Trang điểm 'lồng lộn' đến sự kiện, Hà Hồ khiến fan phát hoảng vì vòng 3 nhọn hoắc bất thường

Hậu trường 08/04/2018 15:26

Hồ Ngọc Hà khiến cư dân mạng hoảng hốt khi xuất hiện với vòng 3 bất thường trong sự kiện tối qua (7/4).

Hồ Ngọc Hà là cái tên quá đỗi quen thuộc trong làng giải trí Việt. Không chỉ tạo dựng cho mình một sự nghiệp thành công cùng chỗ đứng vững chắc ở showbiz, giọng ca Cả một trời thương nhớ còn giành được tình cảm của nhiều người hâm mộ.

Xuất thân là một người mẫu, Hồ Ngọc Hà dần lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác như ca sĩ, diễn viên và gần đây nhất là kinh doanh. Cô để lại ấn tượng trong lòng khán giả là một người phụ nữ thông minh, đa tài cùng với nhan sắc xinh đẹp và đặc biệt là phong cách thời trang khó trộn lẫn với bất kỳ ai.

Trang điểm 'lồng lộn' đến sự kiện, Hà Hồ khiến fan phát hoảng vì vòng 3 nhọn hoắc bất thường - Ảnh 1
Hà Hồ rất chú trọng trang phục mỗi khi xuất hiện trước công chúng - Ảnh: Internet

Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, “Nữ hoàng giải trí” luôn tạo ấn tượng với sự chỉn chu, khoe trọn đường cong nóng bỏng, nuột nà của cơ thể. Nổi tiếng mặc đẹp và kĩ tính trong khâu chọn trang phục là thế, nhưng mới đây mỹ nhân này lại phạm lỗi ngớ ngẩn làm vòng 3 bị biến dạng khi đứng chụp ảnh ở góc nghiêng.

Trang điểm 'lồng lộn' đến sự kiện, Hà Hồ khiến fan phát hoảng vì vòng 3 nhọn hoắc bất thường - Ảnh 2
Hình ảnh Hồ Ngọc Hà rạng rỡ trong sự kiện mới đây - Ảnh: Internet
Trang điểm 'lồng lộn' đến sự kiện, Hà Hồ khiến fan phát hoảng vì vòng 3 nhọn hoắc bất thường - Ảnh 3
Tuy nhiên, ở góc nghiêng, 'Nữ hoàng giải trí' lại lộ vòng 3 to bất thường - Ảnh: Internet
Trang điểm 'lồng lộn' đến sự kiện, Hà Hồ khiến fan phát hoảng vì vòng 3 nhọn hoắc bất thường - Ảnh 4
Cô khiến dân mạng tá hỏa khi nhìn vào hình ảnh vòng 3 kém tự nhiên này - Ảnh: Internet
Trang điểm 'lồng lộn' đến sự kiện, Hà Hồ khiến fan phát hoảng vì vòng 3 nhọn hoắc bất thường - Ảnh 5
Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, thì ra đây chỉ là phần phần bèo nhún phía sau của trang phục - Ảnh: Internet
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Chuyện tình cảm của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hôm mộ và giới truyền thông.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Hà Hồ nữ hoàng giải trí

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