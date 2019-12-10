Trước giờ bóng lăn, Chiến Thắng 'mách nước' cho đội tuyển U22 Việt Nam

Hậu trường 10/12/2019 17:14

Danh hài Chiến Thắng dặn dò thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với Indonesia. Nam diễn viên đưa ra dự đoán tỷ số và tin rằng Việt Nam sẽ chiến thắng.

Tối nay, trận chung kết tranh huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ diễn ra. Với những gì đội quân áo đỏ đã thể hiện, người hâm mộ tin tưởng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho bóng đá nước nhà.

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19 giờ tối nay, U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ tranh huy chương vàng - Ảnh: FB

Hòa chung với không khí cổ vũ của người hâm mộ, danh hài Chiến Thắng vừa đăng tải bài viết “tiếp lửa” cho đội tuyển nước nhà. Anh khuyên các cầu thủ nên bình tĩnh giữ tinh thần trong suốt trận đấu để mang về kết quả tốt nhất.

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Có đam mê cuồng nhiệt với bóng đá, danh hài Chiến Thắng theo dõi tất cả các trận đấu của đội tuyển quốc gia - Ảnh: FB

Diễn viên Chiến Thắng viết: “Trước giờ bóng lăn, chỉ mong đội tuyển của chúng ta hãy vững vàng tâm lý kiên định rõ ràng đấu pháp mà thầy Park đưa ra. Nói vậy chứ mặc dù Indonesia họ đã thua mình ở vòng bảng, nhưng qua trận thắng Myanmar họ đang rất tự tin theo kiểu Campuchia. Vì thế họ sẽ đá rất trâu bò, không ngại va chạm và có đủ các chiêu trò để khiêu khích chúng ta.

Vậy các cầu thủ mình nên bình tĩnh bản lĩnh và giữ được cái đầu lạnh để giải hóa được tất cả những tình huống xấu nhất trên sân. Cũng cẩn trọng cả trọng tài vì trọng tài rất khó lường, trận nào mình may mắn thì gặp trọng tài “tốt" còn không lại gặp dạng kiểu OMan là mình bất lợi. Vì vậy chỉ mong thầy Park và các cầu thủ cố gắng bản lĩnh, bình tĩnh và kiên cường là chúng ta sẽ chiến thắng. Chúc cho đội tuyển của chúng ta sức khỏe, may mắn, quyết tâm và vô địch!”.

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Người hâm mộ cả nước đang hướng về trận chung kết tối nay - Ảnh: FB

Nam danh hài tự tin rằng đội tuyển U22 Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước U22 Indonesia với tỉ số 2-1.

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