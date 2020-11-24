Trích 'quỹ đen' để cứu trợ miền Trung vẫn bị nói ăn chặn, Công Vinh dọa sẽ bỏ vợ

Hậu trường 24/11/2020 10:30

Sau khi Thủy Tiên công khai sao kê tiền cứu trợ thì ông xã Công Vinh cũng gây chú ý với bài đăng tiết lộ việc trích “quỹ đen” để làm từ thiện.

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Thủy Tiên đã đăng tải tất cả giấy tờ chứng từ minh bạch tài chính với những mạnh thường quân gửi tiền ủng hộ bà con miền Trung sau khi kết thúc hành trình từ thiện. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng cho biết bản thân rất buồn khi bị chỉ trích ăn chặn tiền của người dân vùng lũ.

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Giữ đúng lời hứa với công chúng, nữ ca sĩ Thủy Tiên công khai toàn bộ giấy tờ sao kê minh bạch tài chính – Ảnh: FB

Ngay sau đó, Công Vinh đã chia sẻ lại bài đăng của bà xã kèm dòng trạng thái tiết lộ vợ chồng anh phải bỏ ra 3 tỷ 690 triệu tiền túi cho hành trình thiện nguyện này. Trong đó, 250 triệu vé máy bay và ăn ở là được trích từ quỹ đen” của nam cầu thủ.

Đặc biệt, anh chàng còn tuyên bố sẽ bỏ vợ nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra: “Tổng thiệt hại của nhà trồng được 3 tỷ 690 triệu, 250 triệu vé bay ăn ở là có 180 triệu từ quỹ đen của mình đấy... Tức đấy… Mất công mất sức mất hợp đồng mà còn được cho là ăn chặn tiền từ thiện. Thêm 1 lần nữa tui tuyên bố ‘bỏ vợ’ luôn”.

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Dòng chia sẻ gây chú ý của Công Vinh – Ảnh: FB

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Dù vướng phải chỉ trích nhưng hành động đầy nhân văn của vợ chồng Công Vinh vẫn nhận được sự ủng hộ từ bộ phận lớn khán giả - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận bênh vực, ủng hộ và gửi lời cảm ơn đến tấm lòng vàng của vợ chồng Thủy Tiên: “Khâm phục anh chị lắm luôn. Không có từ nào để tả nữa”, “Cảm ơn anh chị, những gì anh chị bỏ ra không chỉ là tiền bạc mà còn là thời gian, là công sức, là tình cảm, là cả tấm lòng”, “Những người ghen ăn tức ở soi mói. Thì đọc bản sao kê cho rõ”, “Thương anh chị quá đi. Nhưng mà bà con miền Trung biết ơn anh chị nhiều lắm”…

Thủy Tiên tiết lộ lí do đóng tài khoản ủng hộ, sẽ giải trình như đã hứa với bà con

Thủy Tiên tiết lộ lí do đóng tài khoản ủng hộ, sẽ giải trình như đã hứa với bà con

Nữ ca sĩ Thủy Tiên cho biết, cô sẽ sao kê toàn bộ số tiền thực nhận từ xác nhận ngân hàng và giải trình chi tiết cho các mạnh thường quân.

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Từ khóa:   Công Vinh và Thủy Tiên Thủy Tiên Thủy Tiên từ thiện

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