Trước ồn ào ly hôn với Long đẹp trai, diễn viên Phi Nga từng có động thái gì trên mạng xã hội?

Hậu trường 28/02/2023 11:04

Phi Nga được khán giả yêu mến qua nhiều vai trò đạo diễn, diễn viên và cả khả năng ca hát. Vừa qua, thông tin nữ diễn viên và Long đẹp trai đã ly hôn sau 8 năm bên nhau khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Vừa qua, thông tin vợ chồng diễn viên Long đẹp trai và Phi Nga chính thức ly hôn sau 8 năm đồng hành với nhau khiến người hâm mộ đã bày tỏ thái độ nuối tiếc. Đặc biệt hơn là trên mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh nam diễn viên Long đẹp trai đã lên hoa cùng người mới. 

Trước ồn ào ly hôn với Long đẹp trai, diễn viên Phi Nga từng có động thái gì trên mạng xã hội? - Ảnh 1
Trên trang cá nhân, Phi Nga cập nhật trạng thái đã ly hôn - Ảnh: Chụp màn hình

Trước những thông tin đang gây xôn xao, trên trang cá nhân, Phi Nga vẫn đăng tải hình ảnh miệt mài hoạt động nghệ thuật, chia sẻ nhiều niềm vui trong cuộc sống, bên cạnh con trai chứ không hề để lộ một động thái nào buồn bã vì chuyện tình cảm.

Trước ồn ào ly hôn với Long đẹp trai, diễn viên Phi Nga từng có động thái gì trên mạng xã hội? - Ảnh 2
Vừa qua, thông tin vợ chồng diễn viên Long đẹp trai và Phi Nga chính thức ly hôn sau 8 năm đồng hành với nhau khiến người hâm mộ đã bày tỏ thái độ nuối tiếc - Ảnh: Internet

Mới đây, xác nhận với VietNamNet, diễn viên Long Đẹp Trai đã chia sẻ rằng anh ly hôn Phi Nga vào năm 2021. Tuy nhiên, vì lý do khách quan, họ giữ kín chuyện này để "mọi chuyện êm đẹp".

Đồng thời, ngày 25/2 vừa qua, Long Đẹp Trai cũng đã tổ chức đám cưới với vợ mới ở Ninh Thuận. Hình đăng tải trên mạng xã hội chính là ảnh đám cưới mới diễn ra.

Trước ồn ào ly hôn với Long đẹp trai, diễn viên Phi Nga từng có động thái gì trên mạng xã hội? - Ảnh 3
Ngày 25/2 vừa qua, Long Đẹp Trai cũng đã tổ chức đám cưới với vợ mới ở Ninh Thuận - Ảnh: Internet

Bên cạnh việc chồng cũ đã có bến đỗ mới, khán giả nhanh chóng nhận trong suốt hơn 1 năm qua, trên trang cá nhân của Phi Nga chỉ đặc biệt nhắc đến con trai chứ không hề có hình ảnh liên quan đến chồng. Thậm chí vào ngày sinh nhật con trai, cô cũng chỉ cùng con và một vài người thân tổ chức riêng mà không có sự xuất hiện của Long đẹp trai.

Trước ồn ào ly hôn với Long đẹp trai, diễn viên Phi Nga từng có động thái gì trên mạng xã hội? - Ảnh 4
Trước ồn ào ly hôn với Long đẹp trai, diễn viên Phi Nga từng có động thái gì trên mạng xã hội? - Ảnh 5
Hơn 1 năm qua, trên trang cá nhân của Phi Nga chỉ đặc biệt nhắc đến con trai chứ không hề có hình ảnh liên quan đến chồng - Ảnh: FBNV

Ngoài việc cập nhật trạng thái đã ly hôn trên trang cá nhân, Phi Nga hiện từ chối trả lời các vấn đề xoay quanh việc này. Có thể thấy hiện tại Phi Nga rất thoải mái với cuộc sống của một người mẹ đơn thân.

Xôn xao hình ảnh Long đẹp trai 'vội vã' lên xe hoa cùng người mới ngay sau khi ly hôn Phi Nga?

Xôn xao hình ảnh Long đẹp trai 'vội vã' lên xe hoa cùng người mới ngay sau khi ly hôn Phi Nga?

Thông tin ngay sau khi được netizen lan truyền đã nhận được không ít sự quan tâm.

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