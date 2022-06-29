Nhóc tì nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng 'ăn vạ' vào ngày đầu đi học, CĐM thích thú: 'Nhìn vừa thương vừa buồn cười'

Đồng chí Winnie được Đông Nhi - Ông Cao Thắng hộ tống đến trường lần đầu nhưng lại có biểu cảm khiến dân tình vừa thương vừa buồn cười.

Bé Winnie tên thật là Ông Yên Nhi, sinh ngày 26/10/2020, là con gái đầu lòng của Đông Nhi và và Ông Cao Thắng. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, Winnie đã nhận được nhiều sự quan tâm. Tài khoản Instagram của cô bé mới lập chỉ trong một thời gian ngắn nhưng đã có tới gần 20 nghìn lượt theo dõi.

Mới đây, trên trang cá nhân Đông Nhi đã đăng tải bức ảnh Winnie khóc nức nở khi được bố mẹ cho đi học ngày đầu tiên. Hình ảnh 2 vợ chồng loay hoay bên con của mình khiến cộng đồng mạng không khỏi phấn khích.

Bé Winnie khóc sướt mướt bên bố mẹ ngày đầu đi học - Ảnh: FB Đông Nhi

Trong bức ảnh, Đông Nhi chú thích: "Ngày đầu tiên đi học...ủa?". Nhiều netizen cũng đã để lại bình luận cho khoảnh khắc buồn "cười" này.

Bình luận của cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Những hình ảnh của Winnie khi được bố mẹ đăng tải luôn nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả. Đáng chú ý, Đông Nhi cũng lộ đôi mắt lo lắng, xúc động khi chứng kiến cột mốc đầu tiên của con gái. Bên cạnh đó, cô bé được nhiều người nhận xét là phiên bản nhí của Ông Cao Thắng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhoc-ti-nha-dong-nhi-ong-cao-thang-an-va-vao-ngay-dau-di-hoc-cdm-thich-thu-nhin-vua-thuong-vua-buon-cuoi-479645.html