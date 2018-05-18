Trước phát ngôn “không có cô gái nào vào showbiz mà còn trinh” của Trang Trần, nghệ sĩ Xuân Hương bức xúc để lại bình luận cực sốc.
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Giữa lùm xùm Phạm Anh Khoa bị vũ công Phạm Lịch tố gạ tình, hàng loạt tên tuổi đình đám của làng giải trí Việt đã lên tiếng nêu lên quan điểm cá nhân. Người chỉ trích, kẻ bênh vực. Trong số đó, Trang Trần cho rằng mọi người nên khoan dung và tha thứ cho Phạm Anh Khoa. Trong livestream của mình, bà chủ quán bún đậu mắm tôm cũng gây sốc khi phát ngôn: “Không có cô gái nào vào showbiz mà còn trinh”.
Câu nói động chạm của “thánh chửi” đã gây nhiều tranh cãi. Mới đây, nghệ sĩ Xuân Hương bày tỏ sự bức xúc của mình khi được một người bạn tag tên trong bài nhận xét Trang Trần là “ăn nói hàm hồ, vô học”.
Nữ nghệ sĩ viết: "Con người vốn vốn dĩ rất yêu con người và yêu cả con thú. Nhưng cái loại nửa người nửa thú thì không thể nào mê nổi em ạ. Đừng để ý tới tiếng kêu của nó. Xin lỗi nhen, tao có đẻ cả chục đứa con rồi đi nữa mà đứa mất dạy nào vỗ mông là tao đập trong mặt nó".
"Tóm lại thì dù có mất trinh tám chục lần rồi nhưng con người biết tôn trọng danh dự thì không thể câm họng trước hành vi đồi bại của những đứa mất dạy", Xuân Hương bức xúc.