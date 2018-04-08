Hành động bất ngờ của Hà Hồ khi thấy Kim Lý cởi trần nằm trên giường khiến dân tình 'đòi chết'

Hậu trường 08/04/2018 13:14

Chuyện tình cảm của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hôm mộ và giới truyền thông.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đang là một trong những cặp đôi của làng giải trí Việt được công chúng quan tâm nhất nhì hiện nay. Không chỉ trong hoạt động nghệ thuật, "nhất cử nhất động" của cả hai trong cuộc sống thường ngày luôn nằm trong tầm ngắm của cư dân mạng.

Hành động bất ngờ của Hà Hồ khi thấy Kim Lý cởi trần nằm trên giường khiến dân tình 'đòi chết' - Ảnh 1
Từ khi công khai tình cảm, Kim Lý thường tháp tùng Hồ Ngọc Hà đến hầu hết các sự kiện và chương trình mà bạn gái tham gia - Ảnh: Internet

Mới đây, Kim Lý vừa chia sẻ hình ảnh cởi trần khoe cơ bắp cuồn cuộn nằm trên giường ngủ khiến dân mạng tiếp tục "dậy sóng". 

Hành động bất ngờ của Hà Hồ khi thấy Kim Lý cởi trần nằm trên giường khiến dân tình 'đòi chết' - Ảnh 2
Kim Lý khoe ngực trần cuồn cuộn cơ bắp trên trang cá nhân gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh: FBNV

Điều đáng chú ý là ngay bên dưới bài viết, “Nữ hoàng giải trí” không ngần ngại để lại bình luận hỏi thăm: “Ngủ sớm vậy á?”. Đáp lại câu hỏi của Hồ Ngọc Hà, Kim Lý nhanh chóng trả lời một cách vô cùng tình cảm: “Không, anh đang chờ em yêu”. Sự ngọt ngào và lãng mạn của cặp đôi khiến không ít chị em ghen tỵ “đòi chết”.

Hành động bất ngờ của Hà Hồ khi thấy Kim Lý cởi trần nằm trên giường khiến dân tình 'đòi chết' - Ảnh 3
Cả hai không ngại dành cho nhau những câu nói tình cảm ngọt lịm - Ảnh: FBNV
Hành động bất ngờ của Hà Hồ khi thấy Kim Lý cởi trần nằm trên giường khiến dân tình 'đòi chết' - Ảnh 4
Bên cạnh những lời chúc phúc, nhiều chị em còn 'đòi chết' vì độ ngọt ngào mà cặp đôi công khai dành cho nhau - Ảnh: FBNV
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Nàng ngực lép hãy học theo Hà Hồ mặc kiểu váy bánh bèo này!

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý Hà Hồ nữ hoàng giải trí

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