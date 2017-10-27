Thanh Thảo đau đớn tiết lộ bị Thúy Vinh giật công ty và làm nhiều chuyện khủng khiếp hơn nữa: 'Bạn làm thế, đêm về ngủ có ngon không?'

Hậu trường 27/10/2017 11:50

Từng chơi thân với nhau như chị em ruột nhưng Thanh Thảo cho biết, hiện tại mối quan hệ giữa cô và Thúy Vinh đã chuyển từ bạn thành thù.

Khuya hôm qua (26/10), ca sĩ Thanh Thảo bất ngờ đăng tải một bức tâm thư gửi đến Thúy Vinh thay lời nhắn gửi bạn cũ hãy ra mặt chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra.

Theo đó, Thanh Thảo cho biết thời gian gần đây rất nhiều phụ huynh bị lừa đảo đã tìm đến cô để hỏi tung tích của Thúy Vinh, do vậy cô không thể tiếp tục im lặng thêm nữa.

“Phụ huynh kêu cứu tới mình mấy năm nay rồi nhưng mình im lặng để tự bạn giải quyết việc cá nhân bạn. Nhưng nếu không lên tiếng nữa thì nhiều người còn hiểu lầm mình vẫn chung công ty với bạn và phải chịu chung trách nhiệm”, Thanh Thảo khẳng định không còn liên quan gì đến Thúy Vinh.

Thanh Thảo đau đớn tiết lộ bị Thúy Vinh giật công ty và làm nhiều chuyện khủng khiếp hơn nữa: 'Bạn làm thế, đêm về ngủ có ngon không?' - Ảnh 1
Thanh Thảo và Thúy Vinh từng chơi thân với nhau như chị em ruột - Ảnh: Internet

Qua đó, nữ ca sĩ cũng khiến nhiều người bất ngờ khi hé lộ sự thật liên quan đến chuyện Thúy Vinh từng cướp mất công ty Musicbox cách đây nhiều năm.

“Mình chẳng hay hơn bạn để khuyên bạn đâu, cũng từng tức tối và ấm ức vì tự nhiên bị bạn giật mất cả cái công ty với đầy công sức, tiền bạc và chất xám của mình, lại còn bị mang tiếng ngay thời điểm đó nên trong lòng giận run, cũng từng bằng mọi giá phải kiện bạn ra toà. Đến bây giờ toà án vẫn mời lên mời xuống rất mệt mỏi, nhưng vì bạn nhất định đòi những cái không thuộc về bạn thì làm sao mình chấp nhận”, Thanh Thảo bức xúc.

Thanh Thảo đau đớn tiết lộ bị Thúy Vinh giật công ty và làm nhiều chuyện khủng khiếp hơn nữa: 'Bạn làm thế, đêm về ngủ có ngon không?' - Ảnh 2
Nguyên văn bức tâm thư của Thanh Thảo gửi Thúy Vinh - Ảnh: FBNV

Giọng ca “Búp bê” cũng cay đắng nhớ lại khoảng thời gian Thúy Vinh một mình dời công ty đi nơi khác để chiếm lợi nhuận, đồng thời độc quyền luôn ca sĩ Ngô Kiến Huy nhưng lại trơ trẽn đòi chia đôi trách nhiệm khi nợ thuế hàng trăm triệu đồng.

Ôm nỗi hận vì bị “giật mất chén cơm”, Thanh Thảo đệ đơn kiện lên tòa án nhưng rồi cũng mệt mỏi và đành buông bỏ để đổi lấy sự thanh thản.

Theo Thanh Thảo, hiện tại Thúy Vinh đang lâm vào cảnh nợ nần ngập đầu và phải trốn chui trốn nhủi vì sợ phụ huynh đòi tiền. Cựu người người mẫu túng quẫn đến nỗi phải đi cầm cố luôn cái sim điện thoại mà Thanh Thảo từng dùng 20 năm trời, sau đó liên tục nhắn tin thương lượng đòi nữ ca sĩ phải chi tiền để nhận lại sim.

“Ừ thì nghe anh Đại nói bạn đem cái sim đó đi thế chấp rồi, bây giờ chắc không có tiền chuộc lại, nên ép mình đưa tiền cho bạn thì bạn trả lại cái sim. Cái sim cũng đáng giá, nhưng thấy phi lý quá khi mà bạn cứ ép mình hết lần này đến lần khác” - Thanh Thảo viết.

Cuối tâm thư, Thanh Thảo cho biết đã không còn sân si chuyện cũ nhưng mong Thúy Vinh hay đứng ra lãnh trách nhiệm chứ đừng tiếp tục lôi kéo cô vào "mớ bòng bong” do mình tạo ra. 

Thanh Thảo đau đớn tiết lộ bị Thúy Vinh giật công ty và làm nhiều chuyện khủng khiếp hơn nữa: 'Bạn làm thế, đêm về ngủ có ngon không?' - Ảnh 3

Thanh Thảo đau đớn tiết lộ bị Thúy Vinh giật công ty và làm nhiều chuyện khủng khiếp hơn nữa: 'Bạn làm thế, đêm về ngủ có ngon không?' - Ảnh 4

Thanh Thảo đau đớn tiết lộ bị Thúy Vinh giật công ty và làm nhiều chuyện khủng khiếp hơn nữa: 'Bạn làm thế, đêm về ngủ có ngon không?' - Ảnh 5

Thanh Thảo đau đớn tiết lộ bị Thúy Vinh giật công ty và làm nhiều chuyện khủng khiếp hơn nữa: 'Bạn làm thế, đêm về ngủ có ngon không?' - Ảnh 6

Thanh Thảo đau đớn tiết lộ bị Thúy Vinh giật công ty và làm nhiều chuyện khủng khiếp hơn nữa: 'Bạn làm thế, đêm về ngủ có ngon không?' - Ảnh 7
Loạt bằng chứng mà Thanh Thảo đăng kèm bức thư, tố Thúy Vinh lừa đảo rất nhiều phụ huynh có con theo học nhạc tại công ty Musicbox - Ảnh: FBNV

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Từ khóa:   Thanh Thảo người mẫu Thúy Vinh Ngô Kiến Huy

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