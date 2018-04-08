Chuyện tình cảm của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hôm mộ và giới truyền thông.
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Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đang là một trong những cặp đôi của làng giải trí Việt được công chúng quan tâm nhất nhì hiện nay. Không chỉ trong hoạt động nghệ thuật, "nhất cử nhất động" của cả hai trong cuộc sống thường ngày luôn nằm trong tầm ngắm của cư dân mạng.
Mới đây, Kim Lý vừa chia sẻ hình ảnh cởi trần khoe cơ bắp cuồn cuộn nằm trên giường ngủ khiến dân mạng tiếp tục "dậy sóng".
Điều đáng chú ý là ngay bên dưới bài viết, “Nữ hoàng giải trí” không ngần ngại để lại bình luận hỏi thăm: “Ngủ sớm vậy á?”. Đáp lại câu hỏi của Hồ Ngọc Hà, Kim Lý nhanh chóng trả lời một cách vô cùng tình cảm: “Không, anh đang chờ em yêu”. Sự ngọt ngào và lãng mạn của cặp đôi khiến không ít chị em ghen tỵ “đòi chết”.