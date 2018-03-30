Bị chỉ trích vẫn không sợ, Hà Hồ lại tiếp tục mặc bikini lọt khe để lộ hơn nửa vòng 3

Trong loạt ảnh chụp bên hồ bơi, Hà Hồ khiến nhiều người "xịt máu mũi" khi khoe trọn vòng 3 quyến rũ trước ống kính.

Sau thời gian dài bận bịu với công việc kinh doanh, Hồ Ngọc Hà đang có chuyến du lịch Đà Nẵng cùng Kim Lý và gia đình. Mới đây, người đẹp gây chú ý khi chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh sexy ở hồ bơi. Trong bộ bikini gợi cảm sọc caro, "Nữ hoàng giải trí" khoe làn da trắng mịn, đôi chân thẳng tắp, đặc biệt là vòng 3 quyến rũ đến "khó cưỡng".

Hà Hồ tự nhận mình sống ảo khi khoe dáng sexy ở hồ bơi - Ảnh: FBNV

Có thể nói, tuy đã là mẹ một con nhưng nhờ chăm chỉ luyện tập Yoga, Hồ Ngọc Hà vẫn sở hữu vóc dáng thon thả, phù hợp với mọi loại trang phục. Dưới chia sẻ của Hà Hồ, nhiều người để lại bình luận ngợi khen nhan sắc không tuổi của mỹ nhân Quảng Bình. Tuy nhiên, cũng không ít người khuyên cô nên cẩn thận hơn khi tạo dáng, không nên phô diễn vòng 3 quá lộ liễu như vậy.

Người đẹp khoe vòng 3 'bốc lửa' trước ống kính - Ảnh: FBNV

Nhiều người 'xịt máu mũi' khi ngắm nhìn Hà Hồ trong tư thế này - Ảnh: FBNV

Hà Hồ và Kim Lý đang có chuyến nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng - Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-chi-trich-van-khong-so-ha-ho-lai-tiep-tuc-mac-bikini-lot-khe-de-lo-hon-nua-vong-3-276887.html