Chuyện tình buồn của Văn Mai Hương trở thành đề tài 'nóng' của hàng loạt sao Việt

Giải trí 09/11/2017 15:38

Sau khi đăng tải bức tâm thư khá dài trải lòng về chuyện tình buồn trên trang cá nhân, nhiều bạn bè, đồng nghiệp của Văn Mai Hương đã gửi lời động viên và an ủi đến nữ ca sĩ.

Mới đây, Văn Mai Hương đã bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái khá dài về chuyện tình cảm cá nhân.

Theo đó, nữ ca sĩ tiết lộ mối tình hơn một năm cùng bạn trai làm thanh tra xây dựng đã chính thức dừng lại. Vốn trước nay là người kín tiếng trong chuyện tình cảm nên dòng trạng thái của cô đã nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý từ phía khán giả.

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Những chia sẻ của Văn Mai Hương về mối tình thầm lặng với chàng thanh tra xây dựng trong suốt một năm qua thu hút nhiều sự chú ý - Ảnh: Internet 

Không chỉ thu hút sự chú ý của công chúng mà Văn Mai Hương còn nhận được nhiều lời động viên từ những người bạn, đồng nghiệp nổi tiếng như Á hậu Huyền My, ca sĩ Dương Triệu Vũ, MC Quang Minh, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân...

Dương Triệu Vũ - người anh thân thiết với Văn Mai Hương - dành cho cô những lời an ủi chân thành và hy vọng nữ ca sĩ sẽ sớm vượt qua được chuyện buồn này.

Nam ca sĩ viết: "Không ai thương mình bằng bản thân đâu em... Hãy tìm một người thương mình trọn vẹn từ cái đẹp cho tới cái xấu. Chứ đừng nói về công việc không. Chúc em mau hồi phục và lại toả sáng tiếp tục".

Nữ ca sĩ Pha Lê lại thể hiện sự ngưỡng mộ với tinh thần mạnh mẽ của Văn Mai Hương trong chuyện tình cảm. Pha Lê chia sẻ: "Em đã trưởng thành lên nhiều lắm đó cô gái!!! Và vết thương ắt hẳn sẽ đau hơn những ngày non nớt... Chị giống em nhưng lại không đủ dũng khí viết câu chuyện mình lên đây, vì cứ vùi mình rằng phải lạc quan mà sống rồi đêm về khóc như 1 con điên! Chúc em chân cứng đá mềm, sẽ có người xứng đáng với em!!!".

"Thương chị quá, con gái ai rồi cũng sẽ phải trải qua cảm giác đấy ít nhất 1 lần. Ông trời cho chị nỗi đau thì sẽ mang đến thứ giúp chị xoa dịu nỗi đau đấy, bên cạnh chị còn gia đình, bạn bè và cả ước mơ của chị nữa, rồi sẽ có hạnh phúc sau đến bên cạnh chị. Chị xứng đáng được hạnh phúc mà, mạnh mẽ lên chị nhé ", lời nhắn nhủ của Á hậu Huyền My dành cho người chị thân thiết.

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Văn Mai Hương và bạn trai thuở còn yêu nhau - Ảnh: Internet

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân - một trong những người bạn đầu tiên Văn Mai Hương tâm sự và kể về bạn trai của cô - đã có chia sẻ về những hy sinh của nữ ca sĩ trong cuộc tình này.

Trên trang cá nhân của mình, anh tiết lộ: "Thời gian đầu tiên của cuộc tình này, Anh gần như là người đầu tiên Văn Mai Hương tâm sự và kể về người yêu của Em, với 1 tâm thế tự hào và rất hạnh phúc. Nhiều bữa ăn chung cùng nhau, nhìn cách 2 đứa nó yêu nhau, rất chân thành.

Lần đầu tiên, Em dẫn người yêu lên AD, hôm đó Em thu bài 'LĐC' mà Khắc Hưng viết tặng Em, trong số tất cả các bài trước đây của Em thì LĐC là ca khúc Em hát hay nhất, đối với Anh là vậy. Em gác lại album và những kế hoạch của bản thân, album thì Khắc Hưng sản xuất xong cách đây gần 1 năm, cũng ngóng chờ Em ra mà Em gác lại. Anh không nói gì nhiều, mượn tạm câu hát rất hay này để tặng em: 'Giờ là lúc sống cho giấc mơ của mình' ".

Chuyện tình buồn của Văn Mai Hương trở thành đề tài 'nóng' của hàng loạt sao Việt - Ảnh 3
Văn Mai Hương đã có nhiều hy sinh trong sự nghiệp để vun đắp cho tình yêu khiến khán giả bất ngờ - Ảnh: Internet

Văn Mai Hương đã chia tay bạn trai sau hơn một năm yêu nhau lặng lẽ

Văn Mai Hương đã chia tay bạn trai sau hơn một năm yêu nhau lặng lẽ

Nữ ca sĩ Văn Mai Hương vừa chia sẻ trên mạng xã hội những cảm xúc sau khi chia tay bạn trai quen biết hơn một năm.

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