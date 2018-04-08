Trang điểm 'lồng lộn' đến sự kiện, Hà Hồ khiến fan phát hoảng vì vòng 3 nhọn hoắc bất thường

Hồ Ngọc Hà khiến cư dân mạng hoảng hốt khi xuất hiện với vòng 3 bất thường trong sự kiện tối qua (7/4).
- Nàng ngực lép hãy học theo Hà Hồ mặc kiểu váy bánh bèo này!
- Bị chỉ trích vẫn không sợ, Hà Hồ lại tiếp tục mặc bikini lọt khe để lộ hơn nửa vòng 3
Hồ Ngọc Hà là cái tên quá đỗi quen thuộc trong làng giải trí Việt. Không chỉ tạo dựng cho mình một sự nghiệp thành công cùng chỗ đứng vững chắc ở showbiz, giọng ca Cả một trời thương nhớ còn giành được tình cảm của nhiều người hâm mộ.
Xuất thân là một người mẫu, Hồ Ngọc Hà dần lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác như ca sĩ, diễn viên và gần đây nhất là kinh doanh. Cô để lại ấn tượng trong lòng khán giả là một người phụ nữ thông minh, đa tài cùng với nhan sắc xinh đẹp và đặc biệt là phong cách thời trang khó trộn lẫn với bất kỳ ai.
Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, “Nữ hoàng giải trí” luôn tạo ấn tượng với sự chỉn chu, khoe trọn đường cong nóng bỏng, nuột nà của cơ thể. Nổi tiếng mặc đẹp và kĩ tính trong khâu chọn trang phục là thế, nhưng mới đây mỹ nhân này lại phạm lỗi ngớ ngẩn làm vòng 3 bị biến dạng khi đứng chụp ảnh ở góc nghiêng.