn đầu tiên rơi vào ngày 9/6, trùng với sinh nhật mẹ, nên anh càng đưa ra quyết định nhanh chóng".

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