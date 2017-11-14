Trước nghi vấn chia tay bạn trai vì người thứ ba, Văn Mai Hương tự tin lên tiếng thế này đây

Gần đây, Văn Mai Hương đã chia sẻ bức thư khá dài trên trang cá nhân về sự kết thúc cuộc tình thầm lặng hơn một năm với bạn trai là một thanh tra xây dựng. Không ít khán giả đã vô cùng bất ngờ cũng như tiếc nuối cho chuyện tình mà nữ ca sĩ đã hy sinh rất nhiều để có thể ở bên người yêu không phải người nổi tiếng.

Vài ngày sau đó, cộng đồng mạng bất ngờ phát hiện ra hình ảnh bạn trai cũ của Văn Mai Hương ngồi ăn thân mật với Á hậu Tú Anh . Bức ảnh ngay lập tức nhận được nhiều sự chú ý của dư luận đồng thời dấy lên nghi vấn lý do thật sự khiến Á quân Thần tượng âm nhạc 2010 chia tay bạn trai là vì người thứ ba.

Trước vấn đề này, giọng ca Nếu như anh đến khẳng định thông tin trên hoàn toàn sai sự thật. Cô tự tin cho biết trong thời gian yêu nhau bạn trai chỉ có mình cô.

Nữ ca sĩ 9x chia sẻ với Dân Việt: "Tôi đủ tự tin để khẳng định trong chuyện tình của mình, nếu tôi không phải là người xứng đáng thì bạn ấy đã không đến với tôi. Và một khi tôi đã xứng đáng thì sẽ không có người thứ ba nào có thể xen vào. Tất nhiên, đó là những chuyện diễn ra trước mắt tôi có thể nhìn thấy và cảm nhận, còn những vấn đề sâu thẳm tôi không tài nào biết hết được vì tôi cũng còn có công việc của mình".

Bên cạnh đó, Văn Mai Hương cũng thẳng thắn cho biết bản thân đã lấy lại được tinh thần và không còn vấn vương gì với người cũ nữa. Trải qua lần đổ vỡ này, nữ ca sĩ sinh năm 1995 cho biết sẽ không còn những yêu cầu hay giận hờn trẻ con như xưa, thay vào đó sẽ quan tâm, tôn trọng, bù đắp những khuyết điểm của nhau hơn.

Nói về những dự án âm nhạc trong tương lai, nữ ca sĩ bộc bạch: "Tôi mãnh liệt hơn với nó (âm nhạc). Tôi có viết trên trang cá nhân một câu rằng, không phải ngẫu nhiên mà lựa chọn âm nhạc cũng như Sài Gòn là mảnh đất làm nghề. Một khi đã chọn nó, tôi chắc chắn sẽ sống hết mình sau thời gian lười biếng.

Xét cho cùng, mỗi người đến với nghề có mục đích khác nhau, có người muốn kiếm tiền có người muốn sự nổi tiếng. Tôi may mắn không chịu áp lực về việc phải nuôi gia đình mà chỉ đơn giản là người thích hát".