Giữa lùm xùm Phạm Anh Khoa bị vũ công Phạm Lịch tố gạ tình, hàng loạt tên tuổi đình đám của làng giải trí Việt đã lên tiếng nêu lên quan điểm cá nhân. Người chỉ trích, kẻ bênh vực. Trong số đó, Trang Trần cho rằng mọi người nên khoan dung và tha thứ cho Phạm Anh Khoa. Trong livestream của mình, bà chủ quán bún đậu mắm tôm cũng gây sốc khi phát ngôn: “Không có cô gái nào vào showbiz mà còn trinh”.

Câu nói động chạm của “thánh chửi” đã gây nhiều tranh cãi. Mới đây, nghệ sĩ Xuân Hương bày tỏ sự bức xúc của mình khi được một người bạn tag tên trong bài nhận xét Trang Trần là “ăn nói hàm hồ, vô học”.

Nghệ sĩ Xuân Hương dùng nhiều từ ngữ nặng nề để phản ứng về phát ngôn sốc của Trang Trần - Ảnh: 2Sao

Nữ nghệ sĩ viết: "Con người vốn vốn dĩ rất yêu con người và yêu cả con thú. Nhưng cái loại nửa người nửa thú thì không thể nào mê nổi em ạ. Đừng để ý tới tiếng kêu của nó. Xin lỗi nhen, tao có đẻ cả chục đứa con rồi đi nữa mà đứa mất dạy nào vỗ mông là tao đập trong mặt nó".