'Trốn' con dự sự kiện, chia sẻ bất ngờ của vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng khi bị hỏi khó về nhóc tỳ

Hậu trường 01/07/2022 10:39

Cặp đôi được quan tâm nhất nhì làng giải trí Đông Nhi - Ông Cao Thắng đã có phản ứng bất ngờ khi bị hỏi khó về bé Winnie trong một sự kiện tối hôm qua.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng là một trong những cặp đôi vàng của Showbiz Việt và được đông đảo khán giả quan tâm. Không chỉ thành công trên con đường nghệ thuật, cặp đôi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ hôn nhân của mình như một câu chuyện tình yêu cổ tích, đầy viên mãn và là hiện đang là hình mẫu được nhiều cặp đôi trẻ học hỏi theo.

Mới đây, cặp đôi đã cùng nhau xuất hiện trong một sự kiện tối 30/6, cả hai đã chiếm trọn spotlight của giới truyền thông khi có mặt trong trang phục sang trọng, được nhận xét là cực kì đẹp đôi và luôn tay trong tay trông vô cùng lãng mạn. 

'Trốn' con dự sự kiện, chia sẻ bất ngờ của vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng khi bị hỏi khó về nhóc tỳ - Ảnh 1
 
'Trốn' con dự sự kiện, chia sẻ bất ngờ của vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng khi bị hỏi khó về nhóc tỳ - Ảnh 2
Xuyên suốt sự kiện, Ông Cao Thắng đã không rời bà xã nữa bước - Ảnh: Internet

Xuyên suốt sự kiện, Ông Cao Thắng đã không rời bà xã nữa bước, ở một số tình huống, nam ca sĩ còn nhường spotlight cho vợ khiến dân tình vô cùng ngưỡng mộ và đỏ mắt ghen tỵ trước hành động "ga lăng", hy sinh vì bà xã của Ông Cao Thắng.

Ngoài ra khi được một phóng viên đặt câu hỏi bé Winnie nhà anh chị đâu rồi: "Bé Winnie đâu rồi chị Đông Nhi ơi?". Gặp phải câu hỏi tuy dễ mà khó này, cả Đông Nhi và Ông Cao Thắng đều không nhịn được cười.

Một lúc sau, Đông Nhi đã lên tiếng tiết lộ sự thật phũ phàng về nhóc tỳ: "Bé Winnie 7h là đã đi ngủ rồi em!", giọng ca Nhất quỷ nhì ma dí dỏm trả lời.

'Trốn' con dự sự kiện, chia sẻ bất ngờ của vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng khi bị hỏi khó về nhóc tỳ - Ảnh 3
"Bé Winnie 7h là đã đi ngủ rồi em!", giọng ca Nhất quỷ nhì ma dí dỏm trả lời khi bị hỏi khó 'Bé Winnie đâu rồi chị ơi?' - Ảnh: Internet

Có thể thấy dù đi đâu thì "mẹ bỉm" Đông Nhi vẫn luôn nhận được câu hỏi về cô công chúa nhỏ, chứng tỏ độ phũ sóng của bé Winnie không hề thua kém gì so với bố mẹ.

Kể từ ngày có bé Winnie, cuộc sống của gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng nhộn nhịp hơn hẳn. Không chỉ được bố mẹ hết mực cưng chiều và giành những gì tốt nhất cho, cô công chúa nhỏ còn là "idol thế hệ mới" của giới trẻ bởi loạt biểu cảm siêu hài hước cùng những hành động đáng yêu.

'Trốn' con dự sự kiện, chia sẻ bất ngờ của vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng khi bị hỏi khó về nhóc tỳ - Ảnh 4
 Độ phũ sóng của bé Winnie không hề thua kém gì so với bố mẹ - Ảnh: Internet

Mới đây sau khoảng thời gian ở nhà với bố mẹ, bé Winnie đã có lần đầu trải nghiệm việc đến trường học. Với độ duyên dáng đáng yêu, cư dân mạng kỳ vọng bé Winnie sau này sẽ sớm nối nghiệp bố mẹ, trở thành thần tượng nhí của người người nhà nhà.

Chia sẻ về cách chăm sóc con gái nhỏ, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng cho hay họ luôn cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể cho bé. "Khi có Winnie thì Ông Cao Thắng tất nhiên sẽ san sẻ tình cảm cho con nhiều hơn, đôi khi sẽ hơi tủi thân nên Nhi thường bên cạnh con gái để có thể hưởng ké sự quan tâm của chồng”, Đông Nhi nói.

'Trốn' con dự sự kiện, chia sẻ bất ngờ của vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng khi bị hỏi khó về nhóc tỳ - Ảnh 5
Bé Winnie đã có lần đầu trải nghiệm việc đến trường học nhưng cô bé đã khóc đến 'tuột cả dép' - Ảnh: Internet

Hiện Winnie đã sở hữu Fanpage hơn 190.000 thành viên và một trang Instagram có 259.000 lượt theo dõi. Những hình ảnh hay đoạn clip ghi lại hành động tinh nghịch của cô bé đều được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Về phía Đông Nhi, sau ồn ào với cộng đồng fan club vào tháng 5 vừa qua, nữ ca sĩ thời gian gần đây đã tích cực tham gia các hoạt động giải trí và xuất hiện trên mạng xã hội. Cô được ông xã ủng hộ, đồng hành trong mọi hoạt động, bất chấp những lùm xùm trong công việc.

Nhóc tì nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng 'ăn vạ' vào ngày đầu đi học, CĐM thích thú: 'Nhìn vừa thương vừa buồn cười'

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Đồng chí Winnie được Đông Nhi - Ông Cao Thắng hộ tống đến trường lần đầu nhưng lại có biểu cảm khiến dân tình vừa thương vừa buồn cười.

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