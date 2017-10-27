Trước khi từ mặt nhau, Thanh Thảo và Thúy Vinh đã từng thân thiết 'như hình với bóng' thế này đây

Cả hai gặp nhau một cách rất tình cờ. Ban đầu Thúy Vinh gặp Thanh Thảo trên sân khấu và không để ý, chỉ biết đây là cô ca sĩ "nổi tiếng với bài Ôi tình yêu và ở Hà Nội ai cũng thích”. Còn Thanh Thảo vô tình gặp Thúy Vinh tại một show diễn thời trang . Nữ ca sĩ ấn tượng với cô người mẫu bởi sự cá tính và nhạy bén.

Đặc biệt Thanh Thảo nhấn mạnh hiện giờ Thúy Vinh đang ngập trong nợ nần và phải cầm cố sim điện thoại. Tuy nhiên, trước khi xảy ra mâu thuẫn, cả hai đã từng là đôi bạn thân nổi tiếng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sau đó, cả hai giữ liên lạc và bắt đầu một mối quan hệ bạn bè. Vào khoảng thời gian đó thì Hùng Vũ – quản lý của Thanh Thảo chuyển sang làm việc khác nên nữ ca sĩ đã yêu cầu Thúy Vinh làm quản lý mới cho mình. Kể từ đó, Thanh Thảo và Thúy Vinh xuất hiện “như hình với bóng ”. Thúy Vinh đồng hành cùng giọng ca Ôi tình yêu trong mọi sự kiện và luôn là chỗ dựa vững chắc cho nữ ca sĩ.

Thúy Vinh và Thanh Thảo coi nhau như người thân trong gia đình. Mỗi lần xuất hiện trên báo, cả hai đều dành cho đối phương những lời khen ngợi tình cảm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên cũng vì quá thân thiết, những tin đồn tình cảm 'trên mức bạn bè' của cặp đôi bắt đầu xuất hiện.

Trước tin đồn, cả hai âm thầm cùng nhau vượt qua và càng trở nên gắn bó hơn. Thanh Thảo từng tâm sự, cô luôn cảm thấy biết ơn vì có Thúy Vinh bên cạnh, là chỗ dựa vững chắc cho mình. Thúy Vinh giúp đỡ Thanh Thảo tạo nên thương hiệu Music Box, cùng em gái Thụy Anh lo cho công ty giúp nữ ca sĩ cân bằng được kinh doanh và ca hát.

Thúy Vinh cũng chia sẻ, cô học được từ Thảo rất nhiều điều: “Cả hai cùng tuổi và cá tính giống nhau, thẳng thắn, không giả tạo và có hoàn cảnh gia đình rất giống nhau nên dễ dàng chia sẻ với nhau”.

Gắn bó là thế nhưng rồi cả hai đã xuất hiện nhiều mâu thuẫn và quyết định từ mặt nhau. Tuy nhiên gần đây, Thanh Thảo bất ngờ khơi lại scandal năm xưa. Người hâm mộ không khỏi cảm thấy nuối tiếc cho một tình bạn đã từng rất đẹp trong làng giải trí Việt.

Cùng nhìn lại những hình ảnh thân thiết của hai người khi còn là bạn thân của nhau: