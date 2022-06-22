Trước khi lấy chồng đại gia, Phan Như Thảo có sự nghiệp như thế nào ?

Năm 2007, Phan Như Thảo từng lọt vào top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt và đến năm 2008, cô đoạt giải nhất Người mẫu triển vọng. Ít ai biết, nữ người mẫu cũng từng là "gà cưng" của ông bầu Vũ Khắc Tiệp và có mối quan hệ thân thiết với Ngọc Trinh.

Kể từ ngày lên xe hoa, tên của Phan Như Thảo thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo và gắn liền với vị chồng đại gia giàu có Đức An. Nhưng trước đó, cô cũng là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình cùng những thành tựu ấn tượng.

Sau đó, Phan Như Thảo chuyển hướng sang đóng phim và gặt hái được nhiều thành công nhất định. Với nét diễn xuất tự nhiên, không gò bó cộng thêm khuôn mặt ưa nhìn, cô được giao nhiều loại vai diễn khác nhau, chứng minh khả năng diễn xuất linh hoạt của mình.

Năm 2011, cả hai cùng đăng kí tham gia Hoa hậu Việt Nam toàn cầu năm 2011 và Phan Như Thảo may mắn giành được giải Á hậu tại cuộc thi năm đó. Chân dài sinh năm 1988 từng chinh chiến tại Asian's Next Top Model mùa hai nhưng rất tiếc là không mang về được thành tích nào.

Phan Như Thảo chuyển hướng sang đóng phim và gặt hái được nhiều thành công nhất định - Ảnh: Internet

Các bộ phim vợ đại gia Đức An tham gia có thể kể đến như: Vàng trắng, Sắc đẹp và danh vọng, Gái ế kén chồng, Đò dọc, Ranh giới trắng đen... Qua các vai diễn này, Phan Như Thảo được khán giả biết đến rộng rãi và yêu mến hơn.

Gác lại sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, Như Thảo bất ngờ thông báo kết hôn với doanh nhân Đức An ở tuổi 27. Sau 6 năm thành gia lập thất, cuộc sống đời thường ngọt ngào của cựu chân dài lại trở thành ao ước của nhiều người. Cuối năm 2016, vợ chồng Đức An - Như Thảo vui mừng chào đón thành viên nhí xinh xắn, lanh lợi.

Như Thảo bất ngờ thông báo kết hôn với doanh nhân Đức An ở tuổi 27 - Ảnh: Internet

Xuất hiện tại tập 117 chương trình “Chat với mẹ bỉm sữa”, Như Thảo mang đến câu chuyện sinh nở thuận lợi không ngờ, đặc biệt cách chăm sóc chu đáo của người chồng đại gia càng khiến người xem ngưỡng mộ về bạn đời của cô. Đây cũng là lần đầu nữ diễn viên giải đáp câu hỏi về dự định quay trở lại màn ảnh mà khán giả trông ngóng.

Sau khi kết hôn, Như Thảo đã chủ động đề nghị sinh sớm một “thiên thần nhỏ”. Chồng cô còn nôn nóng hơn hết, tích trữ hàng chục que thử thai đợi tin vui xuất hiện.

Sau khi kết hôn, Như Thảo đã chủ động đề nghị sinh sớm một “thiên thần nhỏ”. - Ảnh minh họa: Internet

Như Thảo hào hứng kể lại: “Chồng mình nói phụ nữ sẽ có bầu trước khi phát tín hiệu nên mua mấy chục que thử thai, sáng mở mắt ra là kêu mình thử. Anh ấy mua nhiều đến nỗi cô bán thuốc còn hỏi ‘Anh có bao nhiêu bà vợ?’ nữa.

Thỉnh thoảng, khán giả vẫn thường thấy Phan Như Thảo xuất hiện cùng chồng tại các sự kiện thời trang nhưng cô vẫn có cuộc sống khá kín tiếng, không phô trương quá nhiều trên mạng xã hội.