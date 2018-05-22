Trang Trần livestream khóc nghẹn sau tuyên bố ‘Showbiz Việt không có cô gái nào còn trinh’

Trái ngược với vẻ ngoài chanh chua khi bàn chuyện showbiz cách đây ít ngày, sự yếu đuối của Trang Trần trong đoạn livestream mới đây khiến nhiều người bất ngờ.

Thường xuyên dùng thái độ bất cần, giọng nói chanh chua để bàn về các sự kiện trong showbiz nhưng Trang Trần lại sống rất có tình cảm với bạn bè. Mới đây, cựu người mẫu khiến fan bất ngờ khi livestream khuyên mọi người người ngưng nhậu nhẹt, tránh tắm đêm để giữ gìn sức khỏe. Theo đó, bà chủ quán bún đậu mắm tôm chia sẻ nỗi xót xa trước sự ra đi đột ngột của stylist Mì Gói, đồng thời liên tưởng đến những người bạn đã thiệt mạng với lý do phổi nhiễm lạnh. "Đây là những ngày không vui khi phải nghe thông tin không hay về người em. Cách đây 2 năm cũng vào dịp này, một người em thân thiết của tôi đã ra đi vì nhiễm lạnh phổi sau khi trở về từ lễ hội té nước ở Thái Lan. Đến ngày nay, sau gần 2 năm tôi lại có một người em chỉ chơi và biết nhau nhưng nhìn về góc độ công việc thì nó là một tài năng.

Từ đó, tôi thấy cuộc đời này không nên sân si gì nữa khi trong vòng mấy năm nay, 4 người bạn lần lượt chết thì tới 3 người ra đi vì lý do giống nhau. Tất cả đều làm việc quá tải, thức khuya dẫn đến lao lực và chết vì căn bệnh phổi. Cuộc sống ngắn ngủi quá, đa phần chị em bạn dì ra đi đều vì lạnh phổi, cứ hôm trước nhập viện là ngày hôm sau hôn mê sâu", Trang Trần nghẹn ngào. Trang Trần khóc khi nhớ đến những người bạn đã ra đi - Ảnh: Cắt từ clip Quá lo lắng cho sức khỏe của những người xung quanh, cựu người mẫu liên tục nghẹn ngào và khuyên mọi người thôi tắm đêm, ngưng nhậu nhẹt để tránh rước họa vào người.

"Tôi đã gọi điện cho không biết bao nhiêu người nói tất cả đừng thức đêm nữa, nhậu ít thôi, đêm về khuya lại tắm sẽ lạnh vào phổi. Thật sự, tôi sợ hãi khi chứng kiến những người bạn ra đi vì tắm đêm. Có đứa thân, có đứa không thân hay có đứa chết rồi, nghe người khác nói thì tất cả đều vì căn bệnh lạnh và viêm phổi. Gần 2 tháng nay, tôi không đi nhậu nữa. Do đó tôi chỉ khuyên các chị em bạn dì khi đã đi nhậu về thì chỉ lau qua người rồi đi ngủ, tắm sau. Mọi người thấy tôi livestream xong sau đấy chỉ tẩy trang và rửa qua rồi đi ngủ chứ không tắm. Sau khi người em mất là gần 2 năm nay tôi không tắm đêm dù người bẩn nhớp nháp cỡ nào cũng vậy thôi vì tôi rất sợ", Trang Trần nói. Trang Trần mong mọi người thôi tắm đêm, giảm nhậu nhẹt - Ảnh: Cắt từ clip Ngày 18/5 vừa qua, cả showbiz Việt đều bàng hoàng trước cái chết đột ngột của Stylist Mì Gói - người gắn bó với rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Đông Nhi, H'Hen Niê, Tóc Tiên, Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Trang Trần...vv. Sau khi đến dự đám tang người em thân thiết, Trang Trần không giấu nỗi sự xúc động nên đã lập tức livestream với nội dung như trên. Trước đó, cựu người mẫu cũng khóc nức nở khi tiễn đưa Stylist Mì Gói về nơi an nghỉ cuối cùng. Clip Trang Trần livestream khóc nghẹn Stylist Mì Gói ra đi khi mới 27 tuổi khiến nhiều người đau lòng - Ảnh: Internet Trang Trần dự đám tang Stylist Mì Gói - Ảnh: Internet

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